«Феликс не решит проблемы «Челси», клубу нужен центрфорвард. 10 млн фунтов за аренду – безумие». Маккойст о Жоау

прокомментировал предстоящий переход из « » в «Челси».

«Прежде всего, я не могу поверить в то, что за аренду теперь платят 10 млн фунтов, это абсолютное безумие.

Мне нравится Феликс, но я не думаю, что он решит проблемы «Челси». Клубу нужен центральный нападающий. К тому же я не считаю Жоау достаточно стабильным игроком.

Я внимательно наблюдал за ним на , он показал несколько блестящих вещей. У него были хорошие матчи, один или два, но он из тех футболистов, от которых ждешь чуть большего», – сказал экс-форвард «Рейнджерс».

Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы