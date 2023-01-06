Рианчо о «Спартаке»: «Самые большие яйца были у Промеса. В банных делах был один эксперт – Глушаков»
Рауль Рианчо поделился воспоминаниями об игроках «Спартака».
«Самые большие яйца в «Спартаке» были у Промеса. Честно, в душ не заглядывал.
В ванных и банных делах у нас был только один эксперт – Денис Глушаков. Он точно знает, у кого самый большой», – сказал Рианчо.
Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Сначала он был ассистентом Массимо Карреры, а после его ухода – исполняющим обязанности главного тренера.
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