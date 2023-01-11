Пять российских регионов поддержали законопроект Терюшкова и Исакова о непризнании CAS в России

Теги Государственная дума CAS Политика Роман Терюшков Эдуард Исаков Биатлон

Пять российских регионов поддержали законодательную инициативу депутата Госдумы Романа Терюшкова и сенатора Эдуарда Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS).

Государственный совет Республики Коми, Законодательное собрание Красноярского края, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Дума Астраханской области и Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики прислали в Госдуму отзывы о поддержке законопроекта. Отрицательных отзывов нет.

Проект федерального закона «О признании утратившей силу ст. 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ»», подготовленный Терюшковым и Исаковым, сейчас находится на рассмотрении в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

«Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре». Даже депутаты в шоке от законопроекта Терюшкова не признавать CAS

Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита Михайловна
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Могли бы просто принять закон о легализации допинга в России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
При длительной изоляции, которая может быть, КАС просто не нужен - спорить не о чем.

Потом обратно признаем КАС - короче, мелкая политическая суета.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну если вдруг такое примут это значит, что нашим спортсменам вообще никогда международных соревнований не видать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
кто-нибудь, уберите обезьян от принтера... хотят дать ясный повод для не допуска российских спортсменов к международным стартам?...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это пять!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Piratka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
более важных вопросов в этих регионах, получается, нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алина Бель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
вперед, к КНДР , бодрым шагом
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они что, референдум проводили?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий