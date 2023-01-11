Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом» («СЭ»)

Защитник Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив» из « ».

По данным « », футболист подписал предварительный контракт с московским клубом.

Ранее уже сообщалось о том, что футболист может перейти в « » этой зимой. Писали, что трансфер за 1 млн долларов согласован. Затем появилась информация о том, что игрок не прошел медосмотр, однако Самошников опроверг, что проходил обследование для «Локомотива».

Также сообщалось, что Илья может перейти в «Локомотив» бесплатно летом.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.