Агент Самошникова опроверг согласование контракта с «Локо»: «Впервые слышу»
Агент Ильи Самошникова оценил информацию о том, что он согласовал контракт с «Локомотивом».
По окончании сезона защитник «Рубина» может стать свободным агентом.
«Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с «Локомотивом». Игрок сейчас в отпуске, не хочу его беспокоить.
В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим», — сказал Евгений Моисеев.
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