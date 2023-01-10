Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Фабрицио Романо Футбол

Переход Жоау Феликса в «Челси» из «Атлетико» полностью согласован.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы достигли полной договоренности об аренде 23-летнего игрока за 11 млн евро. «Челси» возьмет на себя всю зарплату португальца за период аренды. Сообщалось, что эта сумма составит 5,3 млн фунтов (6 млн евро).

Перед уходом Феликс продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года.

В ближайшие часы Жоау вылетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать необходимые документы.

В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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38 комментариев

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Vitto
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Ответ QWertY
17 лямов за 5 месяцев аренды Боэли, спасибо за то, что ты есть)
Отпустить Погба бесплатно, заплатить 105 млн и отпустить бесплатно.
PS И платить огромную зарплату.
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Vitto
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Ответ Кукич
Fabrizio Romano: Жоау Феликс – новый игрок «Челси», всё подписано! В ближайшие часы нападающий приземлится в Лондоне и пройдёт медосмотр. «Челси» заплатит «Атлетико» €11млн за аренду и будет покрывать 100% зарплаты Феликса до конца арендного договора. Ахахаха. 11 млн за 5 месяцев без права выкупа и платят плюс 5,3 млн фунтов зарплаты. Матрасы как лоха развели Боуэли и гоп компашку
И в чем развод? Дорогая аренда, а если он поможет Челси?
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_Zloba
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Срок аренды не принято писать?
11 лямов за полсезона - жесть, что в голове у руководства
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Так говорил Батистута
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Ответ QWertY
17 лямов за 5 месяцев аренды Боэли, спасибо за то, что ты есть)
Почему 17? Корректно ли считать зарплату и как часто можно ее не платить на период аренды.
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Тимур Таубаев
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Подскажите , при этом он не сможет быть заигран в ЛЧ весной , так как уже играл за Атлетико в ЛЧ в этом сезоне , так ведь ?)
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Камиль Габитов
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Вот везет челу с тренерами,один с железными яйцами,другой вообще без нечего.)))
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Тимур Таубаев
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Ответ nemerov.s.v@icloud.com
Как по мне, ни для Атлетико, ни для Челси не выгодная сделка
Для Атлетико очень выгодная , 11 лямов евро за 5 месяцев и игрок возвращается , который далеко не в лучшей форме в этом сезоне , да и плюс для Феликса , как по мне.
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M93
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Для Боэли покупка Челси это как своего рода игра в онлайн игру с постоянным донатом.)
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Кукич
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Fabrizio Romano: Жоау Феликс – новый игрок «Челси», всё подписано!

В ближайшие часы нападающий приземлится в Лондоне и пройдёт медосмотр. «Челси» заплатит «Атлетико» €11млн за аренду и будет покрывать 100% зарплаты Феликса до конца арендного договора.
Ахахаха. 11 млн за 5 месяцев без права выкупа и платят плюс 5,3 млн фунтов зарплаты. Матрасы как лоха развели Боуэли и гоп компашку
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Dmitry Stepanov
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Ответ tackle by Moore
Очевидно Боули в надежде на Вембаньяму уходит в перестройку и принимает на себя плохие контракты
Четко засадил
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Quintin07
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Ответ B@SS
Не от хорошей жизни (
тяжелый сезон для вас, это ж надо умудрится, все что нажито непосильным трудом потерять за очень короткий промежуток времени.
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Олег910
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За четверку зацепиться Челси будет очень трудно, вылететь еще сложней, выиграть ЛЧ невозможно. Какой смысл этих конвульсий? Единственный вариант вижу, что будет прописана возможность покупки Феликса по относительно небольшой цене. Иначе все это смотрится как полный бред.
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Daniil Kotov
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Ответ The Best
При этом Атлетико хочет продлить контракт с Феликсом до 27-го года,это такой разводняк 🤦🏻‍♂️ На пол года берём игрока и платим за это 11 млн + платим ему всю зарплату (не зная заиграет он или нет),если Боули не знает куда ещё можно выбросить деньги то пусть мне даст)
Меня больше смущает, что Феликс согласен контракт продлить
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Quintin07
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Такое ощущение, что хватают все что могут унести, для чего он нужен? А если нужен, то почему без выкупа после окончания аренды. Если заиграет и без выкупа, то это беда прям.
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Джавез Тилл
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Ответ Пако
Талантливый парень. Пусть у него что-то получится в АПЛ.
Дно
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B@SS
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Не от хорошей жизни (
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Пако
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Талантливый парень. Пусть у него что-то получится в АПЛ.
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Sportik 975
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Может перезапустит там карьеру. Поттер с молодыми умеет работать.
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Lindeman
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В принципе норм трансфер для Челси, цф позарез нужен
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tackle by Moore
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Еще мне нравится как в комментах все склоняют Боули и никто даже не вспоминает Поттера. Насколько же пустое место тренер Челси!
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Дмитрий Бойко
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В этот Челси нужны игроки с характером,которым есть что доказывать,а не балеруны типо Фелиша...
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ZamoRano
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Боже мой, ахахахахаха 🤣🤣🤣 чукчам нужен ярко выраженный бомбардир, а они снова фантазисту подписывают, которых и так в команде человек пять и все деградировали до уровня фанеры
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Akezhan Kutvarov
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Самый странный трансфер, что для Челси, что Феликса.
Одни просто популярным именем пытаются замазать глаза болельщикам, другой бежит в ТОП клуб, но с непонятными для него перспективами….
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Prokuror Prokurorov
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Вот все здесь критикуют руководство Челси и Боулинга. А я вот с вами не согласен. Убежден, что подписание качественное. Фелиш поможет Челси удержаться в топ 10.
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Matrasnik_83
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Провальный трансфер, хорошо что это аренда
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