Лам об игроке года в Бундеслиге: «Беллингем, если нужно выбрать одного. Он ключевой футболист «Боруссии»

назвал лучших игроков Бундеслиги в 2022 году.

– Кого бы вы назвали игроком года [в Бундеслиге]?

– На такие вопросы всегда трудно отвечать. В такой год, как этот, конечно, нужно учитывать и чемпионат мира. Я думаю, если нужно выбрать одного, то я назову из дортмундской « », который пока очень хорошо развивается. Он является ключевым игроком в команде.

Также Джамал Мусиала, который, особенно в сезоне-2022/23, до сих пор [играл решающую роль] почти во всех матчах за «Баварию». Он также провел три хороших матча на чемпионате мира, – сказал экс-полузащитник «Баварии» и сборной .

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