Депутат Терюшков об обращениях в CAS: «Видеть в руководстве простаков – не особо престижно для страны. Когда они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление?»

Роман Терюшков высказался о решении CAS относительно отстранения российских команд.

Вчера спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022.

«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России – верх оптимизма или банальная глупость. Ни то, ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

Видеть в руководстве простаков или балбесов – не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта, ОКР и спортивных федераций.

А основной вопрос – когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания . Законопроект уже внесен в Госдуму», – сказал депутат Госдумы.

Пять российских регионов поддержали законопроект Терюшкова и Исакова о непризнании CAS в России