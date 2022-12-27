Самошников не перейдет в «Локомотив». Защитник «Рубина» не прошел медосмотр («Матч ТВ»)

не перейдет в « » из « » этой зимой.

Как утверждает « », сделка сорвалась на финальной стадии: защитник не прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским клубом. Врачи выявили у 25‑летнего футболиста проблемы с голеностопом.

Осенью прошлого года Самошников, получив повреждение в матче Премьер‑лиги, из‑за травмы голеностопа пропустил матчи сборной России со Словакией и Словенией.

Летом сообщалось, что Самошников не прошел медосмотр для перехода в «Динамо».

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

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