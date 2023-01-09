Роналдо убеждал Моуринью возглавить Бразилию, но получил отказ. Жозе не хочет работать со сборными
Жозе Моуринью откажется от работы со сборной Бразилии ради «Ромы».
Как пишет Corriere dello Sport, португальский специалист откажется от предложения сборной Бразилии несмотря на то, что в последние дни с ним по поводу назначения контактировал Роналдо.
Бывший футболист пытался убедить Моуринью принять предложение от сборной Бразилии летом.
Несмотря на это, Жозе хочет продолжить работу на клубном уровне. В связи с этим он отклонит все предложения о работе со сборными.
Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.
Но неадекват и сюда притянул Криша 😂🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Скоро начнёт на футбольных ветках еще и про Хабиба, своего кумира, писать))
А вообще, странно, что столько держится на ветках футбола, ибо на боксе/единоборствах стал давно посмешищем
Сколько тебе лет? И зачем ты пишешь коммент ради коммента?
1)его стиль контратакующий и современные три года тенденции таковы что контратакующий футбол выходит на первое место. ЧМ явный примерно. После каждого чемпионата мира фифа выводит статистику движения и прочего после чего средние и малые тренеры переживают общую картину современного ( на момент че или чм) футбола и начинают встраивать её в своих стилях и клубах. Тотальный футбол проиграл в последние годы. Испания и Германия и Бразилия и Бельгия яркие примеры на уровне сборных. Это официальные факты тренерский сторон на уровне фифа, уефа, крупных ассоциаций вроде топ 7 чемпионатов Европы (Англия, Испания,Италия и прочие). И маур считается помле анчелотти вторым в мире до сих пор по показателям контрюатакующих команд. Это называется иссяк?
2) ты вообще смотришь чемпионат Италии в целом и матчи конкретно ромы? Тогда был бы в курсе что его команда играет свежо и быстро и активно по движению с разными ходами по вскрытию автобусов и по контатакующим действиям ( да не всё получается в атаке но они есть и в большом количестве и это на уровне всех команд Италии на сегодняшний день, кстати точно также было когда он работал в тотенхейме и в мю в чемпионатах англии)? Это называется иссяк?
Ps: это только два массовых факта. Вывод: ты не смотришь футбол который сидишь вообще никак и пишешь коммент ради коммента без фактов, основываясь на чужом мнении или ради словца не отвечая за свои слова в жизни... я не хотел обидеть если что а показал наглядно что мнения нет по данному вопросу в голове у человека и его не может быть в связи отсутствия даже поверхностно опыта просмотра.