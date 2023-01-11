Рианчо об админресурсе «Зенита»: «Бред, так думают только глупые. Это лучшая команда России, которая больше на слуху в Европе, чем «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Газпром Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо возмущен разговорами об админресурсе «Зенита».

«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом – полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. «Зенит» достиг всего этого честным трудом.

На сегодняшний день «Зенит» – лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» – самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», – сказал бывший тренер красно-белых.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stasinho7
Не всеми дозволено Суторминых за 50 тысяч деревянных покупать
vk.com/@roshianoraion-delo-sutormina
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Isshin88
Рианчо, ты ли это? Но в Зенит всё равно вряд ли даже после такого интервью возьмут…
)))))))))))))))+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ prus_3
Рианчо не в курсе, лучше спрашивайте у Кавазашвили: «Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома».
Они оба по высказываниям клоуны.Я не могу читать Кавазашвилли,даже когда он восхваляет Спартак а других принижает,что Рианчо что Торпедовец прилипший к Спартаку,оба неадекватны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рианчо то лижет Спартаку, то психует что его не зовут и начинает лизать его соперникам.На это смешно смотреть)).Есть у зенита админ ресурс или нет,Рианчо точно об этом знать ничего не может,он что,20 лет за Российским футболом следит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
L.A.S_Vegas_777_
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Глупые зарема и анзорка уже высказались по этому поводу или в процессе?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tolstiy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тарасовский борщ начал отпускать....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stasinho7
Не всеми дозволено Суторминых за 50 тысяч деревянных покупать
Так пруфа за 50к до сих пор нигде и ни у кого нет. Единственное что было - это две редакции фотошопного письма Конова и его издания (на тот момент), которые говорят о 50 тысячах в сделке между Оренбургом и Рубином. До сих пор ждём каких-то подтверждений. Потому что когда я попросил у Конова пруф именно по Зениту, то он ответил, что "обещал не показывать".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prus_3
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рианчо не в курсе, лучше спрашивайте у Кавазашвили: «Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рианчо, ты ли это? Но в Зенит всё равно вряд ли даже после такого интервью возьмут…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stasinho7
Не всеми дозволено Суторминых за 50 тысяч деревянных покупать
Почему не всем? Игроков знаете ли вообще бесплатно можно подписывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
semenoffp3trok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а он смешной)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stasinho7
Админресурс в нарушениях регламента и отсутствия наказания. Выпускали лишнего легионера на замену. Было?
Ого, за эпизод из 2008го вы в 2023 про админресурс ноете?
А что на счёт того, что наказание за лишнего легионера не было прописано в регламенте? Как с этим быть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Выглядит как будто Рианчо взяли в заложники.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пердаки тарасовских готовы к подрыву?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Pok_Toholo
Что за хлопки и дым в районе Тушино?
" Винни!Винни! А ,что это сейчас так " бумкнуло"?!"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pok_Toholo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за хлопки и дым в районе Тушино?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ринат Якупов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stasinho7
Админресурс в нарушениях регламента и отсутствия наказания. Выпускали лишнего легионера на замену. Было?
Только вот в рамках РПЛ Зенит больше всех в 21 веке получал технические поражения
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stasinho7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владислав Харламов
Все, кто говорят про админресурс, ответьте на простой вопрос. Кто мешал ЦСКА/Спартаку купить Барриоса, Клаудиньо, Сантоса, Вендела? Про Малкома не говорю, да, дороговато. Но он и не делает разницу, Промес ведь лучше!
Не всеми дозволено Суторминых за 50 тысяч деревянных покупать
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mnogokotin-
да, вспоминаю кубок, когда нет крови - нет фола ммммммм
А помнишь как Сухина заходил в судейскую? Там заказные боты Заремы и Кукуруку подняли вой и бурю нытья у спартачай, а через час Локо скинул как туда же заходил представитель Спартака?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stasinho7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владислав Харламов
Все, кто говорят про админресурс, ответьте на простой вопрос. Кто мешал ЦСКА/Спартаку купить Барриоса, Клаудиньо, Сантоса, Вендела? Про Малкома не говорю, да, дороговато. Но он и не делает разницу, Промес ведь лучше!
Админресурс в нарушениях регламента и отсутствия наказания.
Выпускали лишнего легионера на замену. Было?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mnogokotin-
да, вспоминаю кубок, когда нет крови - нет фола ммммммм
А матч с Сочи вспомнил, когда вы всей сектой скулили об убийстве, Шмурнов истерил в прямом эфире, а по факту там даже Жиго забил после толчка от игрока Сочи (с руками на плечах) и т.д.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ба- бах!!.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот что делается с человеком, когда борщ перестали подливать. Сразу мыслить трезво начал.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gy9ndsyp55
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рианчо, ты не туда воюешь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий