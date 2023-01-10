Самошников может перейти в «Локомотив» из «Рубина» до конца недели («СЭ»)
Защитник Илья Самошников вскоре может перейти в «Локомотив» из «Рубина».
По данным «Спорт-Экспресс», Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца текущей недели.
Ранее уже сообщалось о том, что футболист может перейти в «Локо» этой зимой. Писали, что трансфер за 1 млн долларов согласован. Затем появилась информация о том, что игрок не прошел медосмотр, однако Самошников опроверг, что проходил обследование для «Локомотива».
Также сообщалось, что Илья может перейти в «Локомотив» бесплатно летом.
В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.
А может не до конца недели
А может не в Локомотив
А может не Самошников
А игрок хороший, да
На позицию ЛЗ ждём возвращения Сильянова, да и Тикнизян неплох.