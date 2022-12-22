Карпин назвал Промеса лучшим игроком РПЛ в 2022 году. Малком, Барриос, Сафонов и Сычевой – в топ-5

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Валерий Карпин назвал пятерку лучших игроков РПЛ в 2022 году.

На первое место главный тренер «Ростова» и сборной России поставил нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Также в числе лучших Карпин назвал Малкома, Вильмара Барриоса (оба – «Зенит»), Владимира Сычевого («Оренбург») и Матвея СафоноваКраснодар»).

«Спорт-Экспресс» выбирает лучшего футболиста России в 2022 году. В голосовании участвуют тренеры, топ-менеджеры, журналисты издания, а также болельщики на сайте. Результаты голосования будут объявлены в пятницу, 23 декабря, в 00:00 по московскому времени.

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