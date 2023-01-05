Горетцка был главным инициатором акции Германии с закрытыми ртами на ЧМ. Его критиковали как в сборной, так и в «Баварии»

Теги Бавария Сборная Японии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Леон Горетцка Политика дискриминация Футбол

Леон Горетцка был инициатором протестного жеста в сборной Германии на ЧМ-2022.

Как сообщает Kicker, 27-летний полузащитник был главной движущей силой протеста перед матчем группового этапа с Японией (1:2). Игроки сборной Германии закрыли рты рукой на предматчевом фото в знак протеста против ФИФА.

Хавбек «Баварии» планировал эту акцию вместе со своим пиар-менеджментом.

В результате Горетцку критиковали как партнеры по сборной, так и по «Баварии».

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Звезды Германии около часа обсуждали политические жесты перед Японией – на встрече были Нойер, Горетцка, Киммих и другие. Некоторых в команде это раздражает

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80 комментариев

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Лига Мастеров
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Ответ Romuliq
Привязали вылет к акции) ума палата
Сами немцы говорили что вместо тактики на игру с Японией обсуждали какой акцией придержать сами знаете кого. Ну и настрой был таким же японцы выходили играл в футбол. Немцы проводить акцию
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Павел Мельников
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Ответ Tarzan67
98 год, 23 летнего Бекхэма едят с овном после чм. Дэвид проходит через это все и становится иконой футбола(если так позволите). 27 летний мальчик в 2022 обиженный на всех демонстративно в знак протеста закрывает рот.
А что выиграла икона футбола, кроме одной Лиги Чемпионов? Горетцка выиграл то же самое.
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Артём Новиков
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Ответ Джейме Ланнистер
После того как Бавария выиграл ЛЧ, Киммих занял место Тьяго и сейчас один из лучших игроков мира, а этот кадр с того времени только такими вещами запомнился. Немецкий решфорд.
Не только. В изнасиловании Барсы он дал шикарный пас на Гнабри, окончившийся голом. И это всё, что запомнилось.
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newjersey
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Комсомолец-политрук из него бы получился что надо
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Balt
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Ответ А.Э.РАСИМ
Самое время. Дело в том, что в Европе на данный момент мода на идиотов политиков.
Ну в том и дело. Их там таких как Горетцка уже хватает. Но он не затерялся бы уже сейчас.
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Лига Мастеров
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Ответ Moriarty
Традиции, основанные на дискриминации, заслуживают уважения?
Горецка сам относиться с дискриминацией к традициям арабов!!
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Romuliq
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Александр Сачков
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Ответ Moriarty
Традиции, основанные на дискриминации, заслуживают уважения?
А в чем дискриминация? Вступать в брак с лицами своего пола запрещено как гетеросексуалам, так и гомосексуалистам.
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Tarzan67
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98 год, 23 летнего Бекхэма едят с овном после чм. Дэвид проходит через это все и становится иконой футбола(если так позволите). 27 летний мальчик в 2022 обиженный на всех демонстративно в знак протеста закрывает рот.
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Jaiyq
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Ответ Александр Елисеев
Я не знал, что права человека распространяется на стройку Минарета в какой-то стране. Я думал, что права человека, это когда мусульманин может молиться и читать Коран в Швейцарии и ему за это ничего не будет.
То есть по вашему дискриминация по религиозному признаку не относится к нарушению прав человека? Я правильно понял? При этом по отношению к церквям такого запрета там нет.
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Marat_NJL
А на спортсе аналогичная на комментаторов к новостям)
Например, ты.
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All These Things I Hate
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Ответ Moriarty
Изначально было большой ошибкой проводить такое крупное мероприятие в стране, где женщин держат за скот, а рабочие=рабы. Это не вписывается, скажем там, с "укладом жизни" большинства цивилизованных стран, участвующих на ЧМ. Это не так работает. Это не чемпионат Катара, а чемпионат МИРА. И проводить его нужно в нейтральном месте (но кого это волнует, лучше получить как можно больше коррупционного бабла от шейхов) То есть, если Катар хотел избежать подобных ситуаций, нужно было хотя бы просто на время проведения не вводить эту кучу тупых запретов. Ещё пиво не забыли запретить, ага, за два дня до старта, когда все фанаты уже приехали, а билеты не вернуть. Послушайте, Катар всем показал, что он ни черта не уважает никого, кроме себя и себе подобных. Почему другие должны их уважать тогда? Вон Россия тоже сильно гомофобная страна, но смогли же объединить все страны и предоставить все условия для комфортного прибывания. Так и должно быть.
Насмотрелись на англичан на евро и запретили пиво - средневековье!
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Naides
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Ответ Moriarty
Традиции, основанные на дискриминации, заслуживают уважения?
Заслуживают? Почему что-либо должно заслуживать уважения? Ты либо уважаешь, либо нет. У каждого своя перспектива. Это "уравнивание прав" не столько показатель гуманности, сколько показатель аморфности состояния людей.
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All These Things I Hate
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Ответ Moriarty
Традиции, основанные на дискриминации, заслуживают уважения?
А поступок Горетцки это не дискриминация?
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Георгий Большаков
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Ответ Александр Елисеев
Угу. Точно также можно сказать про Коран. Но я все же про реальность. Например, Польша в угоду «традиции» запретила женщинам аборт, на что ЕС ввели штрафы и санкции, принуждая поляков исправить ошибку. Потому что традиция не может нарушать права человека, где он бы ни был. Как с этим обстоят дела в разных странах — отдельная дискуссия, хотя очевидно, что арабские страны бесконечно далеки от этого.
>Потому что традиция не может нарушать права человека, где он бы ни был.
Права человека придумали в Европе, почему они должны распространяться на остальной мир?
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Виталий Губарев
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Ответ Booligan
Нойер не хочет
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Roman
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После вылета, по-любому наверстали упущенное, только уже с открытыми ртами.
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Booligan
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Ответ Виталий Губарев
Горецка раскройся, все и так понимают кто ты !
Нойер не хочет
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Руслан Лысенко
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Типичная польская курва бобр, которая кричит громче всех)
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Георгий Большаков
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Ответ Moriarty
Изначально было большой ошибкой проводить такое крупное мероприятие в стране, где женщин держат за скот, а рабочие=рабы. Это не вписывается, скажем там, с "укладом жизни" большинства цивилизованных стран, участвующих на ЧМ. Это не так работает. Это не чемпионат Катара, а чемпионат МИРА. И проводить его нужно в нейтральном месте (но кого это волнует, лучше получить как можно больше коррупционного бабла от шейхов) То есть, если Катар хотел избежать подобных ситуаций, нужно было хотя бы просто на время проведения не вводить эту кучу тупых запретов. Ещё пиво не забыли запретить, ага, за два дня до старта, когда все фанаты уже приехали, а билеты не вернуть. Послушайте, Катар всем показал, что он ни черта не уважает никого, кроме себя и себе подобных. Почему другие должны их уважать тогда? Вон Россия тоже сильно гомофобная страна, но смогли же объединить все страны и предоставить все условия для комфортного прибывания. Так и должно быть.
Не "большинства цивилизованных стран", а только Европы и США.
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Александр Елисеев
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Ответ Jaiyq
В Швейцарии запрещено строить минареты. Где вой просвещенной Европы про дискриминацию по религиозному признаку? Какие санкции понесла альпийская страна?
Я не знал, что права человека распространяется на стройку Минарета в какой-то стране.

Я думал, что права человека, это когда мусульманин может молиться и читать Коран в Швейцарии и ему за это ничего не будет.
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Jaiyq
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Ответ Александр Елисеев
Угу. Точно также можно сказать про Коран. Но я все же про реальность. Например, Польша в угоду «традиции» запретила женщинам аборт, на что ЕС ввели штрафы и санкции, принуждая поляков исправить ошибку. Потому что традиция не может нарушать права человека, где он бы ни был. Как с этим обстоят дела в разных странах — отдельная дискуссия, хотя очевидно, что арабские страны бесконечно далеки от этого.
В Швейцарии запрещено строить минареты. Где вой просвещенной Европы про дискриминацию по религиозному признаку? Какие санкции понесла альпийская страна?
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Stanny Goatbull
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Ответ Фарид Харисов
Всё логично, никто не любит мерзких старост, которые отвечают за всю группу и вписывают класс во всякие школьные акции и конкурсы.
Хз, я своих ребят в группе всегда выручал и прикрывал когда они филонили, копии материалов на свои деньги делал, собирал у себя на квартире на пьянки... старосты разные бывают!:)
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Виктор Войнов
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Ответ Алина Наманова
Хватит уже мусолить
Ну замути акцию протеста))
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МТБ
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Если он туда приехал добровольно, то какого хрена выделывается?
Он приехал туда на ЧМ, в составе сборной, а не добровольно.
И что значит "выделывается"? У нас что, запретили высказываться? Надо строго лизать сем зад?
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