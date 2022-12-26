больше всего настроен против Карима Бензема в сборной Франции.

Как сообщает Defensa Central, Гризманн был лидером среди игроков сборной, не желавших видеть в команде форварда «Реала».

Нападающий « » долгое время был безоговорочным лидером сборной , но с приходом был вынужден разделить с ним внимание публики. С возвращением Бензема Гризманн оказался отодвинут на второй план, что категорически не устраивало его.

Ранее сообщалось, что Гризманн и Льорис были рады тому, что Бензема пропустит из-за травмы, так как никогда не принимали его возвращения в сборную.

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