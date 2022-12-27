Самошников заявил, что не проходил медосмотр для «Локо»: «На те же грабли наступают. Помочь «Рубину» выйти в РПЛ – главная цель сейчас»
Илья Самошников заявил, что не проходил медосмотр для «Локомотива».
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что защитник «Рубина» не смог пройти медосмотр для московского клуба из-за проблем с голеностопом.
– Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?
– На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно.
– Это второй вброс за полгода – поэтому решили ответить в соцсетях?
– Я попросил придумать что-то новое. Опять на те же грабли наступают.
– Вы с «Локомотивом» не контактировали?
– Нет, контактов не было.
– Была информация о том, что в Дубае вы встречались с Медведевым и был интерес «Зенита»?
– Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.
– Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?
– Я бы хотел помочь команде выйти в РПЛ, это главная цель сейчас.
– Никуда зимой уходить не планируете?
– Наверное, можно считать так.
– Как видите будущее после окончания контракта с Казанью?
– Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая – вернуться с командой в РПЛ.
– Как смотрите свое положение в сборной – с кем-то контактируете?
– Ни с кем не контактировал с того момента, как мы вылетели в ФНЛ, – сказал защитник «Рубина».
В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.
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