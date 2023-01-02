Режиссер Сэм Мендес назвал Моуринью идеальным злодеем для «Джеймса Бонда»: «Никого более подходящего не найти»

Режиссер Сэм Мендес считает, что мог бы сыграть злодея в картине о Джеймсе Бонде.

Обладатель премии «Оскар» за лучшую режиссуру снял два фильма о знаменитом британском спецагенте – «Координаты «Скайфолл» и «Спектр».

«Кто бы подошел на роль главного злодея в фильме о Бонде? Жозе Моуринью. Вам не найти никого более подходящего, не так ли?» – заявил Мендес.

59-летний португалец сейчас тренирует «Рому». В текущем сезоне римский клуб набрал 27 очков после 15 туров и занимает 7-е место в Серии А.

Мендес выиграл премию «Оскар» за фильм «Красота по-американски» в 2000 году.