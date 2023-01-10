Некоторых игроков «Челси» не устраивают методы Поттера (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Не всех игроков «Чесли» устраивают методы Грэма Поттера, но руководство верит в тренера.

Как пишет Daily Mail, внутри клуба возникло ощущение, что некоторых игроков команды не вполне устраивают методы Поттера.

Несмотря на это и серию неудачных результатов, тренер сохраняет полную поддержку со стороны владельцев «Челси». В Поттера верят. Руководство не оказывает на него давление. Отрицательный результат в матче АПЛ против «Фулхэма», который состоится 12 января, не поставит Грэма под угрозу увольнения, однако владельцы будут внимательно следить за этой игрой. Они хотят увидеть признаки улучшения ситуации.

Поттер регулярно общается с Тоддом Боули и еще одним совладельцем «Челси» Бехдадом Эгбали. Они уверяют тренера в том, что «Челси» – это долгосрочный проект. Они понимают, что на перестройку потребуется время. Чтобы подчеркнуть это, при назначении Поттера был заключен 5-летний контракт.

Руководство «Челси» считает, что многочисленные травмы подорвали состояние команды. В игре Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4) тренер не мог рассчитывать на 10 игроков основного состава. Кроме того, боссы «Челси» признают, что состав является несбалансированным и нуждается в обновлении. Как сообщают источники, в клубе сомневаются, что некоторые звезды нынешней команды готовы выполнять инструкции Поттера.

Летом «Челси» потратил около 270 млн фунтов на трансферы. Зимой клуб подписал уже троих новичков – защитника Бенуа Бадиашиле за 35 млн фунтов, нападающего Давида Фофана за 8 млн фунтов и полузащитника Андрея Сантоса за 18 млн фунтов.

Вскоре к команде на правах аренды из «Атлетико» присоединится Жоау Феликс. За 6-месячную аренду заплатят около 9 млн фунтов. Также «Челси» возьмет на себя всю зарплату хавбека на период аренды – 5,3 млн фунтов.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ. У команды 1 победа в 8 последних матчах во всех турнирах.

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26 комментариев

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Goofts
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Вот по игре Тухеля Челси, был эффектней и эффективней
Поттер не потянул топ клуб...
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Рашпель793
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Какой-то у них коллектив токсичный, в любом непонятной ситуации начинаются какие-то движения против тренера.
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Иван Пупкин
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Когда кто-то косячит на тренировке Поттер кричит: Авада Кедавра!
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Илья Ворошилов
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Ответ kontelaki
поттер ты дурак полный ты не умеешь управлять тренировать топ клубы твой максимум это брайтон и то он сейчас лучше играет без тебя ты идиот пойми это и уйди по хорошему тебе заплатили десятки миллионов евро ты не оправдал ожидания не падай еще ниже дай шанс команде хотя бы попасть в лигу конференция или даже ле денег ты итак уже заработал достаточно
https://www.textologia.ru/russkiy/punktuatsia/?q=504
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RedDevil1909
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короче летом похоже Симеоне в Челси приедет
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Ronny92
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Ответ Щелкунчик
Сколько уже тренеров слили игроки Челси? Там уже, я так понимаю, стало традицией такие движения?
Так понятно Конте и Моуриньо - они чего-то добились, а с Поттером при текущих условиях все изначально смотрелось тухло
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ZamoRano
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Ответ Щелкунчик
Сколько уже тренеров слили игроки Челси? Там уже, я так понимаю, стало традицией такие движения?
Ну так чукчи всегда были токсичной шарашкиной конторой))
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blahblah2
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Наша песня хороша, начинай сначала
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ZamoRano
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Спустя полгода: Некоторых игроков Челси не устраивает чемпионшип.
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Кино Музыка
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Синдром Артеты. Теперь все боссы будут долго терпеть таких.
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Сергей Афанасьев
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Ответ kontelaki
поттер ты дурак полный ты не умеешь управлять тренировать топ клубы твой максимум это брайтон и то он сейчас лучше играет без тебя ты идиот пойми это и уйди по хорошему тебе заплатили десятки миллионов евро ты не оправдал ожидания не падай еще ниже дай шанс команде хотя бы попасть в лигу конференция или даже ле денег ты итак уже заработал достаточно
В каком классе учишься ?
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Камбоджа Иванов
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Поттер у Роулинг: владелец палочки из остролиста с пером феникса

Поттер у Боэли: держатель кожаных палочек МС, Ноттингема, Ньюкасла, Арсенала, Брайтона, МЮ, Брэнтфорда и т.д.
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Олег Щёголев
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Узники из Абакана
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человек-муравей человек-физрук
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Челси все. сейчас Боули напокупал всякого шлака потому что должен был тратит. больше покупок не ждите. теперь Челси планомерно пойдет в сторону Шипа
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Щелкунчик
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Сколько уже тренеров слили игроки Челси? Там уже, я так понимаю, стало традицией такие движения?
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Incendier Deafening
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Опять кучка игрочишек будет сливать тренера бездарной игрой на поле? Какая классика. Типикал Челси.
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здоровяк
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Ответ kontelaki
поттер ты дурак полный ты не умеешь управлять тренировать топ клубы твой максимум это брайтон и то он сейчас лучше играет без тебя ты идиот пойми это и уйди по хорошему тебе заплатили десятки миллионов евро ты не оправдал ожидания не падай еще ниже дай шанс команде хотя бы попасть в лигу конференция или даже ле денег ты итак уже заработал достаточно
прочитал с казахским акцентов в голове)
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Niko [Ars]
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Ответ kontelaki
поттер ты дурак полный ты не умеешь управлять тренировать топ клубы твой максимум это брайтон и то он сейчас лучше играет без тебя ты идиот пойми это и уйди по хорошему тебе заплатили десятки миллионов евро ты не оправдал ожидания не падай еще ниже дай шанс команде хотя бы попасть в лигу конференция или даже ле денег ты итак уже заработал достаточно
Переведи на английский через гугл переводчик
Тогда он точно прочитает
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KerroChelsea
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Нравится не нравится. Иди работой, у тебя контракт не несколько миллионов, совсем там охренели?
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Александр Шумков
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Наверное и некоторых болельщиков тоже.
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red hikkikomori
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"Внутри клуба возникло ощущение " - это из разряда "язык тела Левандовски"
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kontelaki
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поттер ты дурак полный ты не умеешь управлять тренировать топ клубы твой максимум это брайтон и то он сейчас лучше играет без тебя ты идиот пойми это и уйди по хорошему тебе заплатили десятки миллионов евро ты не оправдал ожидания не падай еще ниже дай шанс команде хотя бы попасть в лигу конференция или даже ле денег ты итак уже заработал достаточно
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Инженер Управляющий
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Всем Авадакедавра!
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ORP BVK
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Очередной слив главного тренера Челси
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ColonelKurtz
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Похоже не ту волшебную палку выбрал Поттер
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