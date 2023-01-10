Ле Гре хотел лично извиниться перед Зиданом за слова в его адрес (Le Parisien)
Глава FFF намеревался принести извинения Зинедину Зидану.
Комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, Ле Гре заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.
По сообщениям Le Parisien, Ле Гре собирался в понедельник позвонить Зидану, чтобы лично принести извинения. Состоялся ли этот звонок, неизвестно. Сам Зинедин не намерен публично комментировать ситуацию, поскольку не желает разжигать полемику.
Ранее глава Федерации футбола Франции принес публичные извинения за свои заявления, отметив, что его слова не отражают отношения к Зидану «ни как к игроку, ни как к тренеру».
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Здесь же Кавазашвили и прочие могут дичайшие вещи говорить (в т. ч будучи членом Комитета), и хоть бы что
и ему пора в отставку...
Ле переГРЕлся