«Зениту» интересен Самошников из-за возможного ужесточения лимита в РПЛ (Иван Карпов)

«Зениту» интересен защитник « » .

Как утверждает Иван Карпов, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев вчера провел переговоры с Самошниковым в Дубае, где игрок проводит отпуск.

Интерес « » к Самошникову вызван тем, что в Министерстве спорта России хотят ужесточить лимит на легионеров в Мир по примеру хоккея.

Также Илья интересен « ». Отмечается, что новый тренер московского клуба Михаил Галактионов всерьез рассчитывает на Самошникова.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

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