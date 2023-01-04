Депутат Терюшков о стадионе в честь Пеле: «Хватит уже чужеземцев, ничего для России не сделавших. Гораздо важнее не забывать своих великих спортсменов»

Роман Терюшков выступил против идеи назвать в честь Пеле по стадиону во всех странах мира.

С таким предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантус.

С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее – не забывать своих великих спортсменов.

Идея увековечивать человека, не имеющего к нашей стране никакого отношения, зародилась в середине прошлого века и вызывала недоумения у наших сограждан.

У нас уже есть достаточно улиц в различных городах, носящих имена, например, Патриса Лумумбы, Сакко и Ванцетти, Розы Люксембург и многих других. Сейчас хватит чужеземцев, ничего для России не сделавших.

Надо распространять хорошую практику по примеру Московской области, когда объекты спорта носят имена наших известных спортсменов: Анатолия Парфенова, Владислава Третьяка, Владимира Максимова, Ларисы Лазутиной, Юрия Ляпкина и многих других наших легенд спорта», – заявил депутат Госдумы РФ.

Президент «Урала» за то, чтобы назвать в честь Пеле «Екатеринбург-Арену»: «Может, выйдем с таким предложением. Стадион принадлежит области»