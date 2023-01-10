Промес пропустит 1-й сбор «Спартака» по медицинским показаниям. У него нет конфликта с тренерами и боссами клуба («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, почему Квинси Промес пропустит первый сбор «Спартака».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», вингер не поедет на сбор красно-белых в ОАЭ по медицинским показаниям. Углубленный медосмотр игроки «Спартака» пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.

У Промеса нет конфликта ни с тренерским штабом, ни с руководством клуба. Он вернется к занятиям с основой, когда наберет форму.

Ранее стало известно, что Квинси пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака». Он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально.

В этом сезоне на счету 31-летнего игрока 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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16 комментариев

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ster3
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То есть он теперь никогда не сможет уехать из России? Представляю как ему тяжело психологически
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Злодей Спб
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Медицинские показания для пропуска сборов есть только у брата Промеса. У самого Промеса в качестве причины пропуска - свидетельские показания очевидцев преступления :))
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Ярик01
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Ответ Назар Игорь
ОАЭ член Интерпола, Нидерланды тоже. Вот и вся фишка. Стоит Промесу ступить на территорию ОАЭ и тут же депортируют, в Интерполе система отлажена. И прощай надежды Спартака на чемпионство.
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices найди Промеса.
Там вообще всего лишь 18 розыскных с голландским гражданством.
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Metodo
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Ответ Назар Игорь
ОАЭ член Интерпола, Нидерланды тоже. Вот и вся фишка. Стоит Промесу ступить на территорию ОАЭ и тут же депортируют, в Интерполе система отлажена. И прощай надежды Спартака на чемпионство.
Дело в том, что его нет в списках интерпола, все даже проще: у двух стран налажена экстрадиция даже в обход интерполовских правил. подробнее с правовой точки зрения описал у себя, гляньте, если интересно. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/metodo/3107428.html
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Назар Игорь
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Ответ dimonivanov
интересно, что помешало организовать сбор в другой стране
Почти 200 стран мира члены Интерпола. Остаëтся разве только Северная Корея.
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dimonivanov
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Ответ Назар Игорь
ОАЭ член Интерпола, Нидерланды тоже. Вот и вся фишка. Стоит Промесу ступить на территорию ОАЭ и тут же депортируют, в Интерполе система отлажена. И прощай надежды Спартака на чемпионство.
интересно, что помешало организовать сбор в другой стране
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Metodo
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/metodo/3107428.html
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Назар Игорь
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ОАЭ член Интерпола, Нидерланды тоже. Вот и вся фишка. Стоит Промесу ступить на территорию ОАЭ и тут же депортируют, в Интерполе система отлажена. И прощай надежды Спартака на чемпионство.
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ТрактоПоктер
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Всеми силами покрывают уголовника....
А где же знаменитая на весь мир принципиальность Селиховой ....
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Артур Межаков
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Ход конем....И это правильно.
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Владимир Молявин
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Здоровья, Антоха!!! Поправляйся!!!
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Миша Воробьёв
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Обменяют на кого-нибудь из наших
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Катя СПб
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Теперь это называется медицинские показания.
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Роман Шер
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что бы не депортировали...100проц
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Арсений Элин
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Странно всё это...(
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Ебздрогыч
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Промес не поедет на сбор красно-белых в ОАЭ по медицинским показаниям родственника после ноже в колени
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