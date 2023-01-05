Горетцка был главным инициатором акции Германии с закрытыми ртами на ЧМ. Его критиковали как в сборной, так и в «Баварии»
Леон Горетцка был инициатором протестного жеста в сборной Германии на ЧМ-2022.
Как сообщает Kicker, 27-летний полузащитник был главной движущей силой протеста перед матчем группового этапа с Японией (1:2). Игроки сборной Германии закрыли рты рукой на предматчевом фото в знак протеста против ФИФА.
Хавбек «Баварии» планировал эту акцию вместе со своим пиар-менеджментом.
В результате Горетцку критиковали как партнеры по сборной, так и по «Баварии».
Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love
Звезды Германии около часа обсуждали политические жесты перед Японией – на встрече были Нойер, Горетцка, Киммих и другие. Некоторых в команде это раздражает
Права человека придумали в Европе, почему они должны распространяться на остальной мир?
Я думал, что права человека, это когда мусульманин может молиться и читать Коран в Швейцарии и ему за это ничего не будет.
И что значит "выделывается"? У нас что, запретили высказываться? Надо строго лизать сем зад?