Зарема Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о значении «Спартака» и «Зенита» для российского футбола.

– Петржела считает, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. Кто тогда мать?

– Ну и где сейчас русский футбол?

Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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54 комментария

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T622222
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Ответ Khrom-1970
Зенит-отец, Спартак- сын.....а кто тогда мать..???. По ходу, Динамо( Киев )))
Да не было зенита никоего их раскладывали по 5-0 на крытом стадионе! Был Спартак, Динами Киев, Тбилиси, Москва, ЦДК для местных
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Андоррский почтальон
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"Любит наш народ всякое ####о". ©
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шатанледс 12
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Ответ sgo
Ты то чего добился? У нее МБА.
Монгольская баскетбольная ассоциация?
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Zenith forever
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Спартак зачат на любви торгашей и лимиты московской. Какой же это народ?
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T622222
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Ответ Илья Савчук
так и запишем, зенит зачат газпромом в 1925 году
А что было с 1925-2006????? Ничего 🤣🤣🤣🍷🌺
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Shamarin
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Ответ T622222
Друзья для всех неучей - скоро газ будет стоить 100 € и это конец газпрома как в ссср Афганистан - цена нефти 0,5 $ и развал страны! С зенитом будет покончено в 1 минуту и его глоры будут вспоминать Аршавина и Володьку, но из можно будет всегда устроить в пивной на Невском с Родимовым и Широковым )))
А Лукойл чего качает? Гыыы
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Максим Попов
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Ответ T622222
Иди в душ - папка скоро придет )))) а ха ха ха
Зачем? Я вчера мылся
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KOTOV71
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" ..о Народе всё думаете?! Отдохнуть вам надо!!"
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Юрий Кечко
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Ответ Игорь Шеметов
У меня в голове не укладывается как можно перепутать 2 и 9)))
Очень интересно)))
Жду примеров
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шатанледс 12
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-и будет жить при любом спонсоре
Будет конечно. Но не факт что также хорошо) Хотя о чём это я, тру 7ектант всегда уверен что "частный" Лукойл не только вкладывает деньги в клуб за красивые глаза Повара, но и даже зарабатывает на таком прибыльном проекте)
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T622222
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Ответ sgo
Ты то чего добился? У нее МБА.
МБА это баскетбол )))))
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Александр Жердин
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Ответ T622222
Иди в душ - папка скоро придет )))) а ха ха ха
Папка, это кому запихивали по 7,5 и 4? Так это уже мамка!
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Shamarin
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Верните ее в клуб, пусть они снова займут почетное 10 место. Весело же было. Тем более сейчас дети с няньками и бабе опять стало скучно.
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Юрий Кечко
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Ответ Boro003
А как же выход из группы с Реалом, Байером и Спортингом?
К сожалению это был лишь первый групповой этап)) но можешь посчитать впринципе , все равно статистика удручающая ...
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Khrom-1970
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Зенит-отец, Спартак- сын.....а кто тогда мать..???. По ходу, Динамо( Киев )))
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T622222
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Ответ Денис Мартин
Чего уж там Зенит. Страна Россия живёт за счёт Газпрома, по крайней мере львиная доля заработка страны. Спасибо бункерному, что мы все с Вами работники на бензоколонке!
За этот счет живет кучка людей до тебя и меня это не доходит! Вся выручка газпрома оседает за пределами рф. Жаль что ты неуч. И для тебя это новость…… все наши активы арестованные эти как раз это бабло! Вот так, сынок! Все 100% на внешних счетах! Эльвира даже один раз сказала это и была послана самим… Это их кошелек не твой! Ты на налоги в 47% с бизнеса жтвешь. Нефть, газ, алюминий, золото и алмазы - это все не твое и мое….
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Андоррский почтальон
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В вопросах зачатия Зарема, конечно, специалист.
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Boro003
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Ответ Юрий Кечко
Про любовь спорить не буду , но знаете что я вдруг осознал на днях Спартак за всю историю российскую два раза выходил из группы всего , будь то лч, кубок уефа , и лига Европы ...2 раза 6 побед в 95 и в последний сезон лиги Европы и все ...в голове не укладывается
А как же выход из группы с Реалом, Байером и Спортингом?
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T622222
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Ответ Максим Попов
Зато Зенит имеет Спартак как хочет, натуральный продукт имеет свойство гнить, а искуство Зенита не позволит это сделать. Так что Зарема ты полностью не права, сгнил ваш Спартак
Иди в душ - папка скоро придет )))) а ха ха ха
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Гоги^^^^
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в промкооперации его зачали
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sgo
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Ответ Рашпель793
Про любовь что-то говорит экспертница, выскочившая замуж за дурачка-миллиионера. По любви, конечно, не ради бабла ))
Ты то чего добился?
У нее МБА.
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Стас Стас
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Ответ T622222
Больное это с 2008 года быть клубом, а до этого времени середняк СССР
Типичное мясо, вспоминать успехи из прошлого))

Когда вы поймете, что в такие моменты выглядите как дед-импотент, который когда-то девчонок танцевал и сейчас кичится этим 🤡

Больное это то 7, то стабильные 5 в СПб, после чего этот сайт может пару дней спокойно пожить без ваших комментов о прошлом величии 🥲
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T622222
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Друзья для всех неучей - скоро газ будет стоить 100 € и это конец газпрома как в ссср Афганистан - цена нефти 0,5 $ и развал страны! С зенитом будет покончено в 1 минуту и его глоры будут вспоминать Аршавина и Володьку, но из можно будет всегда устроить в пивной на Невском с Родимовым и Широковым )))
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Mc′loud
То есть Зенит зачат экстракарпоральным оплодотворением)
Духовно. Как Иисус, Энакин Скайуокер итд..
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Максим Попов
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Зато Зенит имеет Спартак как хочет, натуральный продукт имеет свойство гнить, а искуство Зенита не позволит это сделать. Так что Зарема ты полностью не права, сгнил ваш Спартак
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