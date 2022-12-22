Карпин назвал Промеса лучшим игроком РПЛ в 2022 году. Малком, Барриос, Сафонов и Сычевой – в топ-5

назвал пятерку лучших игроков в 2022 году.

На первое место главный тренер « » и сборной России поставил нападающего « » .

Также в числе лучших Карпин назвал , Вильмара Барриоса (оба – « »), Владимира Сычевого (« ») и (« »).

«Спорт-Экспресс» выбирает лучшего футболиста России в 2022 году. В голосовании участвуют тренеры, топ-менеджеры, журналисты издания, а также болельщики на сайте. Результаты голосования будут объявлены в пятницу, 23 декабря, в 00:00 по московскому времени.