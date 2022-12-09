Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что защитник не вписывается в модель игры Германии

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Матс Хуммельс ЧМ-2022 Футбол

Ханс-Дитер Флик не жалеет, что не включил Матса Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022.

Главный тренер Бундестим считает, что 33-летний защитник не вписывается в модель игры национальной команды, сообщает Sport1.de.

В дортмундской «Боруссии» Хуммельс привык играть глубже в обороне, тогда как сборная Германии исповедует более открытый, атакующий футбол, построенный на владении мячом.

На ЧМ-2022 Бундестим не смогла выйти в плей-офф, набрав в 3 матчах группового этапа 4 очка.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные