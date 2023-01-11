Брандт о Германии на ЧМ-2022: «Часто казалось, что речь идет не о спорте, а о политике. Это не было главной причиной неудачи, но сыграло свою роль»
Юлиан Брандт высказался о причинах неудачного выступления сборной Германии на ЧМ-2022.
Команда Ханс-Дитера Флика не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой, набрав 4 очка и заняв третье место.
– Вы были в Катаре на чемпионате мира. Были ли политические обстоятельства главной причиной вылета?
– Политика была огромной темой, которая сопровождала нашу команду. Конечно, это не было главной причиной, по которой мы не добились успеха, но этот вопрос, безусловно, сыграл свою роль.
Нам часто казалось, что речь идет вовсе не о спорте, не о футболе, а о политике и других спорах.
Мы были в Катаре, чтобы успешно провести чемпионат мира, а не менять чужую страну так, как нам, европейцам, удобно. Я думаю, что для нас как для страны и для Немецкого футбольного союза было бы хорошо, если бы мы с нетерпением ждали турнира и приняли Катар как страну-хозяйку.
Если кто-то скажет: я не хочу включать телевизор, потому что игра проходит в Катаре, а у нас зимой 4 градуса, то это совершенно нормально. Как команда, мы были бы рады получить больше поддержки с родины. К сожалению, этого часто не хватало, – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии».
Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love
Германия после золота ЧМ – ужас. Три провала, каждый страшнее предыдущего
До шариата 25-30 лет, если учесть что кэф рождаемости у немцев 1.3( ребенка на пару), а у мигрантов 4-5.
По Германии немцев вроде под 90%, но основная масса дяди и тети старше 40. Как только начинают считать детей и человеков в детородном возрасте, там полная задница.
Черная, полная, непролазная ..задница.
как и прочие экзотические извращенцы. )))
Это скорей экология или зоология(наука о животных)
Это про, скорей, экология или зоология(наука о животных)