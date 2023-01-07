Зарема Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром»

высказалась о значении «Спартака» и « » для российского футбола.

– Петржела считает, что «Зенит» – отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник. Кто тогда мать?

– Ну и где сейчас русский футбол?

Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть « », – сказала жена бывшего владельца « » Леонида Федуна.