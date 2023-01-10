Некоторых игроков «Челси» не устраивают методы Поттера (Daily Mail)
Не всех игроков «Чесли» устраивают методы Грэма Поттера, но руководство верит в тренера.
Как пишет Daily Mail, внутри клуба возникло ощущение, что некоторых игроков команды не вполне устраивают методы Поттера.
Несмотря на это и серию неудачных результатов, тренер сохраняет полную поддержку со стороны владельцев «Челси». В Поттера верят. Руководство не оказывает на него давление. Отрицательный результат в матче АПЛ против «Фулхэма», который состоится 12 января, не поставит Грэма под угрозу увольнения, однако владельцы будут внимательно следить за этой игрой. Они хотят увидеть признаки улучшения ситуации.
Поттер регулярно общается с Тоддом Боули и еще одним совладельцем «Челси» Бехдадом Эгбали. Они уверяют тренера в том, что «Челси» – это долгосрочный проект. Они понимают, что на перестройку потребуется время. Чтобы подчеркнуть это, при назначении Поттера был заключен 5-летний контракт.
Руководство «Челси» считает, что многочисленные травмы подорвали состояние команды. В игре Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4) тренер не мог рассчитывать на 10 игроков основного состава. Кроме того, боссы «Челси» признают, что состав является несбалансированным и нуждается в обновлении. Как сообщают источники, в клубе сомневаются, что некоторые звезды нынешней команды готовы выполнять инструкции Поттера.
Летом «Челси» потратил около 270 млн фунтов на трансферы. Зимой клуб подписал уже троих новичков – защитника Бенуа Бадиашиле за 35 млн фунтов, нападающего Давида Фофана за 8 млн фунтов и полузащитника Андрея Сантоса за 18 млн фунтов.
Вскоре к команде на правах аренды из «Атлетико» присоединится Жоау Феликс. За 6-месячную аренду заплатят около 9 млн фунтов. Также «Челси» возьмет на себя всю зарплату хавбека на период аренды – 5,3 млн фунтов.
Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ. У команды 1 победа в 8 последних матчах во всех турнирах.
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