Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы
Переход Жоау Феликса в «Челси» из «Атлетико» полностью согласован.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы достигли полной договоренности об аренде 23-летнего игрока за 11 млн евро. «Челси» возьмет на себя всю зарплату португальца за период аренды. Сообщалось, что эта сумма составит 5,3 млн фунтов (6 млн евро).
Перед уходом Феликс продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года.
В ближайшие часы Жоау вылетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать необходимые документы.
В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
PS И платить огромную зарплату.
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В ближайшие часы нападающий приземлится в Лондоне и пройдёт медосмотр. «Челси» заплатит «Атлетико» €11млн за аренду и будет покрывать 100% зарплаты Феликса до конца арендного договора.
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