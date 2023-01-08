«Жду чемпионства «Спартака». Кавазашвили об ожиданиях от второй части РПЛ
Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир РПЛ.
– Чего ждете от второй половины сезона?
– Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять, – сказал экс-вратарь «Спартака».
Напомним, «Зенит» набрал 42 очка после 17 туров и идет первым. На 2-м месте «Спартак» с 36 баллами.
Следующий тур будет в марте. Это через два месяца.
Очень много неожиданностей могут быть к тому времени.
Для Спартака в плюсе имеем ввиду возвращение Мозеса. Личную встречу с Зенитом (если не выиграют - то и говорить не о чем. это в первую очередь в уме держать надо).
Также возможные кадровые потери в Зените из-за засилья латиносов. Они себе на уме, будет выгода - не приедут на сборы. Скоро узнаем.
Ловрен не из латиносов, дружелюбен России - но и то принял более выгодное предложение для себя.
Я тоже сижу прибухиваю )