«Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома». Кавазашвили о клубах

считает, что « » известен во всем мире.

«Спартак» – мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В «Зените» преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект « » – если им нужен какой-то игрок из РПЛ, они его получат, потому что дадут столько денег, сколько даже не снится футболистам!

В «Спартаке» играют только элитные футболисты, если кто-то из-за рубежа хочет перейти в эту великую команду, ему надо задать вопрос: «А ты вообще знаешь, что такое «Спартак»? Если нет – пусть не переходит к нам, пусть идет в « » за деньгами.

В нашей команде всякая шушера не нужна, мы лучше возьмем молодежь, которая играет почти во всех клубах ! Вот и вся разница между этими командами», – сказал бывший вратарь сборной СССР.