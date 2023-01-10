«У меня нет привычки бить лежачего». Гальтье не стал критиковать Ле Гре за слова про Зидана

отреагировал на слова про .

Комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, глава Федерации футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.

Многие раскритиковали Ле Гре за эти слова. Исполком FFF даже готов инициировать отставку президента федерации.

«Зидан заслуживает уважения, и я уверен, что он пользуется всеобщим уважением. Слова, которые были сказаны, вызвали сильную реакцию.

Я не собираюсь комментировать эти слова. У меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду комментировать эту ситуацию», – сказал главный тренер « ».