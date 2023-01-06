поделился воспоминаниями об игроках « ».

«Самые большие яйца в «Спартаке» были у . Честно, в душ не заглядывал.

В ванных и банных делах у нас был только один эксперт – . Он точно знает, у кого самый большой», – сказал Рианчо.

Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Сначала он был ассистентом Массимо Карреры, а после его ухода – исполняющим обязанности главного тренера.

Артем Дзюба: «Я видел много яиц. Самые огромные – у Валеры Климова. Я шутил, что он их у слона скомуниздил»