«Атлетико» перед арендой Феликса в «Челси» хочет продлить контракт с ним на год – до 2027-го

Стало известно, при каком условии « » отдаст в аренду «Челси».

Как пишет Marca, перед уходом португальца клуб хочет продлить контракт с ним еще на год – до 2027-го. Этот шаг позволит «Атлетико» уменьшить амортизацию трансфера Феликса.

Напомним, стоимость игрока распределяется равномерно по сроку его контракта. Это и называется «амортизацией». В случае Феликса по сроку контракта распределяется сумма 127,2 млн евро, выплаченная «Бенфике».

Если о продлении контракта Феликса на год договорятся, то вскоре «Атлетико» и «Челси» официально объявят об аренде Жоау до 30 июня 2023 года.

Сообщалось, что клубы устно договорились об аренде 23-летнего футболиста. « » заплатит 11 млн евро за его аренду и возьмет на себя всю зарплату за период пребывания в клубе – 5,3 млн фунтов (6 млн евро).

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.