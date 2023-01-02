Режиссер Сэм Мендес назвал Моуринью идеальным злодеем для «Джеймса Бонда»: «Никого более подходящего не найти»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Джеймс Бонд кино Футбол

Режиссер Сэм Мендес считает, что Жозе Моуринью мог бы сыграть злодея в картине о Джеймсе Бонде.

Обладатель премии «Оскар» за лучшую режиссуру снял два фильма о знаменитом британском спецагенте – «Координаты «Скайфолл» и «Спектр».

«Кто бы подошел на роль главного злодея в фильме о Бонде? Жозе Моуринью. Вам не найти никого более подходящего, не так ли?» – заявил Мендес.

59-летний португалец сейчас тренирует «Рому». В текущем сезоне римский клуб набрал 27 очков после 15 туров и занимает 7-е место в Серии А.

Мендес выиграл премию «Оскар» за фильм «Красота по-американски» в 2000 году.

 

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27 комментариев

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Spaten
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Джеймс Бонд будет растоптан и унижен ещё до первых титров))
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Stockt Malone
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Чего не сделаешь, чтоб в кино попасть.
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Человек1991
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Мауринька клоун в худшем смысле этого слова .
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Левый хук Микки Рурка
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Ответ Los Galácticos
Жозе должен сыграть злодея который захватил автобус
Римейк фильма ,, Скорость,, с Киану?
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rembrandao
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А Спалетти?
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rigobersong
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Ответ Кактус Каким
Зидан как игрок не спорю один из лучших, как тренер он -нуль,даже Гвардиола выше него как тренер. Смотрел несколько игр реала при Зидане-полное убожество и вся ставка на скиллы игроков, а не на командную игру
А как игрок?:) Посмотри как его калактикос Рональдиньо рожей в газон возил, бегал как шакал по клубам где больше платят, постоянно подлизывал всем, а пе7ушиный поступок в финале, где он лишил золотой медали великого Викаша Дорасо вообще крест ставит на всех его локальный заслугах:) Алжирское быдло еще своих бездарных детей в риал пихало, хорошо что хоть за это ему пинка дали:))
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Ljorke
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Ответ Jaxongir Shodiev
Можно снять ремейк фильма "Скорость", чтобы злодеем был Жозе
А кто же сыграет Сандру Баллок? Та самая ЕВА из Челси? (Терапевт)
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Fils de joi
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Йозе Марино- идеальное имя для злодея. Ну скорее правда не для Бондианы, а для Остина Пауэрса
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Ruscello
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Инфантино.
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Кактус Каким
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Ответ corazón blanco
Нисколько не принижаю заслуг Жозе - великий тренер, без вопросов. Но только те двое, что Вы поставили в пример и как тренеры проявили себя на самом высочайшем уровне и были еще игроками высокого калибра. Зидан так вообще один из лучших полузащитников в истории мирового футбола. Так что про вклад в футбол - я бы так громко не говорил, каждый из них внес определенную лепту. И каждый из них по-своему великий.
Зидан как игрок не спорю один из лучших, как тренер он -нуль,даже Гвардиола выше него как тренер. Смотрел несколько игр реала при Зидане-полное убожество и вся ставка на скиллы игроков, а не на командную игру
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Jaxongir Shodiev
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Можно снять ремейк фильма "Скорость", чтобы злодеем был Жозе
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Нисколько не принижаю заслуг Жозе - великий тренер, без вопросов. Но только те двое, что Вы поставили в пример и как тренеры проявили себя на самом высочайшем уровне и были еще игроками высокого калибра. Зидан так вообще один из лучших полузащитников в истории мирового футбола. Так что про вклад в футбол - я бы так громко не говорил, каждый из них внес определенную лепту. И каждый из них по-своему великий.
По поводу Пепа согласен, а вот зидно как был отребьем по жизни, таким и остался, как со своим Алжирским собратом хотел слить Дешама из сборной и возглавить ее, жаль ты очевидных вещей не замечаешь и восхищаешься всякой футбольной падалью:)
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Ljorke
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Артета сыграет Бонда!
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шампион
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Маур времен Челси и Интера бы подошел.
Маур посое Реала скорее для пародии бы сгодился.
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Ljorke
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Главный злодей будет разъезжать на автобусе?
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NartApsua
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Тогда Пеп - новый Бонд. Бонд, Пеп Бонд.
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corazón blanco
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Ответ Кактус Каким
Великий Жозе Моуринью очень харизматичный, его вклад в футбол выше всяких пепок,зитанов и тп
Нисколько не принижаю заслуг Жозе - великий тренер, без вопросов. Но только те двое, что Вы поставили в пример и как тренеры проявили себя на самом высочайшем уровне и были еще игроками высокого калибра. Зидан так вообще один из лучших полузащитников в истории мирового футбола. Так что про вклад в футбол - я бы так громко не говорил, каждый из них внес определенную лепту. И каждый из них по-своему великий.
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Кактус Каким
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Великий Жозе Моуринью очень харизматичный, его вклад в футбол выше всяких пепок,зитанов и тп
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Мирас Камалов
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Пошел бы на фильм только из-за Моура)
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Liquidozz
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А лучше в роли самого Бонда.
- Жозе. The Special One.
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Arthur Jacob
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А продюсером бы бы Маурицио Дзампарини
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krutoska
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акцент как один из доводов?
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MATRiX
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И не поспоришь. Очень надеюсь, что рано или поздно увидим в кино)
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Arthur Jacob
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Моуринью + Симеоне
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XavIniesta2008-2015
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Генри Кавилл-идеальный актёр для роли Бонда
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