Рианчо о «Спартаке»: «Самые большие яйца были у Промеса. В банных делах был один эксперт – Глушаков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Рауль Рианчо Квинси Промес контент Футбол

Рауль Рианчо поделился воспоминаниями об игроках «Спартака».

«Самые большие яйца в «Спартаке» были у Промеса. Честно, в душ не заглядывал.

В ванных и банных делах у нас был только один эксперт – Денис Глушаков. Он точно знает, у кого самый большой», – сказал Рианчо.

Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Сначала он был ассистентом Массимо Карреры, а после его ухода – исполняющим обязанности главного тренера.

Артем Дзюба: «Я видел много яиц. Самые огромные – у Валеры Климова. Я шутил, что он их у слона скомуниздил»

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8 комментариев

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Bartez1986
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А вы что хотели, у тренера про футбол что ли спрашивать? Не те времена!
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ВячеславКЗ
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Пошла жара. Теперь будем обсуждать яйца Промеса. Пипец!
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Pok_Toholo
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Ответ Тмб68рус
Очень интересная повестка фразы. Да будет срач
Чей срач? Фанатов яиц игроков?
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Spartakus1984
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Бухой что ли
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Arman FCSM
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Ответ alexsem69
Новости , которые мы заслужили!)))
Не понимаю, в чем таком мы провинились, что заслуживаем такие новости
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S<>M
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чет совсем спортс захондрил....постит всяких мудаков
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alexsem69
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Новости , которые мы заслужили!)))
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Тмб68рус
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Очень интересная повестка фразы. Да будет срач
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