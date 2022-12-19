Месси, Мбаппе, Магуайр, Беллингем, Ливакович и Тиаго Силва – в сборной ЧМ-2022 от WhoScored

Защитник Англии Харри Магуайр попал в символическую сборную от WhoScored.

В команду попал лишь один футболист, представляющий чемпионов мира, – форвард Лионель Месси.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо» Загреб);

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Тиаго Силва (Бразилия, « »), Харри Магуайр (Англия, «Манчестер Юнайтед»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»);

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» ), Бруну Фернандеш (Португалия, « »);

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

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