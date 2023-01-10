Самошников может перейти в «Локомотив» из «Рубина» до конца недели («СЭ»)

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Илья Самошников Спорт-Экспресс Футбол

Защитник Илья Самошников вскоре может перейти в «Локомотив» из «Рубина».

По данным «Спорт-Экспресс», Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца текущей недели.

Ранее уже сообщалось о том, что футболист может перейти в «Локо» этой зимой. Писали, что трансфер за 1 млн долларов согласован. Затем появилась информация о том, что игрок не прошел медосмотр, однако Самошников опроверг, что проходил обследование для «Локомотива».

Также сообщалось, что Илья может перейти в «Локомотив» бесплатно летом.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

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22 комментария

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Shuller18
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Даже странно, что такой уникальный в своем роде краек до сих пор бегает в Первой Лиге.
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Максим Бойцов
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Ответ Dmitry Orlov
А может не перейти А может не до конца недели А может не в Локомотив А может не Самошников
а может и не может
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Максим Бойцов
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Ответ Максим Бойцов
Если Сильянова не выкупит Ростов и игрок продолжит играть на том же уровне и выше, а Самошникова подпишем в это окно, то в следующем году у нас будет 2 универсала, с хорошими данными, которые смогут закрыть абсолютно любую позицию в защите.
главное остаться в РПЛ
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Максим Бойцов
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Если Сильянова не выкупит Ростов и игрок продолжит играть на том же уровне и выше, а Самошникова подпишем в это окно, то в следующем году у нас будет 2 универсала, с хорошими данными, которые смогут закрыть абсолютно любую позицию в защите.
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Dmitry Orlov
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А может не перейти
А может не до конца недели
А может не в Локомотив
А может не Самошников
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Максим Бойцов
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Ответ Чётко_как_чечётка
Так он же ЦЗ, вроде? А слева играл из-за обстоятельств... На позицию ЛЗ ждём возвращения Сильянова, да и Тикнизян неплох.
Как раз, таки, Сильянов - ПЗ, но его не отпустит Карпин, до конца сезона точно. А Самошников - ПЗ, который, почти всегда, играл ЛЗ, рабочая нога правая.
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Dmitry Orlov
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Ответ Чётко_как_чечётка
Так он же ЦЗ, вроде? А слева играл из-за обстоятельств... На позицию ЛЗ ждём возвращения Сильянова, да и Тикнизян неплох.
Правоногий, но в Рубине играл левого, потому что альтернатив не было
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20!8
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Ответ Сергей Сунчилиев
То приходит, то не приходит. Вы уж напишите новость когда она случится
Ты сможешь их простить за дезинформацию?
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King_X
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До медосмотра любые трансфере новости о нем неактуальны

А игрок хороший, да
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Автомобилист Зажопинск
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А медосмотр-то пройдет?
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Юрий Кечко
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А дольше чем до конца недели его не хоть взять ?))
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Арсений Элин
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Договорились не проходить медосмотр))?
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ЫЫыыы
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Ответ Сергей Сунчилиев
То приходит, то не приходит. Вы уж напишите новость когда она случится
входит и выходит
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2vdhrvmmzf
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Ответ Чётко_как_чечётка
Так он же ЦЗ, вроде? А слева играл из-за обстоятельств... На позицию ЛЗ ждём возвращения Сильянова, да и Тикнизян неплох.
Цз он никогда не играл. Приходил в Рубин будучи ПЗ, но в силу обстоятельств играет на ЛЗ все эти годы, может закрыть любой фланг
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Vadim Ilyin
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Бедный Самошников, отстаньте от него уже. Перейдёт хорошо, не перейдет - тоже ничего плохого.
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Arti KZN
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Ответ Чётко_как_чечётка
Так он же ЦЗ, вроде? А слева играл из-за обстоятельств... На позицию ЛЗ ждём возвращения Сильянова, да и Тикнизян неплох.
Он всегда с лева играл
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Чётко_как_чечётка
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Так он же ЦЗ, вроде? А слева играл из-за обстоятельств...
На позицию ЛЗ ждём возвращения Сильянова, да и Тикнизян неплох.
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Eugeny I.
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Ответ Александр Смырный
ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ БЫ ОН ПЕРЕШЕЛ
И не надейся )
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Сергей Сунчилиев
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То приходит, то не приходит. Вы уж напишите новость когда она случится
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Arti KZN
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Снова? Он уже давно опроверг....
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Александр Смырный
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ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ БЫ ОН ПЕРЕШЕЛ
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zcs26js5w2
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Многие из песни «Рубин СуперГуд» уходят(
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