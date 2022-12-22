Властимил Петржела: «Зенит» будет становиться чемпионом следующие 15 лет, если «Газпром» не пропадет из спонсоров. «Спартак» и другие команды – никто для них»

считает, что « » сможет выигрывать чемпионат России 15 лет подряд.

«В этом сезоне чемпион «Зенит» – факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров.

Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. « » и другие команды – никто для команды », – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

После 17 проведенных туров Мир «Зенит» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Спартак» идет вторым с 36 баллами.