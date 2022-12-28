Агент Самошникова опроверг согласование контракта с «Локо»: «Впервые слышу»

Агент Ильи Самошникова оценил информацию о том, что он согласовал контракт с « ».

По окончании сезона защитник « » может стать свободным агентом.

«Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с «Локомотивом». Игрок сейчас в отпуске, не хочу его беспокоить.

В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим», — сказал Евгений Моисеев.

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