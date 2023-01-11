Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом» («СЭ»)

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Илья Самошников Спорт-Экспресс Футбол

Защитник Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив» из «Рубина».

По данным «Спорт-Экспресса», футболист подписал предварительный контракт с московским клубом.

Ранее уже сообщалось о том, что футболист может перейти в «Локо» этой зимой. Писали, что трансфер за 1 млн долларов согласован. Затем появилась информация о том, что игрок не прошел медосмотр, однако Самошников опроверг, что проходил обследование для «Локомотива».

Также сообщалось, что Илья может перейти в «Локомотив» бесплатно летом.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

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17 комментариев

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Эдуард Беляйкин
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Рубин он уже защитил
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Spartakus1984
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У Локомотива еще деньги не закончились на трансферы?
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Камбоджа Иванов
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Ответ ALMANAC
Самое смешное, что он придумал себе роль лидера) поражение за поражением идет к болельщикам и начинает оправдываться. Такого слабого игрока на позиции вообще не припомню. ЦСКА отлично сбагрили
Был лучшим в проигранных матчах со Спартаком, ЦСКА и Динамо? Или в ничейном матче с Уралом?
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ALMANAC
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Ответ Камбоджа Иванов
Так вышло, что смотрю все матчи Локо, и вот уверен, что Самошников не только с хронической травмой, но и без ноги будет играть лучше Тикнизяна.
Самое смешное, что он придумал себе роль лидера) поражение за поражением идет к болельщикам и начинает оправдываться. Такого слабого игрока на позиции вообще не припомню. ЦСКА отлично сбагрили
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Камбоджа Иванов
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Ответ Ебздрогыч
Пока не будет фото медицинского заключения о прохождении медосмотра - не поверим!
Верите, судя по Ананидзе, Шюррле, Маслову, Гулиеву, Селихову, Бальде и Кокорину.
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dimkaa1
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Ответ Камбоджа Иванов
Так вышло, что смотрю все матчи Локо, и вот уверен, что Самошников не только с хронической травмой, но и без ноги будет играть лучше Тикнизяна.
Видимо последние матчи не очень внимательно смотрел
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ALMANAC
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Всех молодых перспективных лимитчиков собрали, неплохо
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Максим Бойцов
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Ответ Камбоджа Иванов
Так вышло, что смотрю все матчи Локо, и вот уверен, что Самошников не только с хронической травмой, но и без ноги будет играть лучше Тикнизяна.
Самшоников, скорее всего, будет играть справа.
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Максим Бойцов
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Ура?
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Северный болельщик
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Опять откажется сдавать эту урину с ...
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dreamstep
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Ответ Камбоджа Иванов
Так вышло, что смотрю все матчи Локо, и вот уверен, что Самошников не только с хронической травмой, но и без ноги будет играть лучше Тикнизяна.
У Тикнизяна головы нет, без неё тяжело играть. У Самошникова есть голова, хоть и травмы.
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Hong Kil
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Классная вещь, предварительный контракт! Это типа как договор согласия на секс, и женится не обязательно.
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Apol
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Неужели изменили схему проведения медобследования?
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Камбоджа Иванов
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Так вышло, что смотрю все матчи Локо, и вот уверен, что Самошников не только с хронической травмой, но и без ноги будет играть лучше Тикнизяна.
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Ебздрогыч
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Пока не будет фото медицинского заключения о прохождении медосмотра - не поверим!
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Арсений Элин
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Давно пора, в ЛЛМ делать ему нечего,тем более он там был и сделает всё я надеюсь чтоб Локо там не оказался!)
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shishovv
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Предварительный - это до прохождения медосмотра только, потом отмена опять будет
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