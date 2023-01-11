Пять российских регионов поддержали законопроект Терюшкова и Исакова о непризнании CAS в России

Пять российских регионов поддержали законодательную инициативу депутата Госдумы Романа Терюшкова и сенатора Эдуарда Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS).

Государственный совет Республики Коми, Законодательное собрание Красноярского края, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Дума Астраханской области и Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики прислали в Госдуму отзывы о поддержке законопроекта. Отрицательных отзывов нет.

Проект федерального закона «О признании утратившей силу ст. 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ»», подготовленный Терюшковым и Исаковым, сейчас находится на рассмотрении в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

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