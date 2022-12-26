Лам об игроке года в Бундеслиге: «Беллингем, если нужно выбрать одного. Он ключевой футболист «Боруссии»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Филипп Лам Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

Филипп Лам назвал лучших игроков Бундеслиги в 2022 году.

– Кого бы вы назвали игроком года [в Бундеслиге]?

– На такие вопросы всегда трудно отвечать. В такой год, как этот, конечно, нужно учитывать и чемпионат мира. Я думаю, если нужно выбрать одного, то я назову Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который пока очень хорошо развивается. Он является ключевым игроком в команде.

Также Джамал Мусиала, который, особенно в сезоне-2022/23, до сих пор [играл решающую роль] почти во всех матчах за «Баварию». Он также провел три хороших матча на чемпионате мира, – сказал экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

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5 комментариев

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kvn9
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Ответ los merengues
Из молодых игроков на ЧМ Мусиала прям впечатлил своей игрой. Чем-то Месси напомнил.
Да, несмотря на критику (основанную только на том, что не забил), считаю, что сыграл за сборную очень сильно. Видимо нервничал очень, в Баварии и при завершении довольно эффективен. Два компонента подтянет и будет вообще топ - 1. Находить нужный момент для расставания с мячом (иногда переусердствует), самый рациональный и эффективный. 2. Подкачается, обрастёт мышечной массой. Думаю, что обе задачи вполне решаемы.
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los merengues
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Ответ kvn9
Ну собственно и добавить нечего, прав Лам. Беллингем уже давно играет главную роль в Дортмунде, Мусиала с осени догоняет по важности в команде. А так оба супер-таланты конечно, большое будущее. Добавил бы ещё третьим Виртца, быстрейшего восстановления ему.
Из молодых игроков на ЧМ Мусиала прям впечатлил своей игрой. Чем-то Месси напомнил.
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kvn9
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Ну собственно и добавить нечего, прав Лам. Беллингем уже давно играет главную роль в Дортмунде, Мусиала с осени догоняет по важности в команде. А так оба супер-таланты конечно, большое будущее. Добавил бы ещё третьим Виртца, быстрейшего восстановления ему.
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Антон Чугунов
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Наступает золотое время талантливых игроков, родившихся в этом веке
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corazón blanco
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Лам как всегда дает адекватную оценку.
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