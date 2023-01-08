Пеп Гвардиола: «Сказал бы Боули, что Поттеру нужно время в «Челси». В «Барсе» мне не нужно было два сезона из-за Месси»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Барселона Лионель Месси Пеп Гвардиола Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал слова Грэма Поттера о том, что ему нужно время в «Челси».

«Ман Сити» в воскресенье разгромил «Челси» (4:0) в Кубке Англии.

«Я бы сказал Тодду Боули: «Было приятно познакомиться, но дайте ему время. Дайте ему время».

Второй вопрос – это то, что он из себя представляет. Всем тренерам нужно время, и он прав.

В «Барсе» мне не нужно было два сезона, потому что у меня был Месси», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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55 комментариев

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Андрюха с района
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Лондонское шопито ничто не спасет) Физрук Поттер тем более)
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Al22cm
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Хороший совет, ждём Мбаппе в Челси!))
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Экспертное мнение
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Ответ Alex Rhea
на мой взгляд, Роналду самый разносторонний атакующий игрок в истории: самые разные голы забивал, вообще на любой вкус - пятками, головой, очень издали, штрафные, после проходов, замыкания, ножницами.
Потому что ты никогда не слышал, что в футболе есть еще и умение видеть поле, раздавать обостряющие передачи, строить атаки, давать вектор атакам, контролировать темп игры. Всё это тоже относится к атаке, но всё что касается футбольного интеллекта для тебя не существует.
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atomio
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Ответ Владимир Владимирович
Вчера смотрел нарезки голов Роналду и Месси за испанские клубы , и знаете, оба великие.
Хайлайты даже Смолова делают его великим)
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Антибаскет Поповича
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Ответ Mamontilo
Арсенал тоже мог с Артетой не тянуть, но фишка в том, что мог и потерпеть
Артета, при всех своих забавных рассказах о доминировании на прессухах, довольно быстро выиграл Кубок Англии, так что в его случае терпение руководства оправдано.
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Nina Hagen
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Ответ Анри Карлайл
Месси - полупокер который всю карьеру в барсе выезжал за счет Инъесты и Чави, а пенальти бить так и не научился.
Школота
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batterbin
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Кроме Месси у него были и Хави, и Игьеста, и куча других топов...
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Бускетс это позиция
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Ответ Alex Rhea
на мой взгляд, Роналду самый разносторонний атакующий игрок в истории: самые разные голы забивал, вообще на любой вкус - пятками, головой, очень издали, штрафные, после проходов, замыкания, ножницами.
Всё перечисленное и Месси и Суарес и вышеперечисленный Феномен спокойно делали
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Экспертное мнение
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Ответ Владимир Владимирович
Вчера смотрел нарезки голов Роналду и Месси за испанские клубы , и знаете, оба великие.
Понятно, что оба великие, с этим никто никогда не спорил. Но это не значит, что они на одном уровне. Месси всегда был и есть намного лучше, разностороннее, умнее, гениальнее, это замечали все кто внимательнее смотрят футбол. А "оба великие" в духе "оба равны" это типичные поверхностные рассуждения без глубокого понимания сути.
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Mamontilo
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Ответ Антибаскет Поповича
Гвардис хитёр, публично выглядит и говорит хорошо, типа коллегу поддерживает, но на деле у Сити при Поттере в Челси одним серьёзным конкурентом меньше.
Арсенал тоже мог с Артетой не тянуть, но фишка в том, что мог и потерпеть
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Men77
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Ответ SHAM-65
Где вы беретесь такие?
После ЧМ им вообще башню снесло, так что думаю пройдет.
Но это не точно.
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Машина Мощная
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GOAT может сэкономить вам два года тренерской карьеры
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Achilles 21
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Ответ Alex Rhea
на мой взгляд, Роналду самый разносторонний атакующий игрок в истории: самые разные голы забивал, вообще на любой вкус - пятками, головой, очень издали, штрафные, после проходов, замыкания, ножницами.
ты не видел настоящего роналдо, вот тот действительно что хочешь вытворял
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SHAM-65
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Ответ ХЫЫЫ
Пеп на Месси поставил тогда, отодвинув других. Теперь между ними негласный договор, пеп пиарит, а мусси просто молчит, этого достаточно. Пеп навязчиво все приписывает месси, с расчетом что и ему достанется, как создателю месси. А там и может выиграет лч на старости, как месси чм. И тогда голоса у критиков которые говорят про мессихавизависмость утихнут. Тупо грязные пиарметоды.
Где вы беретесь такие?
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Alex Rhea
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Ответ Владимир Владимирович
Про Роналду даже не много обидно , что его называют замыкалду, куча голов у него, сотни, где он тащил команду. Но к сожалению принято его называть пеналду. 5 золотых мячей наверно за красивые глаза дали
на мой взгляд, Роналду самый разносторонний атакующий игрок в истории: самые разные голы забивал, вообще на любой вкус - пятками, головой, очень издали, штрафные, после проходов, замыкания, ножницами.
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Isshin88
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Ему не были нужны два сезона из-за судей.
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Сэб Феттель
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Ответ Сергей Лимонников
Про Артету также говорили. Но дали пару сезонов поработать и что сейчас
Не спорю. Может и у Поттера всё таки получится в будущем.
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Максим Волнухин
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Ответ Анри Карлайл
Месси - полупокер который всю карьеру в барсе выезжал за счет Инъесты и Чави, а пенальти бить так и не научился.
Я как будто в 15-ый год вернулся, вот что шизы со спортса со мной делают...
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Сергей Лимонников
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Ответ Владимир Владимирович
Про Роналду даже не много обидно , что его называют замыкалду, куча голов у него, сотни, где он тащил команду. Но к сожалению принято его называть пеналду. 5 золотых мячей наверно за красивые глаза дали
Ну Месси на этом ЧМ - это Пельмесси
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Сергей Лимонников
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Ответ Сэб Феттель
Да конечно. Дайте Поттеру поработать. Все другие 19 команд АПЛ за.
Про Артету также говорили. Но дали пару сезонов поработать и что сейчас
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Hrachya Gyulumyan
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Ответ Toto89
И уголёк на 123 минуте финала?!
И владельцы ПСЖ
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ХЫЫЫ
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Марсель Объелся
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Ответ Владимир Владимирович
Вчера смотрел нарезки голов Роналду и Месси за испанские клубы , и знаете, оба великие.
Вчера смотрел хайлайты Дивеева и Баринова против Бельгии. И знаешь что? Оба великие
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Mithrandir2000
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Ответ Temp LC
Ну да, ну да не Роналдиньо, это’о, Хави или иньеста, а ещё зелёный Месси.
Роналдиньо Пеп не тренировал.
А Месси изначально сильнее намного был и Хави и Иньесты.
Скорее вторые двое подтянулись при Пепе сильно, а не наоборот.
Так что лучший тренер мира прав.
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Mr Hgaar
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А ты сыграй с ним в квиддич, посмотрим, кто - кого!
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