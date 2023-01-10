«Феликс не решит проблемы «Челси», клубу нужен центрфорвард. 10 млн фунтов за аренду – безумие». Маккойст о Жоау
Алли Маккойст прокомментировал предстоящий переход Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси».
«Прежде всего, я не могу поверить в то, что за аренду теперь платят 10 млн фунтов, это абсолютное безумие.
Мне нравится Феликс, но я не думаю, что он решит проблемы «Челси». Клубу нужен центральный нападающий. К тому же я не считаю Жоау достаточно стабильным игроком.
Я внимательно наблюдал за ним на ЧМ-2022, он показал несколько блестящих вещей. У него были хорошие матчи, один или два, но он из тех футболистов, от которых ждешь чуть большего», – сказал экс-форвард «Рейнджерс».
Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы
Это игрок не в состояние больше 20 мячей забить.
Это в лучшем случие.
А челси нужен форвард убийца
Поздравляю их)