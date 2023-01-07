Зарема Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром»
Зарема Салихова высказалась о значении «Спартака» и «Зенита» для российского футбола.
– Петржела считает, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. Кто тогда мать?
– Ну и где сейчас русский футбол?
Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Жду примеров
Будет конечно. Но не факт что также хорошо) Хотя о чём это я, тру 7ектант всегда уверен что "частный" Лукойл не только вкладывает деньги в клуб за красивые глаза Повара, но и даже зарабатывает на таком прибыльном проекте)
У нее МБА.
Когда вы поймете, что в такие моменты выглядите как дед-импотент, который когда-то девчонок танцевал и сейчас кичится этим 🤡
Больное это то 7, то стабильные 5 в СПб, после чего этот сайт может пару дней спокойно пожить без ваших комментов о прошлом величии 🥲