«Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома». Кавазашвили о клубах

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» известен во всем мире.

«Спартак» – мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В «Зените» преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект «Газпрома» – если им нужен какой-то игрок из РПЛ, они его получат, потому что дадут столько денег, сколько даже не снится футболистам!

В «Спартаке» играют только элитные футболисты, если кто-то из-за рубежа хочет перейти в эту великую команду, ему надо задать вопрос: «А ты вообще знаешь, что такое «Спартак»? Если нет – пусть не переходит к нам, пусть идет в «Зенит» за деньгами.

В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах РПЛ! Вот и вся разница между этими командами», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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80 комментариев

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Катя СПб
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очевидно, без газпрома зенит ждёт возвращение в пердив!
Не менее очевидно, что из спартак без лукойла ждёт тоже самое.
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Ильдар Фарукшин
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Ответ Катя СПб
Целых 74 матча за Спартак. Заслуженный ветеран, что уж говорить.
Кому и зто за счастье, привет красота
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Golfimbyl
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Прям реально рассмеялся :)! Ну юмористы !
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sled
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РБ спорт набрасывает, в Москве на Намёткина полыхает, Лахта плюсодрочит, все при деле!
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Ильдар Фарукшин
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
оговорка похоже старческая ---------------- «Спартак» – мировой бред, все это знают
Вы например
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Остап Бендер Сгибальщик
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Ответ Иван Шуткин
Спартак содержат же простые Масквачи , с зарплаты скидываются и содержат клуб) Особенно Ливерпуль знает Спартак хорошо)
ну Зенит и Ливер похоже молочные братья..оба по 7 пустили туда))
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Ильдар Фарукшин
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Ответ ilfun
В 2010 г был Мьянме(Бирма), а именно в городе Баган. Население тыс 20. Понятно, там нищета и все такое. Развлечений не много для детей, все мальчишки увлечены футболом и бегают в футболках английских команд. Один из них подбегает и спрашивает откуда я. Ответил, что из России, город Санкт-Петербург. Он, так сразу, ооо "Зенит". Как же я был приятно удивлён
Газпром был спонсором лиги чемп, что ты хотел, опять госденьги. Потом ноги вытерли и выкинули
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Катя СПб
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Ответ Ильдар Фарукшин
Петрежелкина своего почитайте, по сравнению с ним наши ветераны Ангелы
Целых 74 матча за Спартак. Заслуженный ветеран, что уж говорить.
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Виктор Поникаров
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Ответ Ar Monohrom
Преобладают иностранцы? Действительно. Давайте из Спартака тогда выгоним Промеса, Бальде, Николсона, Класена и других иностранцев. Заодно расскажете каково играть в фнл! Старику на покой пора. Сам уже не понимают какую чуж несет.
зенит Рио де Жанейро... даже с большой буквы писать не хочется... а насчет Старика... родиться дано - каждому,- а дожить до СТАРОСТИ,- ИЗБРАННЫМ... как-то так...
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Остап Бендер Сгибальщик
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оговорка похоже старческая
----------------
«Спартак» – мировой бред, все это знают
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очевидно, без газпрома зенит ждёт возвращение в пердив!
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Евгений Громов 22
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Ответ Илья Ворошилов
Мировой бренд с "рекордами" 1:18 и 0:7 . Зачем такой бренд для России ? Это антиреклама российского футбола
Это самый известный рекорд Спартака)
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Ильдар Фарукшин
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Петрежелкина своего почитайте, по сравнению с ним наши ветераны Ангелы
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Денис Олегович
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там ещё кубок матч премьер
А Копа дель Соль - это шутка какая-то для вас?!
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Илья Ворошилов
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Ответ kvint(ksk)
Комментарий удален модератором
Держите грамоту за это. Хоть что-то будет на полочке еврокубков
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Otto Kretschmer
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Ответ Ar Monohrom
Преобладают иностранцы? Действительно. Давайте из Спартака тогда выгоним Промеса, Бальде, Николсона, Класена и других иностранцев. Заодно расскажете каково играть в фнл! Старику на покой пора. Сам уже не понимают какую чуж несет.
Как можно, это же всё местные воспитанники.
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Нико Гонсалес
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Ответ Катя СПб
Прошу прощения. Как я могла об этом забыть? Моя вина.
Великую Копу дель Соль не забывайте.
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ЗЕНИТ65
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Ответ Xm.md
Расшифруй про помощь государства. Только не надо про то, что нефть не может быть частной, это и так все прекрасно понимают
А что там расшифровывать? Все чемпионства Спартака, которыми вы так гордитесь, были завоёваны в прошлом веке, при прямом гос финансировании и поддержке ЦК КПСС, ВЦСПС и тд.
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ilfun
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В 2010 г был Мьянме(Бирма), а именно в городе Баган. Население тыс 20. Понятно, там нищета и все такое. Развлечений не много для детей, все мальчишки увлечены футболом и бегают в футболках английских команд. Один из них подбегает и спрашивает откуда я. Ответил, что из России, город Санкт-Петербург. Он, так сразу, ооо "Зенит". Как же я был приятно удивлён
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Иван Шуткин
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Ответ IceBear27
Что ты такое говоришь, они же Наполи победили в прошлом году! Зенит со своим кубком УЕФА может пойти куда подальше по сравнению с 1 местом в группе ЛЕ!)
Лига Европы это бывший Кубок ЕУФА
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Александр Жердин
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Конечно, конечно. Только вот незадача, Анзор, имя Зенита выгравировано на Кубке УЕФА. А где имя, прости Господи Спартака? На Кубке "попа на соль"?
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Ильдар Фарукшин
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Ответ Lindeman
Зенит проект газпрома, ЦСКА проект ВЭБ, Локомотив - РЖД, Динамо - ВТБ и только Спартак - это народная команда и боже упаси ни в коем случае не проект лукойла, а те немалые деньги которые тратятся на трансферы и зарплаты игроков - это честным трудом заработанные клубом и государство ни разу ни в чём не помогало
Сам догадался, молорик😊. Динамо менты, ЦСКА кони, Локомотив паровоз, а Спартак мясо. Народу всегда нужно хлеба и зрелища. Ну а ВЫ газпром, госпроэкт. Сейчас в этой ситуации кто не знает про газ😊
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Иван Шуткин
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Спартак содержат же простые Масквачи , с зарплаты скидываются и содержат клуб) Особенно Ливерпуль знает Спартак хорошо)
+2
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OldRedWhite
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Вроде бы и человек в комитете по этике…
А уровень Петржелы или Радимова с похмелья )))
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Xm.md
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Ответ Lindeman
Зенит проект газпрома, ЦСКА проект ВЭБ, Локомотив - РЖД, Динамо - ВТБ и только Спартак - это народная команда и боже упаси ни в коем случае не проект лукойла, а те немалые деньги которые тратятся на трансферы и зарплаты игроков - это честным трудом заработанные клубом и государство ни разу ни в чём не помогало
Расшифруй про помощь государства. Только не надо про то, что нефть не может быть частной, это и так все прекрасно понимают
+1
-6
-5
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