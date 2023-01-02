Егор Титов: «Если «Газпром» захотел конкретного игрока, он окажется в «Зените» или СКА. Его менеджеры выбирают лучшие решения»

Егор Титов высказался о финансовых возможностях «Газпрома» в спорте.

– Если «Газпром» захотел конкретного футболиста или хоккеиста, он окажется в «Зените» или .

– Кто мешал «Спартаку» покупать одного‑двух футболистов по 15–20 миллионов евро вместо десятка игроков по 3-4, которых убирали из команды уже через год? То же касается и тренерской чехарды в последнее время.

– Да. Таков, к сожалению, менеджмент. Мы все ругаемся, а у «Газпрома» есть менеджеры, которые знают и чувствуют, выбирают лучшие решения, которые приносят пользу.

Были Халк и Витсель, сегодня – Вендел и Клаудиньо с Малкомом. Я слышал, что Вендела хотят видеть в Европе, но смогут ли ему там дать те финансы, которые есть у него в «Зените»? Я сомневаюсь, – сказал бывший капитан «Спартака».