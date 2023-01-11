Депутат Терюшков об обращениях в CAS: «Видеть в руководстве простаков – не особо престижно для страны. Когда они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление?»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума CAS Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков высказался о решении CAS относительно отстранения российских команд.

Вчера спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022. 

«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России – верх оптимизма или банальная глупость. Ни то, ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

Видеть в руководстве простаков или балбесов – не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта, ОКР и спортивных федераций.

А основной вопрос – когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму», – сказал депутат Госдумы. 

Пять российских регионов поддержали законопроект Терюшкова и Исакова о непризнании CAS в России

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Чидакин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скоро чиновников, заискивающие перед недружственными странами, будет раскулачивать СМЕРШ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iMax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Michael Boldyrev
Не врет, действительно в ноябре внесли законопроект на рассмотрение. И авторы не "весь кагал", а вот именно депутатТерюшков и сенатор Исаков. https://sozd.duma.gov.ru/oz_info_spzi/deputy/FCA8DD5A-B7B7-4511-B3B7-0BA9FD813A7E
Вот интересно, откажутся они признавать CAS,
а как они заставят приехать Баварию, прицелят искандер на Allianz Arena?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chicharitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
спортс и прочие сми, перестаньте вы уже постить этого чудака. он никто и ничего не решает. игнорируйте, и его мнения не будет на вентиляторе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рука Ноги
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Терюшков воспитывает в себе Жириновского? Пока так себе...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garik_new
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tollie
настоящий патриот нашего Отечества! Мужчина! у России 3 союзника - Пригожин, Кадыров и Терюшков💪
Терюшков и ко считают на полном серьёзе, что патриотизма много не бывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GullitRuud
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
безразличные и ленивые люди которых не интересует ничего кроме собственного теплого местечка и ради этого они разумеется готовы на всё вплоть до унижений . печалька , но где взять других ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тирюшков:ударим калибром и искандером по Уэмбли..Разрушим цирконом Рупольдинг и Хольменколен.Булавой и Посейдоном в пыль превратим вражеский Уимблдон))🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Видеть в руководстве простаков и балбесов»
Ой, ли!
А может быть здесь все серьезней?
Аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не в составе РФС.
Аж с 28.02.2022 г не решён вопрос о переходе в Азию что поставило под угрозу отбор на чм 26 и что мы возможно не будем ни в Азии ни в Европе.
Перекидали кучу денег на бессмысленные западные суды.
Огромная трата денег на наш футбол без положительных результатов когда эти деньги были бы ох как востребованы на нужды СВО и на оснащение возросшей в кол нашей армии и обустройстве финско - Российской границы.
Но в то же время, якобы, РФС ,во время , направил письмо в поддержку Инфантино на предстоящих выборах.
А Терюшков молодец! В отличии от некоторых депутатов он выражается ярко четко по существу!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GtSwan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В какое наступление??? По типу: назло кондуктору пойду пешком?
Да и CAS бывало принимал решения, которые уменьшали дисквалификацию наших спортсменов (в том числе за допинг) или иногда даже отменял её... А что нам даст отказ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не врет, действительно в ноябре внесли законопроект на рассмотрение. И авторы не "весь кагал", а вот именно депутатТерюшков и сенатор Исаков.

https://sozd.duma.gov.ru/oz_info_spzi/deputy/FCA8DD5A-B7B7-4511-B3B7-0BA9FD813A7E
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ronnych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая же mpazота этот Терюшков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда-же введут закон о непризнании Терюшкова и многих других неадекватных депутатов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да,давайте огородимся от всего мира?Терюшков конечно мастер умничать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lev Kondratchik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а то что скоро эти "простаки и балбесы" смогли договориться с представителями "недружественных стран" договорились о создании рабочей группы для обсуждения плана по возвращению российского футбола в Европу ничего не меняет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ярик01
Когда уже на передовую с автоматом?
Жди повестку в январе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Р- радостно , z я не попал под мибилизацию(хотя хотел)
Психопатов в ГосДуре не убивалось, хотя деньги ндо как то зарабатывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне вот идиотов в ГД РФ видеть невыносимо

Во что превратили страну жулики и воры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда уже на передовую с автоматом?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Есть тут специалисты в области психиатрии? Насколько тяжелый случай, когда о себе говоришь что простак и балбес, но как бы не про себя?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может депутат Т ещё предложит ракетный удар нанести по CAS?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nerazzurri-88
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
De рuta T eрешков
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про балбесов в руководстве это он случаем не про самого главного ли сказал?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Искандерами,цирконами по футбольным полям недругов! ))))
Роднина,вызывай своих психиатров!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Max Semenik
Эй Терюшков, не желаешь также прокомментировать, почему твои Химки должны игрокам 150 лямов зарплаты?
300 млн было ж

Норм отмыл и сбежал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vfrc14
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Э, чтоб два раза не мусолить и не собираться Думе, пусть заодно законодательно утвердят сборную России чемпионом мира. Сразу нокаут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий