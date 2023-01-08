«Арсенал» уверен, что купит Мудрика у «Шахтера» в январе. Переговоры продолжаются

«Арсенал» уверен, что купит у «Шахтера» в январе.

Об этом сообщил журналист в колонке для Caught Offside.

«Конечно, «Арсенал» и Артета уверены в этом. Но договоренность с «Шахтером» – это важнейший момент. В августе «Шахтер» сильно вел переговоры и отказался продать Мудрика в «Эвертон» за 30 млн евро, хотя тогда казалось, что это отличное предложение.

На данный момент в переговорах не установлены дедлайны. Они продолжаются», – написал Романо.

Ранее «Шахтер» отклонил два предложения «Арсенала» по Мудрику – на 40+20 млн евро и на 70 млн евро.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?