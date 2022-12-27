«Зениту» интересен Самошников из-за возможного ужесточения лимита в РПЛ (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Александр Медведев Илья Самошников Футбол

«Зениту» интересен защитник «Рубина» Илья Самошников.

Как утверждает Иван Карпов, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев вчера провел переговоры с Самошниковым в Дубае, где игрок проводит отпуск.

Интерес «Зенита» к Самошникову вызван тем, что в Министерстве спорта России хотят ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ по примеру хоккея.

Также Илья интересен «Локомотиву». Отмечается, что новый тренер московского клуба Михаил Галактионов всерьез рассчитывает на Самошникова.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику 25-летнего левого защитника можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
Опять партнёры из Москвы свои истории про гомосятину затянули.
Конечно в "культурной" столице не известно выражение спать в одной постели и не знают его смысл....у них на уме любимое дело...тьфу...противно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6kMz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry Orlov
Любовь Курчавова, ты безграмотность. Даже новость в телеграме источника прочитать нормально не смогла. В том посте написано - ужесточать лимит именно в РПЛ - НЕ СОБИРАЮТСЯ, вопрос отложен на полку РФС против изменений. Проблема вообще не в этом, а в том, что в АФК есть лимит на азиатские кубки, было 3 лега + 1 игрок из страны, входящей в АФК, теперь будет 5+1. То есть, даже если в РПЛ лимит не изменят, придётся подстраиваться под лимит азиатских кубков. С тем автор исходного поста и связывает активность Зенита по Самошникову.
Прямая цитата из новости:

«Интерес к пока еще футболисту Рубина (парень хочет отработать свой контракт до конца и вернуть казанцев в РПЛ) был вызван, в том числе тем, что в недрах МинСпорта зреет решение ужесточить лимит на легионеров по примеру хоккея. Ранее о том, что министерство и РФС обсуждают такую возможность — сообщал Матч ТВ.»

Да, потом там говорится, что по информации самого Карпова причины иные, но и упоминание ужесточения лимита есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-Q-MaR-
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Медведев на части разорвался? То он в Бразилии, то в Дубае, вы уж определитесь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
у футбола итак проблем выше крыши, так ещё лимит ужесточить хотят и переход этот в Азию задумали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ковид 07.10.52
А что такое карпов...он спит с Медведевым и тот рассказывает, что делает...с кем встречается....
Опять партнёры из Москвы свои истории про гомосятину затянули.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5rnk2r9wwp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry Orlov
Любовь Курчавова, ты безграмотность. Даже новость в телеграме источника прочитать нормально не смогла. В том посте написано - ужесточать лимит именно в РПЛ - НЕ СОБИРАЮТСЯ, вопрос отложен на полку РФС против изменений. Проблема вообще не в этом, а в том, что в АФК есть лимит на азиатские кубки, было 3 лега + 1 игрок из страны, входящей в АФК, теперь будет 5+1. То есть, даже если в РПЛ лимит не изменят, придётся подстраиваться под лимит азиатских кубков. С тем автор исходного поста и связывает активность Зенита по Самошникову.
Любовь - типичная тп. Не держи зла, просто добавь в чс.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ damondiamond
Вот у Малкома карьера может быть продолжена - от Барсы до азиатской лиги чемпионов против команды из Мьянмы
Пофиг. У него 7 млн чистыми каждый год. За игру против ведущих клубов Европы не доплатят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саня Колпаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Арсений Элин
Зачем? Третий раз медосмотр завалить?(
В Зените пройдёт))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BaltikaSPb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ивану Карпову походу агенты Самошникова занесли что он так усиленно раскручивает эту тему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Pavlenko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так была же новость, что перешел в локо за 1млн долларов. Сутормин 2.0?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что такое карпов...он спит с Медведевым и тот рассказывает, что делает...с кем встречается....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Любовь Курчавова, ты безграмотность. Даже новость в телеграме источника прочитать нормально не смогла.

В том посте написано - ужесточать лимит именно в РПЛ - НЕ СОБИРАЮТСЯ, вопрос отложен на полку РФС против изменений.
Проблема вообще не в этом, а в том, что в АФК есть лимит на азиатские кубки, было 3 лега + 1 игрок из страны, входящей в АФК, теперь будет 5+1.
То есть, даже если в РПЛ лимит не изменят, придётся подстраиваться под лимит азиатских кубков.
С тем автор исходного поста и связывает активность Зенита по Самошникову.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макар Телятов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зенит ещё не расматривал Дарью Касаткину, а Самошникова Омский Авангард.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шо, опять???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Деревня31
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Интересно, в рос.футболе ещё остались игроки, которых не сватали в Зенит)
Скоро и в Бразилии таких не будет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно, в рос.футболе ещё остались игроки, которых не сватали в Зенит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бред сивой кобылы.Именно поэтому вместо Алберто приедут Ренан и Ду Кейрос,ага.Плюс у всех бразильцев контракты до 27-го года.Кто потом приедет с такими мадапалансами?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artpal
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самошников не сдаётся и все-таки хочет пройти медосмотр
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот у Малкома карьера может быть продолжена - от Барсы до азиатской лиги чемпионов против команды из Мьянмы
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владислав Харламов
А какой сейчас в хоккее лимит? Какой в футболе хотят сделать?
теперь три легионера в хоккее на клуб, вместо пяти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владислав Харламов
А какой сейчас в хоккее лимит? Какой в футболе хотят сделать?
0+11, вот такой лимит нас ждёт!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём очередной взлёт цен на паспортистов
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У нас футбол итак уже дно… но видно чинушам этого мало
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем? Третий раз медосмотр завалить?(
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А какой сейчас в хоккее лимит? Какой в футболе хотят сделать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий