Промес пропустит 1-й сбор «Спартака» по медицинским показаниям. У него нет конфликта с тренерами и боссами клуба («СЭ»)

Стало известно, почему пропустит первый сбор « ».

Как утверждает « », вингер не поедет на сбор красно-белых в ОАЭ по медицинским показаниям. Углубленный медосмотр игроки «Спартака» пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.

У Промеса нет конфликта ни с тренерским штабом, ни с руководством клуба. Он вернется к занятиям с основой, когда наберет форму.

Ранее стало известно, что Квинси пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака». Он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально.

В этом сезоне на счету 31-летнего игрока 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир . Его полную статистику можно найти здесь.