Директор «Спартака» Эшуорт рассматривал трансфер Пиняева, но отказался от него после анализа данных

Спортивный директор отказался от трансфера .

По информации Metaratings.ru, в начале октября Пол Эшуорт рассматривал кандидатуру полузащитника в качестве возможного новичка клуба. После проведенного анализа данных английский специалист принял решение отказаться от этого трансфера.

Ранее сообщалось, что Эшуорт изучает российский рынок, особый интерес для него представляют молодые футболисты.

Сегодня появилась информация, что в подписании Пиняева заинтересован «Локомотив». Руководство клуба провело встречу с представителями игрока.

В 7 матчах текущего сезона Мир РПЛ Пиняев забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.