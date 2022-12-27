«Локомотив» подпишет Самошникова как свободного агента летом. Контракт согласован («Чемпионат»)

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Илья Самошников Чемпионат.com Футбол

Защитник Илья Самошников присоединится к «Локомотиву» летом.

По сведениям «Чемпионата», футболист покинет «Рубин» в качестве свободного агента. Руководство московского клуба уже согласовало с ним долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Самошников провел 15 игр в МЕЛБЕТ Первой лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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d.xoxlov
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Ответ Артём Криушов
Скажите плиз на спортсе можно менять профиль?
Да. Как вариант – в техподдержку напишите, поменяют, как скажете, если в профиле что-то не меняется.
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d.xoxlov
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Ответ Пушка_Кутепова
Вы действительно думаете Локо вылетит?
Нет, конечно. "Торпедо", "Химки" и "Факел" сильно слабее по составу. Если только как с "Динамо" не получится. Но если и вылетит, то сразу вернётся.
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Виталий Желтоусов
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Локомотив никуда не вылетит с его ресурсами всех видов. Весной будет рывок...они будут в десятке.
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Артём Криушов
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Скажите плиз на спортсе можно менять профиль?
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Eric_Cartman
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Медосмотр не прошёл, но бесплатно подпишем. Так и запишем, ну ок
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Сергей Архаров
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Задолбали уже. Идет в Локо, не идет был контакт, медосмотр проходит, провалил медосмотр, летом переходит. Да блин когда уже определитесь!
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GLW
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Ответ Леван Леван
Сейчас он поможет Рубину выйти в РПЛ а потом Локо.
))))
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Пушка_Кутепова
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Вы действительно думаете Локо вылетит?
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Зелёный гопник
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В ФНЛ нужные опытные бойцы, которые знают этот турнир, как свои пять пальцев!
Браво Локо👏🏻
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ractorosan527@gmail.com
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Ответ igls54
Наверное, парень мечтает всю жизнь играть в лучшей лиге мира
Не болей тогда за клуб только и слышу лучшая лига мира ну и вылетим дальше что??? Не болеть за локо???!
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Pertinax Gandi
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Тоже самое писали несколько месяцев назад про Динамо, когда сорвалась сделка с прямой покупкой. Посмотрим.
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M_i_t_y_a
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По сведениям матч тв не прошел медосмотр, по сведениям чемпионата перейдет детом, ждём сведения спорт-экспресса
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Леван Леван
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Сейчас он поможет Рубину выйти в РПЛ а потом Локо.
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Леван Леван
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Сразу надо было так сказать а не выдумывать, но как всегда надо вброс сделать.
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Сергей Архаров
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Ответ igls54
Наверное, парень мечтает всю жизнь играть в лучшей лиге мира
Он там итак уже с Рубином застрял) видимо там и хочет остаться)
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igls54
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Наверное, парень мечтает всю жизнь играть в лучшей лиге мира
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