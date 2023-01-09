«Челси» будет платить Феликсу всю зарплату за период аренды – 5,3 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Арсенал Жоау Феликс Футбол

«Челси» будет платить Жоау Феликсу всю зарплату во время аренды. 

Напомним, лондонский клуб достиг устной договоренности о переходе португальского полузащитника на правах аренды из «Атлетико». «Синие» заплатят 11 миллионов евро. 

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, до конца сезона «Челси» будет платить игроку зарплату в полном объеме – он получит 5,3 миллиона фунтов. Также лондонцы хотели включить в сделку пункт о возможном выкупе португальца, но «Атлетико» настаивает на аренде без этой опции.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отказались от подписания Феликса, посчитав, что арендная плата в размере больше 5 миллионов фунтов является чрезмерной. 

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16 комментариев

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Dm Kznts
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Это выходит 13-14 млн фунтов за полгода приблиз.
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Okaka
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Ответ stif 95
Странный Челси, им бы от кукурельи избавиться, да защитника купить, а они купили, даже не знаю чем Феликс силен, или в чем ?
купили же Бадиашила
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Semper fidelis
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Ответ Андрей Денисов
Откуда ты взял 130 лямов за Энцо? Фабрицио Романо уже сказал, что предложение было 80 млн
Он сказал, что челси дали согласие на выплату отступных в размере 120+ миллионов, получили добро от клуба на переговоры с игроком об условиях контракта, а когда договорились с игроком, то вернулись к клубу с предложением 85 миллионов и игроками на обмен, после которого и были посланы подальше
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очумелый
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Вгоняй в долги ,молодец.
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Great ManUtd
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Куда им игроков столько?! Травмированные вернуться же.
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DolJun
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Ответ stif 95
Странный Челси, им бы от кукурельи избавиться, да защитника купить, а они купили, даже не знаю чем Феликс силен, или в чем ?
избавляться от чела, безальтернативно заменяющего поломанного защитника. да ты просто гений)
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SamSam
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Ответ Mc′loud
Аренда Феликса, покупка еще 3-х защитников по 100 млн каждый, покупка Мудрика за 100 млн и Энцо Фернандеса за 130 млн, для комплекта покупка Макаллистера за 100 млн и за 200 млн Альвареса из МанСити. В довершение к этому трансферному окну увольнение Поттера и приглашение Моуриньо. Скриньте!
Звучит, как заклинание)
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Мукунку хороший
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Потеряли пацана)
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Андрей Денисов
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Ответ Mc′loud
Аренда Феликса, покупка еще 3-х защитников по 100 млн каждый, покупка Мудрика за 100 млн и Энцо Фернандеса за 130 млн, для комплекта покупка Макаллистера за 100 млн и за 200 млн Альвареса из МанСити. В довершение к этому трансферному окну увольнение Поттера и приглашение Моуриньо. Скриньте!
Откуда ты взял 130 лямов за Энцо? Фабрицио Романо уже сказал, что предложение было 80 млн
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stif 95
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Странный Челси, им бы от кукурельи избавиться, да защитника купить, а они купили, даже не знаю чем Феликс силен, или в чем ?
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Mc′loud
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Аренда Феликса, покупка еще 3-х защитников по 100 млн каждый, покупка Мудрика за 100 млн и Энцо Фернандеса за 130 млн, для комплекта покупка Макаллистера за 100 млн и за 200 млн Альвареса из МанСити. В довершение к этому трансферному окну увольнение Поттера и приглашение Моуриньо. Скриньте!
+10
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Новак Джокович
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Атлетико нашли лохов
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Алексей Дрожжин
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Помоему америкоса опять наеали)))
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Его Величество Златан
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Болелы на спортсе говорят у челси проблемы с напами и они берут феликса за 11 млн? Очередное не попадание в яблоко на трансферов рынке?
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Барыга блинами
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Трансфер ради трансфера
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cektor
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Так и не заиграл.
100 Лямов коту под хвост )
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