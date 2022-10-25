Агенты Пиняева не общались со «Спартаком» и «Локо». Переговоры были при Рангнике («Матч ТВ»)

Никто из представителей не вел переговоров о его переходе в или ив».

«Никто ни с кем не говорил. Были предметные переговоры, когда еще в «Локомотиве» был Рангник, но тогда договориться о переходе Пиняева не удалось», — сказал источник , знакомый с ситуацией.

Накануне сообщалось, что руководство «Локо» провело встречу с представителями 17-летнего вингера , а спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался от Пиняева после анализа данных.

В 7 матчах текущего сезона Мир РПЛ Пиняев забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.