«Локомотив» подпишет Самошникова как свободного агента летом. Контракт согласован («Чемпионат»)

Защитник Илья Самошников присоединится к « » летом.

По сведениям «Чемпионата», футболист покинет « » в качестве свободного агента. Руководство московского клуба уже согласовало с ним долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Самошников провел 15 игр в МЕЛБЕТ Первой лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!