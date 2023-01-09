Поттер о 0:4 от «Ман Сити»: «Невероятный штрафной и странный пенальти, и «Челси» уступает 0:2. Первый тайм – боль»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался о разгромном поражении «Челси» от «Манчестер Сити».

Вчера лондонский клуб вылетел в 3-м раунде Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:4. На перерыв команда Поттера ушла, уступая со счетом 0:3.

«Мы были хуже очень, очень хорошей команды. Конечно, у «Челси» сейчас не лучший период. Несмотря на то, что первые 20 минут были равными, нам не удалось качественно атаковать. Мы не смогли атаковать так, как хотели. Думаю, «Манчестер Сити» очень хорош в том, чтобы мешать делать это. К тому же, мы испытывали сложности.

Первый гол – невероятный удар со штрафного, а потом – странный пенальти, и ты оказываешься в ситуации, где уступаешь со счетом 0:2. Приходится гоняться за мячом, которым владеет «Манчестер Сити». И ты оказываешься в ловушке – нужно как можно большим числом идти в атаку и при этом не открыться слишком сильно.

Первый тайм – это боль. Всем нам было сложно. Во втором тайме нужно было реагировать. Считаю, в нем были положительные аспекты, касающиеся молодых игроков. Думаю, они отдали все силы и показали свое мастерство.

Мы разочарованы вылетом. Поздравляю «Ман Сити». Конечно, они заслужили победу», – сказал тренер «Челси».

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка

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15 комментариев

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инок
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Команды просто разного уровня в данный момент...
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Активист провластных митингов
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Ну что накинулись? Ведь 20 минут на равных играл...
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corazón blanco
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Ответ #SharkTeam
Намекает что Хаверц его сливал? Или что он имел в виду говоря "странный"
Хаверц ещё перед тем, как привёз пенальти мог получить карточку, как минимум оранжевого цвета, когда очень грубо сыграл против Родри, а в итоге даже не удостоился жёлтой. Провалил немец этот матч, как впрочем и весь Челси.
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Sevuska
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Какая боль , какая боль
После первого тайма - 2-0
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ОттоДракула
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Ответ Любезный Коссутий
терпения Поттеру: прийти посреди сезона в лондонский середняк, и поднять его хотя бы до уровня Брайтона - это требует времени.
Для начала хотя бы не опустить до уровня Борнмута.
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Сергей Ямковой
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Ты глупец Г. Поттер и ты потеряешь все
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ОттоДракула
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Невероятный физрук на скамейке и Челси проигрывает 0:4
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Любезный Коссутий
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терпения Поттеру: прийти посреди сезона в лондонский середняк, и поднять его хотя бы до уровня Брайтона - это требует времени.
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Бекболот Жолборсов
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Не сдавайся Грахам
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Бекболот Жолборсов
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Боль это,видеть как ты тупо стоишь на бровке футболисты не знает даже что делать
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cektor
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игра челси боль ..)
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fellx
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7 матчей подряд уже боль
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alexis2020
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Просто Сити тренирует великий тренер, а Челси обычный. Да и состав у них куда лучше
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#SharkTeam
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Намекает что Хаверц его сливал? Или что он имел в виду говоря "странный"
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Пирс Морган
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Худший матч Челси за несколько лет
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