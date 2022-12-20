«Локомотив» за 1 млн долларов покупает Самошникова у «Рубина»

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Защитник Илья Самошников перейдет в «Локомотив» из «Рубина».

Как утверждает журналист Сергей Ильев, вчера московский клуб согласовал трансфер 25-летнего левого защитника. «Локомотив» заплатит за россиянина 1 млн долларов.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Прошлым летом игрок был близок к переходу в «Динамо», но трансфер за 3 млн евро сорвался. Появлялась информация о том, что Самошников не прошел медосмотр, однако «Рубин» опровергал эти сведения.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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