«Феликс не решит проблемы «Челси», клубу нужен центрфорвард. 10 млн фунтов за аренду – безумие». Маккойст о Жоау

Теги Челси Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Алли Маккойст ЧМ-2022 Жоау Феликс Футбол

Алли Маккойст прокомментировал предстоящий переход Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси».

«Прежде всего, я не могу поверить в то, что за аренду теперь платят 10 млн фунтов, это абсолютное безумие.

Мне нравится Феликс, но я не думаю, что он решит проблемы «Челси». Клубу нужен центральный нападающий. К тому же я не считаю Жоау достаточно стабильным игроком.

Я внимательно наблюдал за ним на ЧМ-2022, он показал несколько блестящих вещей. У него были хорошие матчи, один или два, но он из тех футболистов, от которых ждешь чуть большего», – сказал экс-форвард «Рейнджерс».

Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы

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13 комментариев

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ZarvuR2020
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Ответ benjamin92
Король Равенны позорище
Но даже такой Челси в плей-офф ЛЧ, в отличии от рычаголоны
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Yri Yrov
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Ответ Sekor
Феликс похоже уже прописался в реестре "вечноперспективных"
Он реально перспективный не 25 же , ему нужен подходящий клуб и тренер и парень определенно личность а не серая мышка
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Franc.uz
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Ответ The Best
Спасибо мистер очевидность,но это пока что.Я думаю что Поттеру дадут поработать до конца сезона и если игра не поменяется в лучшую сторону а Челси не попадет хотя бы в зону Лиги Европы то его уволят.Многие говорят что ему нужно время вот и посмотрим,пока складывается впечатление что Поттер этим временем не пользуется,магия вне Хогвартса не работает.
Ты сам то понял что ты написал?
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fellx
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Олди помнят Алли Маккойста по комментариям в фифа 2005+
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Я Гражданин Мира
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Полностью согласен!
Это игрок не в состояние больше 20 мячей забить.
Это в лучшем случие.
А челси нужен форвард убийца
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The Best
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Ответ Сижу на факсах Барселоны
После ухода Абрамовича Челси - это катастрофа
Спасибо мистер очевидность,но это пока что.Я думаю что Поттеру дадут поработать до конца сезона и если игра не поменяется в лучшую сторону а Челси не попадет хотя бы в зону Лиги Европы то его уволят.Многие говорят что ему нужно время вот и посмотрим,пока складывается впечатление что Поттер этим временем не пользуется,магия вне Хогвартса не работает.
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benjamin92
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Ответ Сижу на факсах Барселоны
После ухода Абрамовича Челси - это катастрофа
Король Равенны позорище
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Sekor
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Феликс похоже уже прописался в реестре "вечноперспективных"
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инок
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Атлетико удачно развели лохов в виде Челси.
Поздравляю их)
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DolJun
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смотря какую проблему челси собирается этой арендой решить. этот нонейм походу не слышал про то, что у синих травмированных уже на состав. если фелиш просто отыграет футболиста без травм - он уже поможет в решении этой проблемы.
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cmorblr
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Проблемы Челси решит Абрамович
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Сижу на факсах Барселоны
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После ухода Абрамовича Челси - это катастрофа
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deadjoker
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Так его Поттер правым латералем поставит. С чего он взял что его в атаку пустят.
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