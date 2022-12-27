Самошников не перейдет в «Локомотив». Защитник «Рубина» не прошел медосмотр («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Илья Самошников Футбол

Илья Самошников не перейдет в «Локомотив» из «Рубина» этой зимой.

Как утверждает «Матч ТВ», сделка сорвалась на финальной стадии: защитник не прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским клубом. Врачи выявили у 25‑летнего футболиста проблемы с голеностопом.

Осенью прошлого года Самошников, получив повреждение в матче Премьер‑лиги, из‑за травмы голеностопа пропустил матчи сборной России со Словакией и Словенией.

Летом сообщалось, что Самошников не прошел медосмотр для перехода в «Динамо».

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

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16 комментариев

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Tigran Shuts
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Может он допинг контроль клубный не проходит или с сердцем проблемы? Ну не верю в его проблемный голеностоп.
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tolstiy
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Ответ Papa Bear
Заметьте, новость о проваленном медосмотре появилась аккурат после того, как стало известно, что в Дубай к игроку ездил Медведев. Вот и думайте теперь, во что превращается чемпионат водокачки.
Медведев в бразилии.....
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ilmir84
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Ответ тот самый Кадрус
Что такого страшного у него с голеностопом, что уже второй раз не проходит из-за него медосмотр? Сначала в Динамо, теперь в Локо....
если в спартак пригласят, там все пройдет) тут похоже не медосмотр,а игры агентов
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Papa Bear
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Заметьте, новость о проваленном медосмотре появилась аккурат после того, как стало известно, что в Дубай к игроку ездил Медведев.

Вот и думайте теперь, во что превращается чемпионат водокачки.
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ilmir84
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шо,опять?)
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Цкуро Бесцветный
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В Зените лучшие спецы, Малком и Маркизио не дадут соврать!
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Roman Pavlenko
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Дежа вю
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Кирилл Голивец
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Ответ тот самый Кадрус
Что такого страшного у него с голеностопом, что уже второй раз не проходит из-за него медосмотр? Сначала в Динамо, теперь в Локо....
У него еще был случай при несостоявшемся переходе в Оренбург года 3 назад
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Ебздрогыч
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Человека надо лечить и реабилитировать - он медосмотр не может пройти который раз! Может ему уже группу инвалидности пора выписывать?
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blacksmithept
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Ответ Баргузин Зимбабвийский
"Превращаетесь" ?)))
Так поправь.
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Баргузин Зимбабвийский
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Ответ blacksmithept
Спортс,он же вроде в Зенит переходит?Превращаетесь в полноценную помойку.Хотя можно и в Зенит,из инвалида Малкома сделали отличного игрока.
"Превращаетесь" ?)))
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blacksmithept
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Спортс,он же вроде в Зенит переходит?Превращаетесь в полноценную помойку.Хотя можно и в Зенит,из инвалида Малкома сделали отличного игрока.
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M_i_t_y_a
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Будет играть в рубине до конца своей карьеры
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Николай Корягин
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Мутная история с этим товарищем
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тот самый Кадрус
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Что такого страшного у него с голеностопом, что уже второй раз не проходит из-за него медосмотр? Сначала в Динамо, теперь в Локо....
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Константин Эсперов
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И тут же опровержение )))
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