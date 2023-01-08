«Жду чемпионства «Спартака». Кавазашвили об ожиданиях от второй части РПЛ

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир РПЛ.

– Чего ждете от второй половины сезона?

– Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять, – сказал экс-вратарь «Спартака». 

Напомним, «Зенит» набрал 42 очка после 17 туров и идет первым. На 2-м месте «Спартак» с 36 баллами.

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21 комментарий

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Данко Лазович
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Жди))
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samarskij-kuzmich
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Жду, что чемпионом станет сильнейший, Кубок выиграют Крылья Советов, а Локомотив отправится в Первую лигу.
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Шухрат Казыев
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Спартак , конечно чемпионом не будет в этом году.Но может быть попадёт в тройку.
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Честный контроль
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Стендапер Анзор Кавазашвили приглашает всех на премьеру своего комического шоу "СпартакЧемпиЁн"
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Vadim Timoshenko
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Жду санитаров!)))
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Karel
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Ответ Bartez1986
Маловероятно. На дистанции Зенит сильнее. Но и Спартак хорош в этом сезоне
Лет десять назад ЦСКА в подобной ситуации смог стать чемпионом.
Следующий тур будет в марте. Это через два месяца.
Очень много неожиданностей могут быть к тому времени.

Для Спартака в плюсе имеем ввиду возвращение Мозеса. Личную встречу с Зенитом (если не выиграют - то и говорить не о чем. это в первую очередь в уме держать надо).
Также возможные кадровые потери в Зените из-за засилья латиносов. Они себе на уме, будет выгода - не приедут на сборы. Скоро узнаем.
Ловрен не из латиносов, дружелюбен России - но и то принял более выгодное предложение для себя.
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Valentin Kompaneytsev
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Многие ждут продолжения чемпионата.
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Quiet Dad
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У Кавазашвили журналисты в заложниках что-ли?
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tommy_hell_trigger
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Пора бы уже просыхать, праздники закончились
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ЖУЛИК
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Фантазёр!!! Ты меня называла!!!!
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petrgusev917@gmail.com
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Ответ stirliz
«Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. И, наконец, на склоне дней Вдруг понимает человече Тщету надежд, тщету идей... «Иных уж нет, а те далече», В очках и при карандаше, Пред выкипевшим самоваром, Он размышляет о душе, О временах, прошедших даром.
Семак ваш не обидется?
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Mapku3
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Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью!
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Владислав Бондарчук
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Жду пенсии Анзора
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Zhukker
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По всей видимости Кавазишвили, Канчельскис и журналист из спорта не просыхают с 1го января. Иначе такое огромное количество дебильных интервью от этих товарищей не объяснить)
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ТрактоПоктер
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Чинчин Анзор !
Я тоже сижу прибухиваю )
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инок
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Уверен, даже спартачам, до ожиданий Анзора, дела нет, это если литературно сказать.
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Арсений Элин
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Дайте уже таблетки дедуле,от фантазий!))
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Добрый Ретроград
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Свежо питание, да серится с трудом.
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Denverec
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Завтра на работу уже, а этот всë бухает...
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Bartez1986
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Маловероятно. На дистанции Зенит сильнее. Но и Спартак хорош в этом сезоне
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stirliz
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«Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. И, наконец, на склоне дней Вдруг понимает человече Тщету надежд, тщету идей... «Иных уж нет, а те далече», В очках и при карандаше, Пред выкипевшим самоваром, Он размышляет о душе, О временах, прошедших даром.
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