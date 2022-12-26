Гризманн активнее всех выступал против Бензема в сборной Франции. С возвращением Карима его отодвинули на второй план (Defensa Central)

Теги ПСЖ Карим Бензема премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Уго Льорис ЧМ-2022 Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Антуан Гризманн больше всего настроен против Карима Бензема в сборной Франции.

Как сообщает Defensa Central, Гризманн был лидером среди игроков сборной, не желавших видеть в команде форварда «Реала».

Нападающий «Атлетико» долгое время был безоговорочным лидером сборной Франции, но с приходом Килиана Мбаппе был вынужден разделить с ним внимание публики. С возвращением Бензема Гризманн оказался отодвинут на второй план, что категорически не устраивало его.

Ранее сообщалось, что Гризманн и Льорис были рады тому, что Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, так как никогда не принимали его возвращения в сборную.

Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Варана и Тюрама

Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции, но вызвал его из-за игры за «Реал». Жиру и Погба были недовольны

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33 комментария

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Андрей-ДК
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Какая-то правда наполовину. Такое ощущение что мы чего-то не знаем.
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ViceNiceIce? Yeah
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Ответ kupezz
Что-то слабо в это верится, не похож Гризманн на человека, который будет страдать такой звёздной болезнью.
Друг, ты говоришь о человеке, который ролик выпускал о своем переходе. ЧСВ ему не занимать, видимо.
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Xabi Alonso78
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Ответ Buharoid
Камон, Дефенса Централь это абсолютно промадридская газетенка, которая естественно будет всеми силами обелять алжирского шантажиста и набрасывать на всех вокруг, в том числе и на настоящего героя сборной Гризманна.
Этот "настоящий герой" растворяется в важных матчах, как например в финале ЧМ, где его пришлось менять уже в первом тайме, как и Жиру собсна
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Recreated
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А он оказывается грязный петушок!
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Buharoid
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Ну и да, Гризманн сейчас безо всяких бенземов спокойно отпахал в центре поля весь мундиаль в тени Жиру и Мбаппе без малейших признаков недовольства. А тут оказывается "не хотел быть задвинут на второй план")) В то, что не хотел делить раздевалку с токсичным арабом верится сильно больше, если уж на то пошло.
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Фантом
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Даже если это правда, то вообще-то человек в сборной пашет на всех позициях без исключения, кроме разве что вратарской. В конце концов, ему виднее, кто под его пасы лучше открывается, а кто - хуже.

Другое дело, что оно и на правду не очень похоже. Гризманн не производит впечатление человека, который может из-за каких-то личных отношений вредить команде. А вот быть уверенным в том, что по игровым причинам такой-то игрок сборной не нужен - да, может (и почти наверняка будет прав, поскольку сейчас именно он у французов тот, кто делает все это одной командой).
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Google Pixel 7 Pro
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Если бы не внутренние противоречия, уверен, Франция добилась бы бОльших успехов.
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bpfx5h6vrf
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Ответ Мадрид наказывает!
Мерзкий лузерок всю жизнь был под Бензема в Испании))
В Испании под Бензема никого не было, потому что он был сам на дне всегда. Не говорите глупостей. Это он сейчас восстал из ада, а Гризман тогда точно был лидером матрасов и точно лучше бенза, который даже в Реале не был лучшим.
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Pb-SE
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Ответ Растиньяк
Странная история. Играли с ним на отборах, а на ЧМ слили!? В Чем прикол?
Отборы- это провести вместе 1 неделю, сыграть против Люксембурга и Словакии, потом 3 месяца не встречаться. Чемпионат мира- это вместе больше месяца, с играми против Англии и Аргентины, а потом ещё поиск крайнего в поражении.
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Marcus-light
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Честно говоря, изначально новости были неинтересные, а теперь у вовсе немонятные) Вроде ЧМ прошёл, Гризманн один из лучших, Бенз закончил. Всё это напоминает нудотную сагу "Мбаппе и транс", " Мбаппе нанял нового спортивного директора ", " Мбаппе хотел трансформера на день рождения, а её Месси"..
И даже есть что-то общее. Один испанский дедуля)
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Pikachu Pikachu
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Ответ Мадрид наказывает!
Мерзкий лузерок всю жизнь был под Бензема в Испании))
Лузерок - чемпион мира. А араб нет
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Buharoid
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Камон, Дефенса Централь это абсолютно промадридская газетенка, которая естественно будет всеми силами обелять алжирского шантажиста и набрасывать на всех вокруг, в том числе и на настоящего героя сборной Гризманна.
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Иван Хряпченко
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Ответ Растиньяк
Странная история. Играли с ним на отборах, а на ЧМ слили!? В Чем прикол?
да накидывают, скорее всего, всё-таки профи почти все)
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Forza
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Ответ frank mamuda
Против Бензема в сборной, но зато активно поддерживает балующихся под хвост)
И как это связано, стесняюсь спросить?
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Xabi Alonso78
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Так естественно, когда вместо тебя приглашают топ-игрока - ты идешь в тень под скамейку. Грезман - мерзкий и завистливый футболист, понятно, кто его таким сделал
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Гусейн Магомедрасулов
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Гризман доказал что он намного полезнее Бензема и на прошлом ЧМ и на этом. С Бензема Франция ничего не достигла.
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Buharoid
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Ответ Мадрид наказывает!
Ага, помню как лошка-лузерка в 2016-м даже пытались пиарить на ЗМ. В итоге слил финал ЛЧ, ну и через месяц финал Евро прямому конкуренту))
Эдеру.
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Мадрид наказывает!
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Ответ Дегенераты с ЛА
Ну Гризи завидовал тому же Роналду из-за его титулов в свое время Понабирался в БЧК всякого
Ага, помню как лошка-лузерка в 2016-м даже пытались пиарить на ЗМ. В итоге слил финал ЛЧ, ну и через месяц финал Евро прямому конкуренту))
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Jo-jo
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Казалось бы причём здесь Вальбуэна...
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Мадрид наказывает!
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Мерзкий лузерок всю жизнь был под Бензема в Испании))
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Дегенераты с ЛА
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Ну Гризи завидовал тому же Роналду из-за его титулов в свое время
Понабирался в БЧК всякого
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kupezz
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Что-то слабо в это верится, не похож Гризманн на человека, который будет страдать такой звёздной болезнью.
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Растиньяк
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Странная история. Играли с ним на отборах, а на ЧМ слили!? В Чем прикол?
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frank mamuda
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Против Бензема в сборной, но зато активно поддерживает балующихся под хвост)
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фанат Ска хабаровска
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Ответ umnik3
Чувствуется, серпентарий тот еще в раздевалке сборной Франции.
В раздевалке сборной Франции все в порядке. Потому что нет Бензема
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