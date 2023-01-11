Рианчо об админресурсе «Зенита»: «Бред, так думают только глупые. Это лучшая команда России, которая больше на слуху в Европе, чем «Спартак»
Рауль Рианчо возмущен разговорами об админресурсе «Зенита».
«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом – полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. «Зенит» достиг всего этого честным трудом.
На сегодняшний день «Зенит» – лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» – самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», – сказал бывший тренер красно-белых.
А что на счёт того, что наказание за лишнего легионера не было прописано в регламенте? Как с этим быть?
Выпускали лишнего легионера на замену. Было?