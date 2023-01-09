Боули ушел с поста временного спортивного директора «Челси». Трансферами будут заниматься новые специалисты

Теги Челси премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Тодд Боули больше не будет заниматься трансферами «Челси». 

Совладелец лондонского клуба покинул пост временного спортивного директора, сообщает The Telegraph. Теперь трансферными делами будут заниматься недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Помогать им будут их коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт.

Боули занимал должность временного спортивного директора «Челси» с лета – тогда из клуба ушли Марина Грановская и Петр Чех. Бизнесмен сам проводил переговоры о переходах игроков. 

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24 комментария

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Schiaff1no
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Ответ Marcus-light
По правде говоря, покупки Абрамовича в начале правления тоже не всегда отличались умом и сообразительностью. Но ему повезло с менеджерами: Раньери и Моуриньо, - которые очень хорошо знали рынок. Ну и рынок тогда не был как горящая сковорода.
В начале правления Абрамовича еще можно было закидать всех деньгами и побеждать, сейчас это почти невозможно
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Evgeniy 72
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Ответ Marcus-light
По правде говоря, покупки Абрамовича в начале правления тоже не всегда отличались умом и сообразительностью. Но ему повезло с менеджерами: Раньери и Моуриньо, - которые очень хорошо знали рынок. Ну и рынок тогда не был как горящая сковорода.
В начале правления Абрамовича не было ФФП, как только его ввели - Челси стал покупки компенсировать продажами, несмотря на то, что практически все топы этот ФФП нагло нарушали.
Как раз к приходу Боэли ФФП прилично ужесточили, и тут он начал чудить на рынке. Непонятные покупки по дичайшему оверпрайсу, продажа Вернера значительно ниже рыночной стоимости. Предпочёл купить Стерлинга, хотя ему предлагали Неймара даже дешевле. Ну и конечно увольнение Тухеля за несогласие с расстановкой 4-4-3) Ну как такое начало можно сравнивать с дебютом Абрамовича...
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Люди Как люди
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За то дров на собирал,аж на 3-4 трансфера хватит на топит.
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.ru
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похоже Челси и Черкизово теперь городские районы-побратимы...
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Balt
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Эх, Челси, Челси. Все полимеры просрали. Такую классную команду управленцев сколотил Абрамович и всё опять по новой теперь.
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d.xoxlov
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Теперь можно продавать всех тех, кого за два окна накупили.
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Барыга блинами
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Это был легендарный менеджер. Но мальчик наигрался)
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Пако
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Ожидаемое решение. Но провал этого сезона уже не исправить.
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Radik_2.0
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Ответ Marcus-light
По правде говоря, покупки Абрамовича в начале правления тоже не всегда отличались умом и сообразительностью. Но ему повезло с менеджерами: Раньери и Моуриньо, - которые очень хорошо знали рынок. Ну и рынок тогда не был как горящая сковорода.
А потом пришла Грановская
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Пирс Морган
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"Теперь надо найти зама, чтобы ничего не делать", - подумал Боули
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Давид Agabekyan
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Ответ Ебздрогыч
Что, схема 4-4-3 отменяется?
А старые и уже не смешные приколы когда отменятся?
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benjamin92
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Не даёт заработать другим клубам
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corazón blanco
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Наигрался человек. Ломать не строить, посмотрим, сколько будет Челси после его реформ приходить в порядок.
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Dm Kznts
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Жаль.
Было прикольно.
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j30
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боули сейчасhttps://www.meme-arsenal.com/memes/7bb77e4c402c9fc30e54b03a461d8d95.jpg
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Ебздрогыч
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Что, схема 4-4-3 отменяется?
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Marcus-light
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По правде говоря, покупки Абрамовича в начале правления тоже не всегда отличались умом и сообразительностью. Но ему повезло с менеджерами: Раньери и Моуриньо, - которые очень хорошо знали рынок. Ну и рынок тогда не был как горящая сковорода.
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Born is the King
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Это стало сразу заметно. Но за лето Лассо успел таки навредить Челси на годы вперёд своей некомпетентностью. Ламасийский неликвид можно обменять или продать,но Поттера не просто выкинуть
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А.В.Бубнов
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Леван Мкртчян
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Проект "11 друзей Фофана(ов)" - официально закрыт
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Фут.Боль
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Грановскую будут долго ещё вспоминать.
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Ignazio DE Alter
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Он наигрался с этой игрушкой
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DolJun
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скрестили пальцы!
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Fooler
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Другим клубам не повезло. Не получится спихнуть неликвид за 50+ млн.
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