«У меня нет привычки бить лежачего». Гальтье не стал критиковать Ле Гре за слова про Зидана
Кристоф Гальтье отреагировал на слова Ноэля Ле Гре про Зинедина Зидана.
Комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, глава Федерации футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.
Многие раскритиковали Ле Гре за эти слова. Исполком FFF даже готов инициировать отставку президента федерации.
«Зидан заслуживает уважения, и я уверен, что он пользуется всеобщим уважением. Слова, которые были сказаны, вызвали сильную реакцию.
Я не собираюсь комментировать эти слова. У меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду комментировать эту ситуацию», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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