Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что защитник не вписывается в модель игры Германии
Ханс-Дитер Флик не жалеет, что не включил Матса Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022.
Главный тренер Бундестим считает, что 33-летний защитник не вписывается в модель игры национальной команды, сообщает Sport1.de.
В дортмундской «Боруссии» Хуммельс привык играть глубже в обороне, тогда как сборная Германии исповедует более открытый, атакующий футбол, построенный на владении мячом.
На ЧМ-2022 Бундестим не смогла выйти в плей-офф, набрав в 3 матчах группового этапа 4 очка.
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