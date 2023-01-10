CAS опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстрание сборной от ЧМ-2022: «Оно разумное и соразмерное»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС происшествия CAS ЧМ-2022 Политика Футбол

Спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на действия ФИФА.

CAS по итогам рассмотрения жалобы, направленной в связи с отстранением сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022, принял окончательное решение об ее отклонении.

«Обжалованное решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного участия других стран в международных футбольных соревнованиях. Большинство членов комиссии считает, что решение не нарушает ни Устав ФИФА, ни обязательные положения швейцарского законодательства, а также не является ненадлежащим использованием полномочий ФИФА, находясь в пределах свободы усмотрения, которой обладает ФИФА при принятии решений для достижения уставных целей.

К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но которое, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом», – сказано в решении CAS.

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78 комментариев

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sma4no
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Ответ Гусеконь
можно начать бомбить Сирию, Йемен и Палестину.
Наичнаем, как только явишься в военкомат
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Усталость Баринова
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Ответ Усталость Баринова
В самом решении (п. 124) есть важное: the force majeure event was in the present case not so much the military conflict per se, as the extraordinary and unprecedented consequences that followed, namely: the widespread condemnation of the military conflict by international organisations and governments; the reaction of the international sports community to the conflict; the imposition of sanctions and travel bans on Russian people and businesses; the uncertainty of the duration and scope of the conflict; and, the exceptional and widespread international public reaction against it. То есть бан не из-за войны как таковой (что логично, футболисты не воюют), а из-за того, что из-за войны теперь никто не хочет с русскими связываться, разные санкции нарушать и нарываться на осуждение.
И вот ещё, например:

The Panel,
however, accepts that the very presence of the Appellant’s teams (to be distinguished
from the presence of Russian individuals in, for example, non-team sports such as
tennis) might generate protests that escalate into violence. It observes that unlike some
other sports, football, sadly, has proven over the years particularly prone to extreme
crowd reactions that are sourced in racism, nationalism or religious differences. It is not
unknown for tensions between different groups to spill over into violence at or around
football events, creating security and safety concerns inside and outside a stadium.

Ну то есть логика очень простая: соревнования просто будут спокойнее и безопаснее без нас.
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Pol Belov
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Ответ Gepard_GRIN
Да русские там, иначе украина не перекрывала бы крымчанам воду и электричество.
то, что они говорят на русском (причем говорят с придыханием украинским) еще не делает их русскими... буряты тоже говорят на русском, но русские ли они? россияне - да, а вот русские ли - тут есть сомнения...
причем все прежние годы (особенно в совке) очень уж крымчане любили, говоря на русском, подчеркивать - что они граждане Украны,а вот когда прижало, то как истинные ххл - быстренько слились туда, где им предложили бесплатное сало...
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Гусеконь
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Ответ greemax
Тут маячит исключительно единственный вариант и к сожелению он исключительно силовой: перестать заниматься СВО на Украине, а дальше под предлогом "обеспечения безопасности Калининград" (или другим на выбор свопринуждению к мируустановению демократии и что угодно можно впарить), "проложить вдоль РБ" коридор и пригрозить еще "где порядок" навести... Утопия конечно, но мир катиться в этом направлении... З,Ы. все "войнысвопринуждение к мирудемократии и прочию ахинею" осуждаю - иных вариантов на текущий момент не наблюдаю
можно начать бомбить Сирию, Йемен и Палестину.
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greemax
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Тут маячит исключительно единственный вариант и к сожелению он исключительно силовой: перестать заниматься СВО на Украине, а дальше под предлогом "обеспечения безопасности Калининград" (или другим на выбор свопринуждению к мируустановению демократии и что угодно можно впарить), "проложить вдоль РБ" коридор и пригрозить еще "где порядок" навести... Утопия конечно, но мир катиться в этом направлении...
З,Ы. все "войнысвопринуждение к мирудемократии и прочию ахинею" осуждаю - иных вариантов на текущий момент не наблюдаю
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Catal&#224;
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Соревнования, в которых на равных не могут участвовать все спортсмены попросту не легитимны. Таковыми для меня являются ЧЕ 1992 и ЧМ 2022
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List
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Ответ pvh-82
Какое позорище! Это мироустройство однозначно надо менять, Путин во всем прав!
Ахаха
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Rotick
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Ответ Владимир Сказочный
Так какая цель? Что случилось? И ЧМ в России проводили, и финал ЛЧ22 должны были. Что вдруг изменилось?
Цель? что бы вы, батенька, дольше нас радовали своей лучезарностью
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GMF
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Ответ pvh-82
Какое позорище! Это мироустройство однозначно надо менять, Путин во всем прав!
pnh-146
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pyatachyok
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Ответ ЧакСевернаяКорея
*....ни Устав ФИФА, ни обязательные положения швейцарского (!!???!!) законодательства,...*
ФИФА зарегистрирована в Швейцарии.
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Gepard_GRIN
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Ответ Alex Titov
Нет, там украинцы
Да русские там, иначе украина не перекрывала бы крымчанам воду и электричество.
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Беня_Финитас
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Ответ Sevuska
Не для того эту русофобию начинали , чтобы вот так легко от неё отказываться . Из девиз : « Русский - значит автоматически OUT “
русофобия как и любая другая - фобия это боязнь чего-либо . не обнадеживай себя так . никто русских теперь уже не боится . это обычное чувство брезгливости . конечно можно назвать фобией страх измазаться в дерьме , но очень и очень условно . спасибо вашему главстерху . если раньше можно было попугать кого-то русскими танками , которые за 48 часов должны доехать до берегов Ла-Манша , то теперь и пугать нечем . не лукашенковским же советским складским запасом ? кстати , во всей этой войне меня интересуют только 2 вопроса . 2-й - это где же знаменитый российский танк " Армата " ? или это как и все в путинской России гипсо-картонная инсталляция для проезда по Красной площади ?
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Адекватник
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Решение суда, в котором сказано: "решение было, возможно, необходимым" - это, конечно, нонсенс. Суд перед собой должен был ставить именно этот вопрос: было ли решение фифа необходимым? и суд отвечает на этот вопрос: решение фифа было, возможно, необходимым... это просто зверинец какойто :)))
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Ярик01
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Читать документ из 48 страниц лень, возмущаться не читая глупо. Хотя местным балбесам достаточно выдержки в пару строк.
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Roman
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Ответ Усталость Баринова
В самом решении (п. 124) есть важное: the force majeure event was in the present case not so much the military conflict per se, as the extraordinary and unprecedented consequences that followed, namely: the widespread condemnation of the military conflict by international organisations and governments; the reaction of the international sports community to the conflict; the imposition of sanctions and travel bans on Russian people and businesses; the uncertainty of the duration and scope of the conflict; and, the exceptional and widespread international public reaction against it. То есть бан не из-за войны как таковой (что логично, футболисты не воюют), а из-за того, что из-за войны теперь никто не хочет с русскими связываться, разные санкции нарушать и нарываться на осуждение.
Бедные несчастные. ))
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pyatachyok
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Ответ Spartakus1984
Смысл было вообще подавать протест в организацию-которая является подстилкой США ?
Скорее является независимым арбитражем. Вспомни адскую радость, когда за недостатком улик оправдали 28 российских атлетов (забавно, что наша пропаганда не замечала, что в отношении еще 11 было тогда признано, что их допинговые нарушения доказаны)!
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Булат Гайфеев
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Соразмерное чему? Событию, за которое российский футбол ответственности не несет?
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Усталость Баринова
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В самом решении (п. 124) есть важное:

the force majeure event was in the present
case not so much the military conflict per se, as the extraordinary and unprecedented
consequences that followed, namely: the widespread condemnation of the military
conflict by international organisations and governments; the reaction of the international
sports community to the conflict; the imposition of sanctions and travel bans on Russian
people and businesses; the uncertainty of the duration and scope of the conflict; and, the
exceptional and widespread international public reaction against it.

То есть бан не из-за войны как таковой (что логично, футболисты не воюют), а из-за того, что из-за войны теперь никто не хочет с русскими связываться, разные санкции нарушать и нарываться на осуждение.
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Syndycate
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Ответ Ростовский
Как не повёлся? Флаг запретили России в теннисе
Ну теннис никогда не был про флаг, там каждый сам за себя как бы
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aleshon
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Значит апелляции по остранению МОК будут оставлены без удовлетворения. А меры по остранению будут в силе.
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Гусеконь
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главное чтобы нападения на Сирию, Пакастан и Йемен не понесло такие же решения для членов УЕФА.
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Overkiller
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Интересно, а как могло быть по другому?..

"Апелляция удовлетворена, сборная РФ признана участвовавшей в ЧМ-2022 на внеконкурсной основе."
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Roman
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Ответ Ростовский
Как не повёлся? Флаг запретили России в теннисе
Да это то понятно.
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pyatachyok
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Ответ Peter Parker
«Для безопасного и спокойного участия других стран». А что им грозило в России? Или может дело в неадекватах из Чехии, Швеции и Польши?
Ну во-первых, нельзя проводить все матчи в России; во-вторых, нет никакой гарантии, что не постараются какого-нибудь игрочка арестовать, например, чтобы потом использовать его для оказания давления на соответствующее правительство. Ну и кроме того, правительства многих стран прямо не рекомендуют своим гражданам посещать Россию, странно в таких условиях требовать от игроков ехать в Россию.
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Bayern-fan
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Ответ Spartakus1984
Смысл было вообще подавать протест в организацию-которая является подстилкой США ?
забыл уже, как эта организация оправдывала ваших спортсменов после сочинского кардибалета?
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