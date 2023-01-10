«Челси» выполнил требования «Атлетико» по Феликсу после встречи с участием Поттера. «МЮ» и «Арсенал» не видели смысла в таких тратах

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс Грэм Поттер Футбол

Аренда Жоау Феликса в «Челси» согласована с Грэмом Поттером.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, в арендном соглашении между «Челси» и «Атлетико» не будет прописана опция выкупа. Начиная с декабря, мадридский клуб сообщал всем заинтересованным в Феликсе клубам, что не собирается прописывать такой пункт в случае аренды. Об этом «Атлетико» сообщил и «Манчестер Юнайтед», и «Арсеналу», которые тоже были заинтересованы в игроке. «Челси» надеялся договориться с «Атлетико» о праве выкупа Жоау, но не смог.

В декабре «Челси» всерьез думал о подписании Феликса, но не двигался в этом направлении, так как не видел в таком переходе смысла. На протяжении последних двух суток в лондонском клубе провели несколько встреч, включая и встречу с тренером Грэмом Поттером. После них было решено согласиться на условия «Атлетико».

«Арсенал» хотел подписать и Феликса, и Михаила Мудрика зимой, но не был готов платить за аренду Жоау более 5 млн фунтов. «Манчестер Юнайтед» предлагал 3,5 млн фунтов в качестве компенсации за аренду.

Ни один из этих клубов не стал удовлетворять требования «Атлетико», так как не видел в этом смысла.

Ранее стало известно, что «Атлетико» и «Челси» согласовали аренду Феликса. За нее лондонцы заплатят 11 млн евро. Также клуб возьмет на себя всю зарплату португальца за период аренды. Сообщалось, что эта сумма составит 5,3 млн фунтов (6 млн евро).

В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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40 комментариев

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Yri Yrov
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Ответ инок
Атлетико нашли лохов в виде Челси. Поздравляю их)
Почему такие ранние выводы делаете а если он будет класть пачками
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Dm Kznts
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Ответ grazniy
Все пишут про сносит крышу, угробили команду, понесло куда-то, а кем играть ближайшие месяцы? В атаке нет никого, все вылетели с травмами. Понятно, что решение экстренно принималось, и выбора за такую сумму хорошего игрока получить нет. Вполне неплохая аренда. Одним закрыть позицию в атаке, пока не вернутся в строй все. Другому заявить о себе в АПЛ ,для возможности из болота Атлетиковского свалить.
Так они до конца сезона выздоравливать будут?
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Dm Kznts
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17 лямов евро за полгода?
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grazniy
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Все пишут про сносит крышу, угробили команду, понесло куда-то, а кем играть ближайшие месяцы? В атаке нет никого, все вылетели с травмами. Понятно, что решение экстренно принималось, и выбора за такую сумму хорошего игрока получить нет. Вполне неплохая аренда. Одним закрыть позицию в атаке, пока не вернутся в строй все. Другому заявить о себе в АПЛ ,для возможности из болота Атлетиковского свалить.
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Бускетс это позиция
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Ответ Nuraly Amirov
У МЮ просто денег нет, летом потратились, а безлимит только у арабов
В таком случае непонятно, как может и дальше тратится Челси, учитывая что они вообще больше всех закупились летом
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Nuraly Amirov
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Вот и ответ, почему Фелиш в Атлетико - 12кк в год минимум с 20 лет
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Nuraly Amirov
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Ответ Бускетс это позиция
Арсенал и на удивление МЮ рациональное решение приняли А вот Челси судя по всему совсем понесло
У МЮ просто денег нет, летом потратились, а безлимит только у арабов
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бек саидов
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Смотришь на челси и аж глаза радуется
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Богдан Агафонов
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Вдогонку к теме ухода Симеоне из Атлетико: если Фелиш продлил контракт, значит действительно Симеоне уйдёт, иначе Жоау не продлевал бы контракт, чтобы спокойно покинуть клуб
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mansur.m96@icloud.com
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Его взяли на полгода или че? Если до лета, то 17 млн выткнули на ветер. Если аренда была бы на 1,5 года ,ещё можно понять
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Shuller18
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Раньше говорили, что Челси умрет без денег Абрамовича. Ну вот денег вряд ли меньше стало, а в клубе бардак. Потому что Абрамович помимо денег ещё и все выстроил грамотно, об этом говорить как-то не принято.
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Максим Ачкасов
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Ответ Marcus-light
Как можно угробить золотом. Максимум будет вторым МЮ. Но это недалеко от топ-клубов
Угробить неправильными решениями, а не золотом
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Marcus-light
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Ответ Максим Ачкасов
У Челси крышу сносит. Как бы не угробило новое руководство клуб
Как можно угробить золотом. Максимум будет вторым МЮ. Но это недалеко от топ-клубов
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Little-lawyer
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Я понял схему Поттера, он ожидает, что в конце сезона появится Дамблдор и добавит сто очков Гриффиндору :)
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Typizza
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17 🍋за полугодовую аренду без права выкупа, почему нет?
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TrueGooner
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Ответ Кукич
Нет права выкупа. Могут потребовать 100+ млн.
Я в курсе. Если заиграет, то поможет пробиться в зону ЛЧ, а это окупит его аренду.
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градус ненависти
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Ответ Максим Ачкасов
У Челси крышу сносит. Как бы не угробило новое руководство клуб
Абрамович начинал точно так же. Потом уже Питер Кеньон и ффп вразумили его
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Abil Alex
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Челси пошел вразнос
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*MVP*
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настало время, когда почти над каждым трансфером Челси можно и нужно смеяться
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IRON MAN
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Думаю там есть пункт обязательного выкупа)
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Бускетс это позиция
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А помните, какие разговоры о нем несколько лет назад были?
Голден боем был, правда и скептиков хватало, хотя оптимистов стоит признать было больше
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Бускетс это позиция
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Арсенал и на удивление МЮ рациональное решение приняли
А вот Челси судя по всему совсем понесло
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Кукич
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Ответ TrueGooner
А если заиграет?
Нет права выкупа. Могут потребовать 100+ млн.
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atomio
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МанЮ передал звание главного МЮшка другому клубу АПЛ 👍🏻
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Висита Эльмурзаев
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Ответ А.В.Бубнов
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Мю? согласен, столько трат и ноль трофеев..
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