«Локомотив» подпишет Самошникова как свободного агента летом. Контракт согласован («Чемпионат»)
Защитник Илья Самошников присоединится к «Локомотиву» летом.
По сведениям «Чемпионата», футболист покинет «Рубин» в качестве свободного агента. Руководство московского клуба уже согласовало с ним долгосрочный контракт.
В текущем сезоне Самошников провел 15 игр в МЕЛБЕТ Первой лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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