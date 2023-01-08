«Арсенал» уверен, что купит Мудрика у «Шахтера» в январе. Переговоры продолжаются

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» уверен, что купит Михаила Мудрика у «Шахтера» в январе.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в колонке для Caught Offside.

«Конечно, «Арсенал» и Артета уверены в этом. Но договоренность с «Шахтером» – это важнейший момент. В августе «Шахтер» сильно вел переговоры и отказался продать Мудрика в «Эвертон» за 30 млн евро, хотя тогда казалось, что это отличное предложение.

На данный момент в переговорах не установлены дедлайны. Они продолжаются», – написал Романо.

Ранее «Шахтер» отклонил два предложения «Арсенала» по Мудрику – на 40+20 млн евро и на 70 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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11 комментариев

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Жора где ты был?
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Ответ Arima Baki
Надо побыстрее решать, время уходит. Можно перейти к вариантам Митомы, Троссарда, Пино и тд которые точно будут дешевле
Троссард оч нравится, но ему 28 и при его стиле игры это на пару лет покупка!
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cektor
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Что в нем такого ?))
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Хитон
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Небольшое напоминание: пять месяцев назад Арсенал заплатил за Жезуса 45 млн фунтов (50 млн евро).
Шахтёр же не отдаёт Мудрика за 70 млн евро.
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Сергей MiKi3iP
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Ответ Cops noob pley
Главное не за безумные бабки. Лямов 70-75 надеюсь не больше
75 лямов уже не кажутся безумными?
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Камалов Шохжахон
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Ответ Arima Baki
Надо побыстрее решать, время уходит. Можно перейти к вариантам Митомы, Троссарда, Пино и тд которые точно будут дешевле
Митома и Троссард топчики
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Juninho P.
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Если б Мудрик был условным белоруссом
или ещё лучше, россиянином - этих бы разговоров про "немыслимые миллионы" тут было Б, разы меньше я думаю. Будто в Европе сидят такие идиоты, раз готовы платить их. Почему "Арсенал", да потому что сам украинец видит их в приоритете.
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Arima Baki
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Надо побыстрее решать, время уходит. Можно перейти к вариантам Митомы, Троссарда, Пино и тд которые точно будут дешевле
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Слутск Халлского
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Ответ Cops noob pley
Главное не за безумные бабки. Лямов 70-75 надеюсь не больше
70 это уже безумные бабки, на мой взгляд их можно отдать только за уже состоявшегося игрока из топ-лиги, желательно АПЛ. Потенциально второй Пепе не нужен, это застопорит весь прогресс
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ARIGAMI ARIGAMI
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Все больше мне кажется, что это очередной Пепе для Арсенала
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Cops noob pley
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Главное не за безумные бабки. Лямов 70-75 надеюсь не больше
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Человек российской федерации
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Лучше Дзюбиньо заберите, Мудрик Балтику максимум потянет
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