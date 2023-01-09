Поттер о 0:4 от «Ман Сити»: «Невероятный штрафной и странный пенальти, и «Челси» уступает 0:2. Первый тайм – боль»

высказался о разгромном поражении «Челси» от «Манчестер Сити».

Вчера лондонский клуб вылетел в 3-м раунде Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:4. На перерыв команда Поттера ушла, уступая со счетом 0:3.

«Мы были хуже очень, очень хорошей команды. Конечно, у «Челси» сейчас не лучший период. Несмотря на то, что первые 20 минут были равными, нам не удалось качественно атаковать. Мы не смогли атаковать так, как хотели. Думаю, «Манчестер Сити» очень хорош в том, чтобы мешать делать это. К тому же, мы испытывали сложности.

Первый гол – невероятный удар со штрафного, а потом – странный пенальти, и ты оказываешься в ситуации, где уступаешь со счетом 0:2. Приходится гоняться за мячом, которым владеет «Манчестер Сити». И ты оказываешься в ловушке – нужно как можно большим числом идти в атаку и при этом не открыться слишком сильно.

Первый тайм – это боль. Всем нам было сложно. Во втором тайме нужно было реагировать. Считаю, в нем были положительные аспекты, касающиеся молодых игроков. Думаю, они отдали все силы и показали свое мастерство.

Мы разочарованы вылетом. Поздравляю « ». Конечно, они заслужили победу», – сказал тренер «Челси».

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка