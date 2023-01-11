Депутат Терюшков об обращениях в CAS: «Видеть в руководстве простаков – не особо престижно для страны. Когда они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление?»
Роман Терюшков высказался о решении CAS относительно отстранения российских команд.
Вчера спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022.
«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России – верх оптимизма или банальная глупость. Ни то, ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.
Видеть в руководстве простаков или балбесов – не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта, ОКР и спортивных федераций.
А основной вопрос – когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму», – сказал депутат Госдумы.
Пять российских регионов поддержали законопроект Терюшкова и Исакова о непризнании CAS в России
а как они заставят приехать Баварию, прицелят искандер на Allianz Arena?
Ой, ли!
А может быть здесь все серьезней?
Аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не в составе РФС.
Аж с 28.02.2022 г не решён вопрос о переходе в Азию что поставило под угрозу отбор на чм 26 и что мы возможно не будем ни в Азии ни в Европе.
Перекидали кучу денег на бессмысленные западные суды.
Огромная трата денег на наш футбол без положительных результатов когда эти деньги были бы ох как востребованы на нужды СВО и на оснащение возросшей в кол нашей армии и обустройстве финско - Российской границы.
Но в то же время, якобы, РФС ,во время , направил письмо в поддержку Инфантино на предстоящих выборах.
А Терюшков молодец! В отличии от некоторых депутатов он выражается ярко четко по существу!
Да и CAS бывало принимал решения, которые уменьшали дисквалификацию наших спортсменов (в том числе за допинг) или иногда даже отменял её... А что нам даст отказ???
https://sozd.duma.gov.ru/oz_info_spzi/deputy/FCA8DD5A-B7B7-4511-B3B7-0BA9FD813A7E
Психопатов в ГосДуре не убивалось, хотя деньги ндо как то зарабатывать
Во что превратили страну жулики и воры
Роднина,вызывай своих психиатров!
Норм отмыл и сбежал