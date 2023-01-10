Промес пропустит 1-й сбор «Спартака» по медицинским показаниям. У него нет конфликта с тренерами и боссами клуба («СЭ»)
Стало известно, почему Квинси Промес пропустит первый сбор «Спартака».
Как утверждает «Спорт-Экспресс», вингер не поедет на сбор красно-белых в ОАЭ по медицинским показаниям. Углубленный медосмотр игроки «Спартака» пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.
У Промеса нет конфликта ни с тренерским штабом, ни с руководством клуба. Он вернется к занятиям с основой, когда наберет форму.
Ранее стало известно, что Квинси пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака». Он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально.
В этом сезоне на счету 31-летнего игрока 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.
Там вообще всего лишь 18 розыскных с голландским гражданством.
А где же знаменитая на весь мир принципиальность Селиховой ....