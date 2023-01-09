«Челси» будет платить Феликсу всю зарплату за период аренды – 5,3 млн фунтов
«Челси» будет платить Жоау Феликсу всю зарплату во время аренды.
Напомним, лондонский клуб достиг устной договоренности о переходе португальского полузащитника на правах аренды из «Атлетико». «Синие» заплатят 11 миллионов евро.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, до конца сезона «Челси» будет платить игроку зарплату в полном объеме – он получит 5,3 миллиона фунтов. Также лондонцы хотели включить в сделку пункт о возможном выкупе португальца, но «Атлетико» настаивает на аренде без этой опции.
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отказались от подписания Феликса, посчитав, что арендная плата в размере больше 5 миллионов фунтов является чрезмерной.
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