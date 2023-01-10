CAS опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстрание сборной от ЧМ-2022: «Оно разумное и соразмерное»
Спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на действия ФИФА.
CAS по итогам рассмотрения жалобы, направленной в связи с отстранением сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022, принял окончательное решение об ее отклонении.
«Обжалованное решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного участия других стран в международных футбольных соревнованиях. Большинство членов комиссии считает, что решение не нарушает ни Устав ФИФА, ни обязательные положения швейцарского законодательства, а также не является ненадлежащим использованием полномочий ФИФА, находясь в пределах свободы усмотрения, которой обладает ФИФА при принятии решений для достижения уставных целей.
К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но которое, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом», – сказано в решении CAS.
The Panel,
however, accepts that the very presence of the Appellant’s teams (to be distinguished
from the presence of Russian individuals in, for example, non-team sports such as
tennis) might generate protests that escalate into violence. It observes that unlike some
other sports, football, sadly, has proven over the years particularly prone to extreme
crowd reactions that are sourced in racism, nationalism or religious differences. It is not
unknown for tensions between different groups to spill over into violence at or around
football events, creating security and safety concerns inside and outside a stadium.
Ну то есть логика очень простая: соревнования просто будут спокойнее и безопаснее без нас.
причем все прежние годы (особенно в совке) очень уж крымчане любили, говоря на русском, подчеркивать - что они граждане Украны,а вот когда прижало, то как истинные ххл - быстренько слились туда, где им предложили бесплатное сало...
З,Ы. все "войнысвопринуждение к мирудемократии и прочию ахинею" осуждаю - иных вариантов на текущий момент не наблюдаю
the force majeure event was in the present
case not so much the military conflict per se, as the extraordinary and unprecedented
consequences that followed, namely: the widespread condemnation of the military
conflict by international organisations and governments; the reaction of the international
sports community to the conflict; the imposition of sanctions and travel bans on Russian
people and businesses; the uncertainty of the duration and scope of the conflict; and, the
exceptional and widespread international public reaction against it.
То есть бан не из-за войны как таковой (что логично, футболисты не воюют), а из-за того, что из-за войны теперь никто не хочет с русскими связываться, разные санкции нарушать и нарываться на осуждение.
"Апелляция удовлетворена, сборная РФ признана участвовавшей в ЧМ-2022 на внеконкурсной основе."