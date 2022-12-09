Ханс-Йоахим Ватцке: «В Германии больше нет выбора центральных нападающих – это плохо. Клубы должны задаться вопросом, что они могут сделать»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Йоахим Ватцке ЧМ-2022 Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке высказался о дефиците центральных нападающих в Германии.

«В Германии больше нет выбора центральных нападающих. Это плохо.

Клубы должны задаться вопросом, что они могут сделать. И мы в Немецком футбольном союзе тоже должны задуматься об этом», – заявил вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) и генеральный директор дортмундской «Боруссии».

Сборная Германии не вышла в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

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