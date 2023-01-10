«Атлетико» перед арендой Феликса в «Челси» хочет продлить контракт с ним на год – до 2027-го

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Стало известно, при каком условии «Атлетико» отдаст Жоау Феликса в аренду «Челси».

Как пишет Marca, перед уходом португальца клуб хочет продлить контракт с ним еще на год – до 2027-го. Этот шаг позволит «Атлетико» уменьшить амортизацию трансфера Феликса.

Напомним, стоимость игрока распределяется равномерно по сроку его контракта. Это и называется «амортизацией». В случае Феликса по сроку контракта распределяется сумма 127,2 млн евро, выплаченная «Бенфике».

Если о продлении контракта Феликса на год договорятся, то вскоре «Атлетико» и «Челси» официально объявят об аренде Жоау до 30 июня 2023 года.

Сообщалось, что клубы устно договорились об аренде 23-летнего футболиста. «Челси» заплатит 11 млн евро за его аренду и возьмет на себя всю зарплату за период пребывания в клубе – 5,3 млн фунтов (6 млн евро).

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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17 комментариев

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Джавез Тилл
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Как меня он задолбал... Пиар 21 века!
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Акира_1
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Ответ Cantstoped
Лукаку очень силен, не забывайте, что у него три ноги.
Ага, ноги то 3, только поведение инфантильного ребёнка.
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Кукич
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Кстати Симеоне летом уходит.

El Chiringuito TV | Диего Симеоне уйдет из «Атлетико» летом. Он уже сообщил об этом гендиректору.
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Cantstoped
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Ответ Акира_1
Потому что он не боец как Коста, Дрогба или даже Это’о, а очередной капризный малыш типа Мораты, Сауля и Лукаки. Которым нужно доверие или чето такое там. 🤷‍♂️
Лукаку очень силен, не забывайте, что у него три ноги.
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Гегенпрессинг Рангника
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Челси заплатит Атлетико под 20 миллионов и даст практику их игроку до лета. Гениальная сделка для Атлетико
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QWertY
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15 мультов за 5 месячную аренду. Новый вид развода от Атлетико)
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Фартовый
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Отлично 👍
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Акира_1
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Ответ Михаил Ханжин
Почему я уже вижу, как его ставят центрфорвардом и из этого ничего не выходит...
Потому что он не боец как Коста, Дрогба или даже Это’о, а очередной капризный малыш типа Мораты, Сауля и Лукаки. Которым нужно доверие или чето такое там. 🤷‍♂️
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Михаил Ханжин
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Почему я уже вижу, как его ставят центрфорвардом и из этого ничего не выходит...
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Born is the King
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Походу у него конфликт с Симеоне. Челси тоже его не выкупит
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Акира_1
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Лучше бы Тюрама тогда за 9, чем психологически слабого мальчика из Испании. Я уже вижу Морату 2.0.
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Tollie
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верное решение. скачущий шизофреник, наконец, уходит. Фелиш вернётся из командировки на Чукотку и возглавит новый проект Атлетико, с новым, нормальным тренером.
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Максим Примак
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Такое ощущение что это арабы что у них денег море
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Михаил Ханжин
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Интересно, идея Поттера взять его или Боули. Скорее верю во второй вариант
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Максим Примак
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Ладно раз Поттер так хочет пусть в Челси Феликс им разочаровались в этом году не тратьте деньги в пустую
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Sv1ft
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Кручу - верчу, деньжат от Челси намучу.
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