«У меня нет привычки бить лежачего». Гальтье не стал критиковать Ле Гре за слова про Зидана

Теги ПСЖ лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Кристоф Гальтье Ноэль Ле Гре Футбол

Кристоф Гальтье отреагировал на слова Ноэля Ле Гре про Зинедина Зидана.

Комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, глава Федерации футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.

Многие раскритиковали Ле Гре за эти слова. Исполком FFF даже готов инициировать отставку президента федерации. 

«Зидан заслуживает уважения, и я уверен, что он пользуется всеобщим уважением. Слова, которые были сказаны, вызвали сильную реакцию.

Я не собираюсь комментировать эти слова. У меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду комментировать эту ситуацию», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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24 комментария

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Pavelaznaurov
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Еще и понять бы—-зачем он так сказал,ведь прекрасно знал реакцию….не понимаю…
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Сарсен Абдрахманов
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Ответ Burel
он сам понимает, что нулёвый тренер и хорош только как мотиватор для кучи звёзд, поэтому боится тренировать
На таких краткосрочных турнирах игру толком тяжело поставить и на первый план выходят мотивация, психология и прочие факторы.
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Nerazzurri-88
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Ответ Пирс Морган
Да может патриот мужик
Он алжирец. Патриотизм не про него вообще.
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gringomike
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Ответ Burel
он сам понимает, что нулёвый тренер и хорош только как мотиватор для кучи звёзд, поэтому боится тренировать
Даже если и так. Франция разве не куча звезд?
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Евгений Цыбулин
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"А"-Адекватность!Молодец!
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adamxx
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Нормально из-за контракта с дешамом под замес попал.... Они может делят контракт?
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xan.sher.76@gmail.com
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Ответ Пирс Морган
Да может патриот мужик
Возможно патриот, но реал испанский клуб были запрос от псж и марсель.
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Sevuska
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Зидан тоже не добивал , сбитого его головой Матерацци 😎
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инок
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Разумно и дипломатично ответил Гальтье! Он молодец
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Burel
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Ответ xan.sher.76@gmail.com
Зидан зря отказался возглавить сб.бразилию, были еще шикарные предложения от топ клубов.
он сам понимает, что нулёвый тренер и хорош только как мотиватор для кучи звёзд, поэтому боится тренировать
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Пирс Морган
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Ответ xan.sher.76@gmail.com
Зидан зря отказался возглавить сб.бразилию, были еще шикарные предложения от топ клубов.
Да может патриот мужик
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Пако
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Не будь злосчастного интервью, не было бы и пинаемого "лежачего".
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kostylb
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сначала цитаты волка от вучича, теперь от галтье, повышение уровня дискуссии в европе
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QWertY
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Ле Гре критикуют за откровенную правда. Лживый 21 век
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xan.sher.76@gmail.com
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Зидан зря отказался возглавить сб.бразилию, были еще шикарные предложения от топ клубов.
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Burel
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эти арабы типа зидана никогда по-настоящему не станут французами, и тайно ненавидят коренных французов
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Фанат Аль-Насра
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Отлично ответил
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JealousNobody
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Ле Гре просто заклевали все, причем чисто за его мнение. С должности снимут. Вот вам и свобода слова в европе
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Андрей Кастуев
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А мужик-то - адекват. Может, и в ПСЖ все сложится.
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Arty Novikoff
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А мог бы с ноги прописать с криком "Это тебе зазизу!"
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udiekemen
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Ле Грн знатно опозорился 👌
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Burel
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да уж.. зидан подленько подсиживал Дешама
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Александра Александрова
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Гальте добей его ))кричал Мбаппе )
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Пирс Морган
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Макрон: "Я в деле, за любой футбольный кипиш"
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