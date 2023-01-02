Егор Титов: «Если «Газпром» захотел конкретного игрока, он окажется в «Зените» или СКА. Его менеджеры выбирают лучшие решения»

Теги Спартак Зенит Егор Титов СКА премьер-лига Россия Газпром КХЛ Матч ТВ Хоккей

Егор Титов высказался о финансовых возможностях «Газпрома» в спорте.

– Если «Газпром» захотел конкретного футболиста или хоккеиста, он окажется в «Зените» или СКА.

– Кто мешал «Спартаку» покупать одного‑двух футболистов по 15–20 миллионов евро вместо десятка игроков по 3-4, которых убирали из команды уже через год? То же касается и тренерской чехарды в последнее время.

– Да. Таков, к сожалению, менеджмент. Мы все ругаемся, а у «Газпрома» есть менеджеры, которые знают и чувствуют, выбирают лучшие решения, которые приносят пользу.

Были Халк и Витсель, сегодня – Вендел и Клаудиньо с Малкомом. Я слышал, что Вендела хотят видеть в Европе, но смогут ли ему там дать те финансы, которые есть у него в «Зените»? Я сомневаюсь, – сказал бывший капитан «Спартака».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так,это везде так! Всё Лучшее клубы Мира так работают! Реал,МЮ,.в чём " новость"?! Неужели у Столичных клубов денег нет??!!! Может всё-таки " пилят" безоглядно?!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спартак сила
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Титов легенда великого Спартака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
свинья в лесу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GC oK
Чего это титова разобрало на интервью? Это такой побочный эффект от Бромантана?
под чем тогда радимов?
под дошираком?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GC oK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чего это титова разобрало на интервью? Это такой побочный эффект от Бромантана?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хочу кекс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну он и пупсик
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий