Ширер о «Челси» и 0:4 от «Сити»: «Их язык тела говорит: «Я не хочу здесь находиться». Они жалеют себя из-за травм. Неприемлемо»

подверг критике игру «Челси».

Лондонская команда потерпела крупное поражение от « » (0:4) в Кубке Англии.

«Манчестер Сити» играл великолепно с самого начала первого тайма и до перерыва. Они доминировали по всему полю и действовали поразительно, но с точки зрения «Челси» такая игра неприемлема.

Я загодя говорил, что им нужна энергия, характер, все такое. Мне все равно, сколько в команде травм. Они этого не продемонстрировали. Это досадно, если говорить о них», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью BBC.

Ширер также раскритиковал игру «Челси» в связи с результативной атакой «Манчестер Сити», завершившейся голом полузащитника Фила Фодена.

«Как бы хорош ни был гол с точки зрения «Сити», «Челси» был вовсе не так хорош. Не было ни энергии, ни подкатов, ничего. Следует играть плотнее.

Это должно исходить от тренера [ ]. Просто взгляните на их язык тела там. Это что-то вроде «на самом деле я не хочу здесь находиться». Они жалеют самих себя: «У нас есть травмированные игроки, я не уверен, что хочу находиться на поле».

Это неприемлемо и недостаточно хорошо. Это даже близко не достаточно хорошо для «Челси», – сказал англичанин.

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка Англии