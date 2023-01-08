«Жду чемпионства «Спартака». Кавазашвили об ожиданиях от второй части РПЛ

поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир .

– Чего ждете от второй половины сезона?

– Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять, – сказал экс-вратарь «Спартака».

Напомним, «Зенит» набрал 42 очка после 17 туров и идет первым. На 2-м месте « » с 36 баллами.