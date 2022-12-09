Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что защитник не вписывается в модель игры Германии

не жалеет, что не включил в заявку сборной Германии на ЧМ-2022.

Главный тренер Бундестим считает, что 33-летний защитник не вписывается в модель игры национальной команды, сообщает Sport1.de.

В дортмундской Хуммельс привык играть глубже в обороне, тогда как сборная исповедует более открытый, атакующий футбол, построенный на владении мячом.

На ЧМ-2022 Бундестим не смогла выйти в плей-офф, набрав в 3 матчах группового этапа 4 очка.

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