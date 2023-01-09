Боули ушел с поста временного спортивного директора «Челси». Трансферами будут заниматься новые специалисты
Тодд Боули больше не будет заниматься трансферами «Челси».
Совладелец лондонского клуба покинул пост временного спортивного директора, сообщает The Telegraph. Теперь трансферными делами будут заниматься недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Помогать им будут их коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт.
Боули занимал должность временного спортивного директора «Челси» с лета – тогда из клуба ушли Марина Грановская и Петр Чех. Бизнесмен сам проводил переговоры о переходах игроков.
Как раз к приходу Боэли ФФП прилично ужесточили, и тут он начал чудить на рынке. Непонятные покупки по дичайшему оверпрайсу, продажа Вернера значительно ниже рыночной стоимости. Предпочёл купить Стерлинга, хотя ему предлагали Неймара даже дешевле. Ну и конечно увольнение Тухеля за несогласие с расстановкой 4-4-3) Ну как такое начало можно сравнивать с дебютом Абрамовича...
Было прикольно.