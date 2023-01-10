Ле Гре хотел лично извиниться перед Зиданом за слова в его адрес (Le Parisien)

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Глава FFF намеревался принести извинения Зинедину Зидану.

Комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, Ле Гре заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.

По сообщениям Le Parisien, Ле Гре собирался в понедельник позвонить Зидану, чтобы лично принести извинения. Состоялся ли этот звонок, неизвестно. Сам Зинедин не намерен публично комментировать ситуацию, поскольку не желает разжигать полемику.

Ранее глава Федерации футбола Франции принес публичные извинения за свои заявления, отметив, что его слова не отражают отношения к Зидану «ни как к игроку, ни как к тренеру».

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17 комментариев

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Wild91688
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Я более чем уверен он позвонил Зизу но тот не взял трубку,да и вся эта история мутная,продление контракта не на 2 а на 4 гола,не поставил в известность исполком,то что Дешам молчит и не комментирует,мутно это все
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Бухгалтер2021
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ле гре уйди........
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Добрый Ретроград
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Нагнетаете-то зачем? Типа Зизу в роли ублюдской лохмат-силы от кого-то извинений требует? Думаю, Зидану плевать.
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Иван Рыбаков
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Ответ Леван Мкртчян
Биполярка ,походу,у чела. Ле переГРЕлся
Ну или просто от праздников не успел отойти.
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corazón blanco
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Зидан, как спокойный и рассудительный человек правильно поступает, что не даёт комментариев по этому поводу.
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King_X
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Как же там всё быстро набирает обороты

Здесь же Кавазашвили и прочие могут дичайшие вещи говорить (в т. ч будучи членом Комитета), и хоть бы что
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сервисник
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Ответ Schiaff1no
Но Зидан не взял трубку хехехе
👏👏👏
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sitnik
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Ле Гре проиграл Зидану, хотя Зизу даже не начинал играть
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инок
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Ле Гре пытался высмеять Зидана, а опозорил сам себя,
и ему пора в отставку...
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Schiaff1no
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Но Зидан не взял трубку хехехе
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i Chu
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Нужно было перед Мбаппе
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Chyngyz Orozaliev
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Собирался позвонить в понедельник, но Зидан даже не взял трубку)
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Андер Эррера
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Какой же Зидан грамотный мужик. Здесь все его поддерживает мог уничтожить ответив этого чиновника но Зизу как всегда тактичен. Наверно Зидан только один раз в жизни не смог контролировать себя
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ARIGAMI ARIGAMI
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Этот развратный чиновник и пальца не стоит Зидана
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MagicWithoutBorders
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think before speak…
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Леван Мкртчян
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Биполярка ,походу,у чела.
Ле переГРЕлся
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Dexter Dallas
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А что такое. Пятым местом кое-что почувствовал?
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