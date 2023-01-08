прокомментировал слова о том, что ему нужно время в «Челси».

« » в воскресенье разгромил «Челси» (4:0) в Кубке Англии.

«Я бы сказал : «Было приятно познакомиться, но дайте ему время. Дайте ему время».

Второй вопрос – это то, что он из себя представляет. Всем тренерам нужно время, и он прав.

В «Барсе» мне не нужно было два сезона, потому что у меня был Месси», – сказал тренер «Манчестер Сити».