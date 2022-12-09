Ватцке о Германии на ЧМ: «Все было не так уж плохо, но недостаточно хорошо. Расставание с Фликом вообще не обсуждалось»

рассказал о беседе с Хансом-Дитером Фликом после вылета с ЧМ-2022.

«Расставание с Ханси вообще не обсуждалось ни до, ни во время разговора. Мы обсудили, что на ЧМ-2022 получилось, а что не получилось. Все было не так уж плохо, но в то же время недостаточно хорошо. Беседа была очень конструктивной, очень углубленной, царила очень хорошая атмосфера.

В конце концов мы четко заявили, что мы бы изменили некоторые вещи, но по-прежнему все движемся в одном направлении. Этот разговор дал мне надежду и силы», – сказал вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) и генеральный директор дортмундской .

Флик остается в сборной Германии: «На Евро-2024 можем добиться большего, чем на ЧМ-2022»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ