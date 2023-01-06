«Малком посильнее Промеса, играет стабильнее». Орлов о хавбеках «Зенита» и «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Малком Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов сделал выбор между Квинси Промесом и Малкомом.

– В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

– Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

– Почему?

– Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому.

Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году, – сказал комментатор и журналист.

У Промеса 20 (14+6) очков в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне, а у Малкома – 17 (12+5) в 17 играх.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Huawei
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ага, а Родригао Николсона избил. 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий сибиряк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я вам так скажу малком отлично сыграл на супер кубке и чемпионом стал . А что ваш бандит кубок некчемный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий сибиряк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Муравьёв
Кто бы удивлялся что Орлов выберет своего питерского плейера.......! Но огорчу дядьку, Промес в этом сезоне сильнее Малкома!
А что Промес ваш бандит . Малком супер кубок взял и чем России .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Малком даже в Зените не лучший. Деда Гена футбол не тем местом смотрит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
munhin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Малком еще и человек нормальный, не барыжит запрещенкой и на людей с ножом не бросается ))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lovec23
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно доверять мнению независимого эксперта !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
z.e.r.o
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ЗЕНИТ65
Куда этот промес девается в матчах с сильными командами, под шконку прячется?
Ну да. Один только дубль зениту чего стоит. Хотя согласен, политпроект нельзя считать сильной командой
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PIT-BUL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём кого выберет Трахтенберг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Каждому болеле нравятся свои игроки. Глупый опрос.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
История двух неудачников , если говорить о футболе …
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Григорьев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ЗЕНИТ65
Ты бы завязывал с "Моментом".
К тебе это тоже относится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если бы Орлов сказал что Промес круче Малкома, то Бразилия выиграла бы чемпионат мира по хоккею...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kanan Jarrus
опять таблетки забыл выпить дед 👴
Ты бы завязывал с "Моментом".
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Муравьёв
Кто бы удивлялся что Орлов выберет своего питерского плейера.......! Но огорчу дядьку, Промес в этом сезоне сильнее Малкома!
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бухта барахта
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждем новость от тебя Гена про Ловрена, под заголовком:
,,Усташам не место в Зените,,🤣🤣🤣переобуваться пора
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Патык Владимир
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Играет стабильнее, последние 6-8 месяцев, ну и в Бордо. На этом все
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
возможно. но зато промес свой, антоха!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Муравьёв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто бы удивлялся что Орлов выберет своего питерского плейера.......! Но огорчу дядьку, Промес в этом сезоне сильнее Малкома!
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Severfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
при таких обстоятельствах надо смотреть на партнёров Промеса и Малкома. одно дело когда партнёры под стать, тогда и статистика набивается. другое дело, когда вокруг партнёры днари и Соболев.
так что тут Промес выгоднее Малкома.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кузя Гитарист
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hong Kil
Зато Промес поуголовнее
Ещё и Промес репер
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
опять таблетки забыл выпить дед 👴
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если брать весь год, то да. Промес всё-таки вновь расцвел при Абаскале. Первую половину года играл довольно блекло, как и весь Спартак
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зато Промес поуголовнее
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зыыы, щас начнется!))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий