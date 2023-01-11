Брандт о Германии на ЧМ-2022: «Часто казалось, что речь идет не о спорте, а о политике. Это не было главной причиной неудачи, но сыграло свою роль»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Юлиан Брандт Политика Футбол

Юлиан Брандт высказался о причинах неудачного выступления сборной Германии на ЧМ-2022.

Команда Ханс-Дитера Флика не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой, набрав 4 очка и заняв третье место. 

– Вы были в Катаре на чемпионате мира. Были ли политические обстоятельства главной причиной вылета?

– Политика была огромной темой, которая сопровождала нашу команду. Конечно, это не было главной причиной, по которой мы не добились успеха, но этот вопрос, безусловно, сыграл свою роль.

Нам часто казалось, что речь идет вовсе не о спорте, не о футболе, а о политике и других спорах.

Мы были в Катаре, чтобы успешно провести чемпионат мира, а не менять чужую страну так, как нам, европейцам, удобно. Я думаю, что для нас как для страны и для Немецкого футбольного союза было бы хорошо, если бы мы с нетерпением ждали турнира и приняли Катар как страну-хозяйку.

Если кто-то скажет: я не хочу включать телевизор, потому что игра проходит в Катаре, а у нас зимой 4 градуса, то это совершенно нормально. Как команда, мы были бы рады получить больше поддержки с родины. К сожалению, этого часто не хватало, – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии». 

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20 комментариев

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Green grass
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Владимир Самсонов
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Ответ Ёсик
Зоофил не виноват ...он таким родился. как и прочие экзотические извращенцы. )))
Скоро дойдут до квот всяким зоофилам и прочим ЛГБТкверти
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хавбек+
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Флик так то за год с лишним игру и не поставил, максимум выпускал друзей баварцев те делали игру с Арменией, Македонией, другое дело что и сами баварцы без форварда уже с середняками булиги потеют, как стартовала лига наций пошли ничьи одна за другой, итоговый слив на ЧМ22 был ожидаем
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Nuraly Amirov
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выступили на своем нынешнем уровне. Обыграли Карибы, сыграли вничью с таким же середняком, проиграли азиатским доминаторам. У Испании такой же результат, просто тех прорвало на голы в первом матче. А самураи довели до серии пенальти с Хорватами, результат как у мощных бразилов, так что не надо их недооценивать
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Pikachu Pikachu
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Ответ Ёсик
в Берлине 30% мигранты, а среди берлинской молодежи 80% дети мигрантов. До шариата 25-30 лет, если учесть что кэф рождаемости у немцев 1.3( ребенка на пару), а у мигрантов 4-5. По Германии немцев вроде под 90%, но основная масса дяди и тети старше 40. Как только начинают считать детей и человеков в детородном возрасте, там полная задница. Черная, полная, непролазная ..задница.
Хорошо, что у нас иначе. За вторую половину 22 года в Россию въехало полмиллиона узбеков.
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Ёсик
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Ответ Alex Rhea
не молчат, поэтому у самих в стране порядок и поэтому к ним и бегут толпами "зато не прогнувшиеся" арабы, турки и прочие восточные славяне
в Берлине 30% мигранты, а среди берлинской молодежи 80% дети мигрантов.
До шариата 25-30 лет, если учесть что кэф рождаемости у немцев 1.3( ребенка на пару), а у мигрантов 4-5.
По Германии немцев вроде под 90%, но основная масса дяди и тети старше 40. Как только начинают считать детей и человеков в детородном возрасте, там полная задница.
Черная, полная, непролазная ..задница.
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Mohnatiy
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Играть в футбол на чемпионате мира по футболу? Да нет, чушь какая-то...
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Ёсик
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Ответ Осатаневший Марадона
Ничего не понял. «Политика» в которой Германия поддерживает Украину, но тогда при чем тут футбол или политика в том, что лгбт арабы ущемляли, но опять же при чем тут футбол? Может кто объяснить?
Сидоры они все
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Ёсик
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Ответ Данил Луговский
Не уж то, по слухам, провести эту акцию хотели пару игроков, а на деле вышло, что вся команда прибегла к этому? У кого там такое сильное влияние, и была ли это задумка только игроков, а может кого еще извне?
Зоофил не виноват ...он таким родился.
как и прочие экзотические извращенцы. )))
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Осатаневший Марадона
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Ничего не понял. «Политика» в которой Германия поддерживает Украину, но тогда при чем тут футбол или политика в том, что лгбт арабы ущемляли, но опять же при чем тут футбол? Может кто объяснить?
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Ёсик
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ЭТО НЕ ПОЛИТИКА.
Это скорей экология или зоология(наука о животных)
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Ёсик
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ЭТО НЕ ПОЛИТИКА.
Это про, скорей, экология или зоология(наука о животных)
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инок
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Конкуренция в футболе усилилась, и сами немцы приложили к этому руку - стиранием границ и наводнением легионеров из третьего мира, которые научились в ЕС играть и подняли общий уровень футбола в своих странах
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Alex Rhea
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не молчат, поэтому у самих в стране порядок и поэтому к ним и бегут толпами "зато не прогнувшиеся" арабы, турки и прочие восточные славяне
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Bartez1986
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Спортс, вы на ставку кучу минусяторов что ли приняли?
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udiekemen
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Неужели есть адекватные
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Данил Луговский
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Не уж то, по слухам, провести эту акцию хотели пару игроков, а на деле вышло, что вся команда прибегла к этому? У кого там такое сильное влияние, и была ли это задумка только игроков, а может кого еще извне?
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Камбоджа Иванов
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Так спорт же вне политики, российские клубы в курсе, кстати.
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Alex1104
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Странно, что часть команды (не говоря уж о функционерах) это не поняла ДО чемпионата.
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eskerro
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Да ну, не может быть)
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