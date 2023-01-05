Горетцка был главным инициатором акции Германии с закрытыми ртами на ЧМ. Его критиковали как в сборной, так и в «Баварии»

был инициатором протестного жеста в сборной Германии на .

Как сообщает Kicker, 27-летний полузащитник был главной движущей силой протеста перед матчем группового этапа с Японией (1:2). Игроки сборной Германии закрыли рты рукой на предматчевом фото в знак протеста против ФИФА.

Хавбек «Баварии» планировал эту акцию вместе со своим пиар-менеджментом.

В результате Горетцку критиковали как партнеры по сборной, так и по «Баварии».

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Звезды Германии около часа обсуждали политические жесты перед Японией – на встрече были Нойер, Горетцка, Киммих и другие. Некоторых в команде это раздражает