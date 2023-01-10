Ле Гре хотел лично извиниться перед Зиданом за слова в его адрес (Le Parisien)

Глава FFF намеревался принести извинения .

Комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, Ле Гре заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.

По сообщениям Le Parisien, Ле Гре собирался в понедельник позвонить Зидану, чтобы лично принести извинения. Состоялся ли этот звонок, неизвестно. Сам Зинедин не намерен публично комментировать ситуацию, поскольку не желает разжигать полемику.

Ранее глава футбола принес публичные извинения за свои заявления, отметив, что его слова не отражают отношения к Зидану «ни как к игроку, ни как к тренеру».

«Президент очень разочарован и шокирован». Наезд на Зидана взбудоражил всю Францию