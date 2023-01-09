Роналдо убеждал Моуринью возглавить Бразилию, но получил отказ. Жозе не хочет работать со сборными

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии по футболу Роналдо серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью откажется от работы со сборной Бразилии ради «Ромы».

Как пишет Corriere dello Sport, португальский специалист откажется от предложения сборной Бразилии несмотря на то, что в последние дни с ним по поводу назначения контактировал Роналдо.

Бывший футболист пытался убедить Моуринью принять предложение от сборной Бразилии летом.

Несмотря на это, Жозе хочет продолжить работу на клубном уровне. В связи с этим он отклонит все предложения о работе со сборными.

Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

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39 комментариев

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Apol
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Ответ Тюменец
Процентов 90 тех, кто хейтит Маура делают это из-за обыкновенной зависти или откровенной ненависти, вспоминая, что он, в свое время, отжаривал их любимые клубы. И уж, конечно, они мыслят стереотипами и не смотрят матчи его команд. ))
Ммм, я начал болеть за Челси в первый приход Моуриньо и теперь я его хейтер)) Смешно иногда почитать индивидумов из спортса
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Apol
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Ответ wadwill13
Идеи иссякли? Сколько тебе лет? И зачем ты пишешь коммент ради коммента? 1)его стиль контратакующий и современные три года тенденции таковы что контратакующий футбол выходит на первое место. ЧМ явный примерно. После каждого чемпионата мира фифа выводит статистику движения и прочего после чего средние и малые тренеры переживают общую картину современного ( на момент че или чм) футбола и начинают встраивать её в своих стилях и клубах. Тотальный футбол проиграл в последние годы. Испания и Германия и Бразилия и Бельгия яркие примеры на уровне сборных. Это официальные факты тренерский сторон на уровне фифа, уефа, крупных ассоциаций вроде топ 7 чемпионатов Европы (Англия, Испания,Италия и прочие). И маур считается помле анчелотти вторым в мире до сих пор по показателям контрюатакующих команд. Это называется иссяк? 2) ты вообще смотришь чемпионат Италии в целом и матчи конкретно ромы? Тогда был бы в курсе что его команда играет свежо и быстро и активно по движению с разными ходами по вскрытию автобусов и по контатакующим действиям ( да не всё получается в атаке но они есть и в большом количестве и это на уровне всех команд Италии на сегодняшний день, кстати точно также было когда он работал в тотенхейме и в мю в чемпионатах англии)? Это называется иссяк? Ps: это только два массовых факта. Вывод: ты не смотришь футбол который сидишь вообще никак и пишешь коммент ради коммента без фактов, основываясь на чужом мнении или ради словца не отвечая за свои слова в жизни... я не хотел обидеть если что а показал наглядно что мнения нет по данному вопросу в голове у человека и его не может быть в связи отсутствия даже поверхностно опыта просмотра.
Если бы его идеи не иссякли, он и дальше продолжал бы тренировать клубы первого эшелона, а не второго
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Laidinen
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Ответ QWertY
Самым успешным был тот, кто финишировал два года подряд в топ 3 и доходил до четвертьфинала ЛЧ, а не который взял второсортные чашки а-ля КАЛа и ЛЕ, играя против тинейджеров из Аякса)
Сидит человек на диване и рассуждает о том, какие второсортные лиги Европы и Конференции... В истории европейского футбола уже были помимо кубка чемпионов два других Еврокубка - кубок УЕФА и кубок обладателей кубков. Все были весьма престижны. Так в чем второсортность нынешних двух кубков помимо лиги чемпионов? Ваше отношение к ним? Так это мало кого волнует...
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Direct free kick
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Какая сборная, вы видели как Рома за 3 минуты спасла игру против главного клуба Италии?
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Максим 1986
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Ответ Alex Pron
Вы бы хоть писали имена, а то оба бывших футболиста с одинаковой фамилией.
Один - Роналдо, второй - Роналду
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Тюменец
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Ответ wadwill13
Идеи иссякли? Сколько тебе лет? И зачем ты пишешь коммент ради коммента? 1)его стиль контратакующий и современные три года тенденции таковы что контратакующий футбол выходит на первое место. ЧМ явный примерно. После каждого чемпионата мира фифа выводит статистику движения и прочего после чего средние и малые тренеры переживают общую картину современного ( на момент че или чм) футбола и начинают встраивать её в своих стилях и клубах. Тотальный футбол проиграл в последние годы. Испания и Германия и Бразилия и Бельгия яркие примеры на уровне сборных. Это официальные факты тренерский сторон на уровне фифа, уефа, крупных ассоциаций вроде топ 7 чемпионатов Европы (Англия, Испания,Италия и прочие). И маур считается помле анчелотти вторым в мире до сих пор по показателям контрюатакующих команд. Это называется иссяк? 2) ты вообще смотришь чемпионат Италии в целом и матчи конкретно ромы? Тогда был бы в курсе что его команда играет свежо и быстро и активно по движению с разными ходами по вскрытию автобусов и по контатакующим действиям ( да не всё получается в атаке но они есть и в большом количестве и это на уровне всех команд Италии на сегодняшний день, кстати точно также было когда он работал в тотенхейме и в мю в чемпионатах англии)? Это называется иссяк? Ps: это только два массовых факта. Вывод: ты не смотришь футбол который сидишь вообще никак и пишешь коммент ради коммента без фактов, основываясь на чужом мнении или ради словца не отвечая за свои слова в жизни... я не хотел обидеть если что а показал наглядно что мнения нет по данному вопросу в голове у человека и его не может быть в связи отсутствия даже поверхностно опыта просмотра.
Процентов 90 тех, кто хейтит Маура делают это из-за обыкновенной зависти или откровенной ненависти, вспоминая, что он, в свое время, отжаривал их любимые клубы. И уж, конечно, они мыслят стереотипами и не смотрят матчи его команд. ))
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sdds sdsd
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Ответ здоровяк
В сборных у тренеров зп небольшие и неустойки
Капелло машет рукой
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Zombieset
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Чего эта Бразилия пристала к тренерам, которые пока ни в какую не будут браться за сборные? О чем уже не раз и не однократно говорили ранее. То Зидан, то Маур
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King_X
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Новость про Жозе и Бразилию
Но неадекват и сюда притянул Криша 😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Скоро начнёт на футбольных ветках еще и про Хабиба, своего кумира, писать))

А вообще, странно, что столько держится на ветках футбола, ибо на боксе/единоборствах стал давно посмешищем
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Alex Pron
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Как раз сборной Бразилии нужен токсичный недотренер, который разъебёт эту голубятню карнавальную, и заставит играть, а не танцевать.
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Игорь Климов
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Ответ chouchou
при чем тут Криш? если речь идет о бразильском Роналдо
Ты прав!
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corazón blanco
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Ответ Рашпель793
В Реале в сезоне 10/11 (или 11/12) он как бы рекорд ЛаЛиги по забитым мячам побил и вроде до сих пор рекорд актуален. Тот Моур и нынешний - разные тренеры, да и люди, возможно.
Ну тот сезон был монструозным в исполнении Мадрида. Жаль, что тогда уступили по пенальти Баварии, наверное один из сильнейших Мадридов в 21 веке. А какие были контратаки, сносили всех, как бешеный ветер. Ну и игроки тогда находились в самом своём расцвете сил.
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Alex Pron
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Вы бы хоть писали имена, а то оба бывших футболиста с одинаковой фамилией.
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Игорь Климов
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Ответ qiqe
Во у Криша авторитет на мировой арене! устраивает тренеров в другие команды для улучшения футбола тем более он сам выйграл евро как тренер
Это бразилец Роналдо - натурал.
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Мохнатый55
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Ответ xamer 9
Это, конечно, правда, но не в отношении Жозе. В этом году у Ромы все шансы быть в четверке, вытеснив миланский клуб, Моур хочет в лигу чемпионов
С таким тренером шансов мало.
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Пирс Морган
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Возглавил бы сборную Португалии, трагикомедия с сухофруктом была бы обеспечена, жаль не увидим
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wadwill13
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Ответ Apol
По сути сборная - хороший шанс реабилитировать концовку тренерской карьеры Жозе, ведь в клубном футболе его идеи иссякли. Странно, почему он все отказывается
Идеи иссякли?
Сколько тебе лет? И зачем ты пишешь коммент ради коммента?
1)его стиль контратакующий и современные три года тенденции таковы что контратакующий футбол выходит на первое место. ЧМ явный примерно. После каждого чемпионата мира фифа выводит статистику движения и прочего после чего средние и малые тренеры переживают общую картину современного ( на момент че или чм) футбола и начинают встраивать её в своих стилях и клубах. Тотальный футбол проиграл в последние годы. Испания и Германия и Бразилия и Бельгия яркие примеры на уровне сборных. Это официальные факты тренерский сторон на уровне фифа, уефа, крупных ассоциаций вроде топ 7 чемпионатов Европы (Англия, Испания,Италия и прочие). И маур считается помле анчелотти вторым в мире до сих пор по показателям контрюатакующих команд. Это называется иссяк?
2) ты вообще смотришь чемпионат Италии в целом и матчи конкретно ромы? Тогда был бы в курсе что его команда играет свежо и быстро и активно по движению с разными ходами по вскрытию автобусов и по контатакующим действиям ( да не всё получается в атаке но они есть и в большом количестве и это на уровне всех команд Италии на сегодняшний день, кстати точно также было когда он работал в тотенхейме и в мю в чемпионатах англии)? Это называется иссяк?
Ps: это только два массовых факта. Вывод: ты не смотришь футбол который сидишь вообще никак и пишешь коммент ради коммента без фактов, основываясь на чужом мнении или ради словца не отвечая за свои слова в жизни... я не хотел обидеть если что а показал наглядно что мнения нет по данному вопросу в голове у человека и его не может быть в связи отсутствия даже поверхностно опыта просмотра.
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Тюменец
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Ответ Tarzan67
Не фанат Маура, но объективно неудача была только в ттх. В том же МЮ по прошествию 5 лет он оказался самым успешным коучем после САФ
В ТТХ неудача была с руководством клуба. Не дали сыграть финал КЛ, и доиграть 6 матчей чемпионата, где оставались хорошие шансы на ТОП-4. И это, при определенных проблемах с составом, плюс ковидные времена. Думаю, этот проект Маур бы вывел на хорошие рельсы, дай ему время, и денег, сколько сейчас дают Конте.
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Рашпель793
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Ответ Yri Yrov
В смысле нынешние? Стиль его всегда был, и был одинаков
В Реале в сезоне 10/11 (или 11/12) он как бы рекорд ЛаЛиги по забитым мячам побил и вроде до сих пор рекорд актуален. Тот Моур и нынешний - разные тренеры, да и люди, возможно.
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Александра Александрова
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Черчесова возьмите , они с ним точно хотя бы 1/4 пройдут )
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chouchou
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Ответ qiqe
Во у Криша авторитет на мировой арене! устраивает тренеров в другие команды для улучшения футбола тем более он сам выйграл евро как тренер
при чем тут Криш? если речь идет о бразильском Роналдо
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Фут.Боль
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Ответ qiqe
Во у Криша авторитет на мировой арене! устраивает тренеров в другие команды для улучшения футбола тем более он сам выйграл евро как тренер
Это бразильский Роналдо.
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здоровяк
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Ответ xamer 9
Это, конечно, правда, но не в отношении Жозе. В этом году у Ромы все шансы быть в четверке, вытеснив миланский клуб, Моур хочет в лигу чемпионов
Никаких шансов у Моура с Ромой нет. Игра до сих пор унылая и сугубо на характере. Весь сезон так не протянуть.
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Yri Yrov
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Ответ Рашпель793
Нынешний Моур и сборная Бразилии? Какие-то несовместимые вещи, имхо.
В смысле нынешние? Стиль его всегда был, и был одинаков
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Yri Yrov
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Ответ здоровяк
В сборных у тренеров зп небольшие и неустойки
То есть это единственное что тебе в голову пришло?
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