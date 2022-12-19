Месси, Мбаппе, Альварес, Гризманн и Хакими – в сборной ЧМ-2022 от Opta

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Стал известен состав символической сборной ЧМ-2022 по версии Opta.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия / «Динамо» Загреб);

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия / «РБ Лейпциг»), Маркиньос (Бразилия / «ПСЖ»), Тео Эрнандес (Франция / «Милан»);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия / «Манчестер Юнайтед»), Антуан Гризманн (Франция / «Атлетико»), Орельен Тчуамени (Франция / «Реал»);

Нападающие: Хулиан Альварес (Аргентина / «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция / «ПСЖ»).

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