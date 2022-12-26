Гризманн активнее всех выступал против Бензема в сборной Франции. С возвращением Карима его отодвинули на второй план (Defensa Central)
Антуан Гризманн больше всего настроен против Карима Бензема в сборной Франции.
Как сообщает Defensa Central, Гризманн был лидером среди игроков сборной, не желавших видеть в команде форварда «Реала».
Нападающий «Атлетико» долгое время был безоговорочным лидером сборной Франции, но с приходом Килиана Мбаппе был вынужден разделить с ним внимание публики. С возвращением Бензема Гризманн оказался отодвинут на второй план, что категорически не устраивало его.
Ранее сообщалось, что Гризманн и Льорис были рады тому, что Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, так как никогда не принимали его возвращения в сборную.
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Другое дело, что оно и на правду не очень похоже. Гризманн не производит впечатление человека, который может из-за каких-то личных отношений вредить команде. А вот быть уверенным в том, что по игровым причинам такой-то игрок сборной не нужен - да, может (и почти наверняка будет прав, поскольку сейчас именно он у французов тот, кто делает все это одной командой).
И даже есть что-то общее. Один испанский дедуля)
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