Абрахам о Моуринью: «Он для меня как дядя. Жозе – ориентир, он всегда мотивирует и направляет меня»

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу серия А Италия Тэмми Абрахам Футбол

Тэмми Абрахам высказался о работе с Жозе Моуринью.

Нападающий «Ромы» прокомментировал информацию о том, что тренер может возглавить сборную Португалии

«Он отличный тренер, и, конечно, все хотят его назначить. Для меня большая честь, что такая важная сборная, как Португалия, интересуется им. Я уверен, что тренер сосредоточен на «Роме». Мы многое читали, но не говорили об этом, а Моуринью всегда пытался заставить нас совершенствоваться, мы сосредоточены на сезоне.

Я уже говорил это в прошлом: для меня он как дядя. Именно таким я всегда видел тренера. Он является ориентиром, и он хочет от меня самого лучшего, поэтому он мотивирует меня во всех отношениях.

Он говорит мне, когда я играю плохо, и даже когда я играю хорошо, он не удовлетворен. Это то, что мне нужно. Тренер, который всегда направляет меня», – сказал Абрахам в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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1 комментарий

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А.Э.РАСИМ
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Не Жозе, а Йозе!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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