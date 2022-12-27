«Зениту» интересен Самошников из-за возможного ужесточения лимита в РПЛ (Иван Карпов)
«Зениту» интересен защитник «Рубина» Илья Самошников.
Как утверждает Иван Карпов, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев вчера провел переговоры с Самошниковым в Дубае, где игрок проводит отпуск.
Интерес «Зенита» к Самошникову вызван тем, что в Министерстве спорта России хотят ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ по примеру хоккея.
Также Илья интересен «Локомотиву». Отмечается, что новый тренер московского клуба Михаил Галактионов всерьез рассчитывает на Самошникова.
В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.
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«Интерес к пока еще футболисту Рубина (парень хочет отработать свой контракт до конца и вернуть казанцев в РПЛ) был вызван, в том числе тем, что в недрах МинСпорта зреет решение ужесточить лимит на легионеров по примеру хоккея. Ранее о том, что министерство и РФС обсуждают такую возможность — сообщал Матч ТВ.»
Да, потом там говорится, что по информации самого Карпова причины иные, но и упоминание ужесточения лимита есть
В том посте написано - ужесточать лимит именно в РПЛ - НЕ СОБИРАЮТСЯ, вопрос отложен на полку РФС против изменений.
Проблема вообще не в этом, а в том, что в АФК есть лимит на азиатские кубки, было 3 лега + 1 игрок из страны, входящей в АФК, теперь будет 5+1.
То есть, даже если в РПЛ лимит не изменят, придётся подстраиваться под лимит азиатских кубков.
С тем автор исходного поста и связывает активность Зенита по Самошникову.