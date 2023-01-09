Боули ушел с поста временного спортивного директора «Челси». Трансферами будут заниматься новые специалисты

больше не будет заниматься трансферами « ».

Совладелец лондонского клуба покинул пост временного спортивного директора, сообщает The Telegraph. Теперь трансферными делами будут заниматься недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Помогать им будут их коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт.

Боули занимал должность временного спортивного директора «Челси» с лета – тогда из клуба ушли Марина Грановская и Петр Чех. Бизнесмен сам проводил переговоры о переходах игроков.