«Челси» выполнил требования «Атлетико» по Феликсу после встречи с участием Поттера. «МЮ» и «Арсенал» не видели смысла в таких тратах

Аренда Жоау Феликса в « » согласована с .

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, в арендном соглашении между «Челси» и «Атлетико» не будет прописана опция выкупа. Начиная с декабря, мадридский клуб сообщал всем заинтересованным в Феликсе клубам, что не собирается прописывать такой пункт в случае аренды. Об этом «Атлетико» сообщил и «Манчестер Юнайтед», и «Арсеналу», которые тоже были заинтересованы в игроке. «Челси» надеялся договориться с «Атлетико» о праве выкупа Жоау, но не смог.

В декабре «Челси» всерьез думал о подписании Феликса, но не двигался в этом направлении, так как не видел в таком переходе смысла. На протяжении последних двух суток в лондонском клубе провели несколько встреч, включая и встречу с тренером Грэмом Поттером. После них было решено согласиться на условия « ».

« » хотел подписать и Феликса, и Михаила Мудрика зимой, но не был готов платить за аренду Жоау более 5 млн фунтов. « » предлагал 3,5 млн фунтов в качестве компенсации за аренду.

Ни один из этих клубов не стал удовлетворять требования «Атлетико», так как не видел в этом смысла.

Ранее стало известно, что «Атлетико» и «Челси» согласовали аренду Феликса. За нее лондонцы заплатят 11 млн евро. Также клуб возьмет на себя всю зарплату португальца за период аренды. Сообщалось, что эта сумма составит 5,3 млн фунтов (6 млн евро).

В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.