Пеп Гвардиола: «Сказал бы Боули, что Поттеру нужно время в «Челси». В «Барсе» мне не нужно было два сезона из-за Месси»
Пеп Гвардиола прокомментировал слова Грэма Поттера о том, что ему нужно время в «Челси».
«Ман Сити» в воскресенье разгромил «Челси» (4:0) в Кубке Англии.
«Я бы сказал Тодду Боули: «Было приятно познакомиться, но дайте ему время. Дайте ему время».
Второй вопрос – это то, что он из себя представляет. Всем тренерам нужно время, и он прав.
В «Барсе» мне не нужно было два сезона, потому что у меня был Месси», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Но это не точно.
А Месси изначально сильнее намного был и Хави и Иньесты.
Скорее вторые двое подтянулись при Пепе сильно, а не наоборот.
Так что лучший тренер мира прав.