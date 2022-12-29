«Рома» – скучная команда, которая почти не играет в футбол. Но Моуринью – мастер побеждать». Сабатини о римлянах

Бывший спортивный директор «Ромы» раскритиковал игру «волков».

«Скучная команда, которая почти не играет в футбол, и мне это не нравится. Но ей удается побеждать таким образом, потому что – мастер побеждать.

Просто вспомните, как « » обыграла «Салернитану» в прошлом сезоне (римляне уступали 0:1 до 82-й минуты, а затем забили два мяча – прим. Sports.ru)», – сказал Corriere dello Sport Сабатини, сейчас работающий в клубе из Салерно.

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