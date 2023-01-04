Депутат Терюшков о стадионе в честь Пеле: «Хватит уже чужеземцев, ничего для России не сделавших. Гораздо важнее не забывать своих великих спортсменов»

Теги Владислав Третьяк Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Владимир Максимов ФИФА Пеле Лариса Лазутина Государственная дума Джанни Инфантино стадионы Анатолий Парфенов Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков выступил против идеи назвать в честь Пеле по стадиону во всех странах мира.

С таким предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантус.

С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов.

Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения, зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан.

У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других. Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших.

Надо распространять хорошую практику по примеру Московской области, когда объекты спорта носят имена наших известных спортсменов: Анатолия Парфенова, Владислава Третьяка, Владимира Максимова, Ларисы Лазутиной, Юрия Ляпкина и многих других наших легенд спорта», – заявил депутат Госдумы РФ.

Президент «Урала» за то, чтобы назвать в честь Пеле «Екатеринбург-Арену»: «Может, выйдем с таким предложением. Стадион принадлежит области»

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10 комментариев

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Pb-SE
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Ответ Прессинг Рангника
Стадион имени Кокорина , предлагаю петицию создать , страна не должна забыть своих великих спортсменов
Вместо пива - шампанское. Вместо кресел - стулья.
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Angelgirl
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Хватит уже интервью депутатов, ничего полезного для народа России не делающих! А стадион в честь Короля футбола, вполне может быть в каждой стране, и это должен быть хороший стадион.
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Ковид 07.10.52
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Ну за что нам такой тип здесь и в думе..А раз так не нравятся чужеземные названия, пусть предложит один город с одним клубом переименовать на русский лад, как во время войны с немцами в начале прошлого века..., но молчит, тем он лижет..
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андрэ
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Попутал чтоли не связан??? Главное место для хранения метизов в гаражах страны это банка из под кофе Пеле
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Андрей Юнгайтис
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Родной город Трес-Корасойнс.
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alexsem69
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Ответ Amalfitano
Опять этот депутат? Может он андроид? Иначе я не могу себе объяснить такое количество бредовых высказываний в исполнении одной говорящей головы.
Коллайдер 😊
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Прессинг Рангника
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Стадион имени Кокорина , предлагаю петицию создать , страна не должна забыть своих великих спортсменов
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Unnamed80
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Психиатрические клиники можно называть в честь Терюшкова...Предположим Химкинская Психиатрическая лечебница №14 им Терюшкова.
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Сергей Афанасьев
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Amalfitano
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Опять этот депутат? Может он андроид? Иначе я не могу себе объяснить такое количество бредовых высказываний в исполнении одной говорящей головы.
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