«Рома» – скучная команда, которая почти не играет в футбол. Но Моуринью – мастер побеждать». Сабатини о римлянах

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Салернитана Вальтер Сабатини Футбол

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини раскритиковал игру «волков».

«Скучная команда, которая почти не играет в футбол, и мне это не нравится. Но ей удается побеждать таким образом, потому что Моуринью – мастер побеждать.

Просто вспомните, как «Рома» обыграла «Салернитану» в прошлом сезоне (римляне уступали 0:1 до 82-й минуты, а затем забили два мяча – прим. Sports.ru)», – сказал Corriere dello Sport Сабатини, сейчас работающий в клубе из Салерно.

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3 комментария

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Тэо 19
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Игроки Ромы просто боятся этого самодура, посмотрите как они скованны в действиях, забьют один гол и все, все в защиту ушли ... ☝️🤦‍♂️👎
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Тэо 19
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Проигрывать какой-то Салернитане до 82 минуты это конечно полный отстой, а ещё вспомнил как Рома обыграла Интер и выдала свою лучшую игру в сезоне, ... тогда когда Моуриньо был дисквалифицирован ☝️🤭🤦‍♂️ ...
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QWertY
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Точнее был им. Мастера побеждать тусуются в топ клубах и ведут борьбу за всевозможные трофеи.
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