Самошников заявил, что не проходил медосмотр для «Локо»: «На те же грабли наступают. Помочь «Рубину» выйти в РПЛ – главная цель сейчас»

Теги Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Илья Самошников Футбол

Илья Самошников заявил, что не проходил медосмотр для «Локомотива».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что защитник «Рубина» не смог пройти медосмотр для московского клуба из-за проблем с голеностопом.

– Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?

– На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно.

– Это второй вброс за полгода – поэтому решили ответить в соцсетях?

– Я попросил придумать что-то новое. Опять на те же грабли наступают.

– Вы с «Локомотивом» не контактировали?

– Нет, контактов не было.

– Была информация о том, что в Дубае вы встречались с Медведевым и был интерес «Зенита»?

– Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.

– Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?

– Я бы хотел помочь команде выйти в РПЛ, это главная цель сейчас.

– Никуда зимой уходить не планируете?

– Наверное, можно считать так.

– Как видите будущее после окончания контракта с Казанью?

– Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая – вернуться с командой в РПЛ.

– Как смотрите свое положение в сборной – с кем-то контактируете?

– Ни с кем не контактировал с того момента, как мы вылетели в ФНЛ, – сказал защитник «Рубина».

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

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6 комментариев

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Арсений Элин
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Опять агентские вбросы😖
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Самошников летом хочет подписной бонус
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Ебздрогыч
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Самошников - единственный футболист, который не боится мобилизации, потому что в военкомате он не пройдет...
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Ебздрогыч
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Самедов - футболист, который играл во всем московских клубах, кроме ЦСКА.
Самошников - сскоро будет футболистом, завалившем медосмотр во всех московских клубах, может даже и в ЦСКА
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Ебздрогыч
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Самошников очень хочет играть в сборной России, но в ней он не пройдет медосмотр
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Ебздрогыч
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Это нагло смонтированная подтасовка медосмотра
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