Ширер о «Челси» и 0:4 от «Сити»: «Их язык тела говорит: «Я не хочу здесь находиться». Они жалеют себя из-за травм. Неприемлемо»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Алан Ширер Грэм Поттер Футбол

Алан Ширер подверг критике игру «Челси».

Лондонская команда потерпела крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

«Манчестер Сити» играл великолепно с самого начала первого тайма и до перерыва. Они доминировали по всему полю и действовали поразительно, но с точки зрения «Челси» такая игра неприемлема.

Я загодя говорил, что им нужна энергия, характер, все такое. Мне все равно, сколько в команде травм. Они этого не продемонстрировали. Это досадно, если говорить о них», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью BBC.

Ширер также раскритиковал игру «Челси» в связи с результативной атакой «Манчестер Сити», завершившейся голом полузащитника Фила Фодена.

«Как бы хорош ни был гол с точки зрения «Сити», «Челси» был вовсе не так хорош. Не было ни энергии, ни подкатов, ничего. Следует играть плотнее.

Это должно исходить от тренера [Грэма Поттера]. Просто взгляните на их язык тела там. Это что-то вроде «на самом деле я не хочу здесь находиться». Они жалеют самих себя: «У нас есть травмированные игроки, я не уверен, что хочу находиться на поле».

Это неприемлемо и недостаточно хорошо. Это даже близко не достаточно хорошо для «Челси», – сказал англичанин.

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка Англии

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9 комментариев

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Pitkin
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Поттер превращает Челси в Брайтон! Долой его! Верните Тухеля.
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Алексий Бяконт
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Что говорит? Язык какого такого тела? Есть ли тело?
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Самый адовый Крикун
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Ответ arsenal.ave
Прежде чем наезжать на владельца Челси давайте вспомним как Абрамович разбрасывался топ тренерами направо и налево и далеко не всегда угадывал с выбором. А вы тут все сразу хотите результат после таких перемен
Что бы Абрамович ни делал, при нём за 19 лет 5 чемпионств, 5 кубков, 3 Кубка Лиги, 2 ЛЧ, 2 ЛЕ, суперкубки я не считаю, это неполноценные трофеи. Давайте через 20 лет посчитаем достижения новых владельцев, хотя я уверен, двадцать лет они не протянут. Думаю, пальцев одной руки будет достаточно.
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rigobersong
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Я думаю за 2 года американскик шарлатаны сделают клуб банкротом:)🤣
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kusto
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Андрей Тарасов, это очень-очень плохой перевод, так нельзя. Не нужно переводить дословно цитируемого, не нужно вставлять "всё такое", "там", "хорош... не так хорош" и проч. Прям, совсем неписьменная речь у вас.
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arsenal.ave
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Прежде чем наезжать на владельца Челси давайте вспомним как Абрамович разбрасывался топ тренерами направо и налево и далеко не всегда угадывал с выбором. А вы тут все сразу хотите результат после таких перемен
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rigobersong
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Надо еще поллярда в состав вложить, чем ниже челси, тем неадекватнее должун и шулерок, а это хорошо:)🤣
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Абдул Абакаев
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Лёва вошёл в чат
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markoolio
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За пару месяцев превратили клуб в посмещище
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