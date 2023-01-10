Некоторых игроков «Челси» не устраивают методы Поттера (Daily Mail)

Не всех игроков «Чесли» устраивают методы , но руководство верит в тренера.

Как пишет Daily Mail, внутри клуба возникло ощущение, что некоторых игроков команды не вполне устраивают методы Поттера.

Несмотря на это и серию неудачных результатов, тренер сохраняет полную поддержку со стороны владельцев «Челси». В Поттера верят. Руководство не оказывает на него давление. Отрицательный результат в матче против «Фулхэма», который состоится 12 января, не поставит Грэма под угрозу увольнения, однако владельцы будут внимательно следить за этой игрой. Они хотят увидеть признаки улучшения ситуации.

Поттер регулярно общается с и еще одним совладельцем «Челси» Бехдадом Эгбали. Они уверяют тренера в том, что «Челси» – это долгосрочный проект. Они понимают, что на перестройку потребуется время. Чтобы подчеркнуть это, при назначении Поттера был заключен 5-летний контракт.

Руководство «Челси» считает, что многочисленные травмы подорвали состояние команды. В игре Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4) тренер не мог рассчитывать на 10 игроков основного состава. Кроме того, боссы «Челси» признают, что состав является несбалансированным и нуждается в обновлении. Как сообщают источники, в клубе сомневаются, что некоторые звезды нынешней команды готовы выполнять инструкции Поттера.

Летом «Челси» потратил около 270 млн фунтов на трансферы. Зимой клуб подписал уже троих новичков – защитника Бенуа Бадиашиле за 35 млн фунтов, нападающего Давида Фофана за 8 млн фунтов и полузащитника Андрея Сантоса за 18 млн фунтов.

Вскоре к команде на правах аренды из «Атлетико» присоединится Жоау Феликс. За 6-месячную аренду заплатят около 9 млн фунтов. Также « » возьмет на себя всю зарплату хавбека на период аренды – 5,3 млн фунтов.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ. У команды 1 победа в 8 последних матчах во всех турнирах.