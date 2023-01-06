«Малком посильнее Промеса, играет стабильнее». Орлов о хавбеках «Зенита» и «Спартака»

сделал выбор между и .

– В традиционном опросе « » лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

– Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

– Почему?

– Кто в 2022 году стал чемпионом? « » взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому.

Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году, – сказал комментатор и журналист.

У Промеса 20 (14+6) очков в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне, а у Малкома – 17 (12+5) в 17 играх.