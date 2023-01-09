Роналдо убеждал Моуринью возглавить Бразилию, но получил отказ. Жозе не хочет работать со сборными

откажется от работы со сборной ради «Ромы».

Как пишет Corriere dello Sport, португальский специалист откажется от предложения сборной Бразилии несмотря на то, что в последние дни с ним по поводу назначения контактировал .

Бывший футболист пытался убедить Моуринью принять предложение от сборной Бразилии летом.

Несмотря на это, Жозе хочет продолжить работу на клубном уровне. В связи с этим он отклонит все предложения о работе со сборными.

Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.