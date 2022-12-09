Ханс-Йоахим Ватцке: «В Германии больше нет выбора центральных нападающих – это плохо. Клубы должны задаться вопросом, что они могут сделать»
Ханс-Йоахим Ватцке высказался о дефиците центральных нападающих в Германии.
«В Германии больше нет выбора центральных нападающих. Это плохо.
Клубы должны задаться вопросом, что они могут сделать. И мы в Немецком футбольном союзе тоже должны задуматься об этом», – заявил вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) и генеральный директор дортмундской «Боруссии».
Сборная Германии не вышла в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
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